Mentoring Series 2026: Định hình tư duy giải Case trong nền kinh tế minh bạch

(Ngày Nay) - Thị trường biến động, dữ liệu bùng nổ khiến năng lực nhìn thấu bản chất vấn đề trở thành lợi thế cạnh tranh. Nhiều sinh viên khi giải Business Case vẫn sa vào phân tích dàn trải, thiếu chiều sâu. Trong bối cảnh đó, Mentoring Series 2026 với chủ đề “Transparent to Transform” trở lại, hướng tới xây dựng tư duy giải Case minh bạch, rõ ràng và có cơ sở.

Chương trình do Câu lạc bộ Nhà Kinh tế trẻ - Đại học Kinh tế Quốc dân (YEC-NEU) tổ chức, được xây dựng dưới hình thức chuỗi Webinar Training kết hợp kết nối Mentor – Mentee. Mục tiêu không chỉ là cung cấp kiến thức, mà tạo ra môi trường để sinh viên rèn luyện tư duy quản trị minh bạch trong bối cảnh nền kinh tế đòi hỏi trách nhiệm giải trình ngày càng cao.

Theo Ban Tổ chức, Transparency Economy không đơn thuần là công khai số liệu hay truyền thông cam kết, mà là khả năng làm rõ bản chất phía sau dữ liệu và quyết định. Người nắm được bản chất của minh bạch mới có lợi thế trong quản trị. Vì vậy, Mentoring Series 2026 tập trung vào việc giúp người tham gia hiểu đúng vai trò của dữ liệu, biết cách chọn lọc thông tin thay vì bị thông tin dẫn dắt, đồng thời chuyển từ tư duy phân tích sang tư duy ra quyết định.

Webinar đầu tiên với chủ đề “Essential Skills for Economic Transparency” diễn ra ngày 27/02, tập trung vào Data Literacy và Systems Thinking. Người tham gia sẽ được trang bị nền tảng đọc – hiểu dữ liệu và tiếp cận vấn đề theo tư duy hệ thống, từ đó nhìn nhận các bài toán kinh tế phức tạp một cách có cấu trúc hơn. Đây được xem là bước khởi động quan trọng để sinh viên nâng cao khả năng phân tích trước khi bước vào các Business Case thực tế.

Tiếp nối hành trình là Webinar “Problem-Solving Skills under Economic Uncertainty” vào ngày 02/03. Nội dung xoay quanh kỹ năng định khung vấn đề (Problem Framing) và ra quyết định trong điều kiện thiếu thông tin. Thay vì chỉ phân tích cho đủ ý, người tham gia được hướng dẫn xác định đúng vấn đề trước khi tìm lời giải, đồng thời tiếp cận các framework và công cụ tư duy có thể áp dụng trực tiếp vào Case Study.

Điểm nhấn của chương trình là Seminar “Unlock the Case” diễn ra ngày 20/03. Tại đây, khán giả sẽ theo dõi phần pitching của TOP 3 đội xuất sắc nhất từ Challenge “Crack The Case” và lắng nghe nhận xét trực tiếp từ Ban Giám khảo. Seminar không chỉ là sân khấu trình bày, mà còn là không gian quan sát cách một lập luận được xây dựng, phản biện và hoàn thiện trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Cổng đăng ký Webinar 1 mở từ 21/02 đến 26/02, Webinar 2 mở từ 21/02 đến 01/03 và Challenge “Crack The Case” nhận đơn từ 21/02 đến 26/02. Thông tin chi tiết được cập nhật tại https://go.kinhtetre.net/tong-quan-ms26 hoặc qua email yec.neu@kinhtetre.net

Trong một thị trường mà dữ liệu ngày càng dồi dào nhưng khả năng phân tích bản chất vẫn còn hạn chế, Mentoring Series 2026 đặt ra một định hướng rõ ràng: minh bạch không phải khẩu hiệu, mà là phương pháp tư duy. Và tư duy ấy cần được rèn luyện ngay từ những bài toán đầu tiên.