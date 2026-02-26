Hàn Quốc tăng cường giám sát chi phí giáo dục trước kỳ khai giảng năm học mới

(Ngày Nay) - Ngày 26/2, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố "kế hoạch cải thiện và tăng cường quản lý giá đồng phục và học phí các trường tư thục".
Cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát toàn diện giá đồng phục tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc để hạn chế việc nâng giá đồng phục. Động thái này được triển khai trước kỳ khai giảng năm học mới ở Hàn Quốc vào tháng 3 hằng năm trong bối cảnh nhiều bậc phụ huynh ngày càng lo ngại trước gánh nặng chi phí đồng phục trường học.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Seol Se Hoon cho biết Hàn Quốc đã có chương trình hỗ trợ chi phí đồng phục, nhưng phụ huynh vẫn phải mua đồng phục thường ngày và đồng phục thể dục riêng. Do giá các loại đồng phục này cao, phụ huynh phải đối mặt với áp lực chi phí đáng kể.

Trên thực tế, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã tiến hành khảo sát toàn diện đến ngày 16/2 tại 5.700 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc. Cuộc khảo sát đánh giá mỗi mặt hàng và nhà cung cấp được trường học lựa chọn đối với đồng phục kiểu vest, đồng phục thường ngày và đồng phục thể dục. Trên cơ sở đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thiết lập mức giá trần cho từng mặt hàng, bao gồm cả đồng phục thường ngày, trong nửa đầu năm nay. Hiện tại, trong năm học này, Chính phủ Hàn Quốc thiết lập mức giá trần cho đồng phục kiểu vest là 344.530 won (khoảng 239 USD).

Song song với kiểm soát giá đồng phục, Chính phủ Hàn Quốc cũng khuyến khích việc loại bỏ dần đồng phục kiểu vest mà học sinh thực tế không mặc thường xuyên. Phối hợp với các sở giáo dục thành phố và tỉnh, khuyến nghị chuyển từ đồng phục kiểu vest sang các loại đồng phục thân thiện hơn với hoạt động như đồng phục thường ngày hoặc đồng phục thể dục. Một số mặt hàng, như áo sơ mi và quần, sẽ được phép thay thế bằng các sản phẩm tương tự có sẵn trên thị trường. Đối với 13 thành phố và tỉnh đang được cung cấp hỗ trợ đồng phục kiểu vest bằng hiện vật, Chính phủ Hàn Quốc sẽ khuyến nghị chuyển sang hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc phiếu mua hàng.

Bên cạnh đó, để giúp các phụ huynh có nhiều lựa chọn, Chính phủ Hàn Quốc sẽ khuyến khích sự tham gia của các hợp tác xã sản xuất, các chủ doanh nghiệp nhỏ tại địa phương trong việc đấu thầu may mặc sản phẩm học đường.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai một cuộc kiểm tra đặc biệt về chi phí giáo dục tư thục. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ mạnh tay xử lý các hành vi như thu phí cao hơn mức phí đã đăng ký và báo cáo cho các cơ quan quản lý, tính thời gian tự học vào thời gian học để thu phí và thu phí quá cao các khoản phụ phí như phí đưa đón, phí thi thử. Các trung tâm dạy thêm có mức phí đăng ký nằm trong top 10% và những trung tâm có tốc độ tăng phí cao trong 5 năm qua sẽ là đối tượng kiểm tra, giám sát. Để tăng cường công tác kiểm tra, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã mở cổng tiếp nhận thông tin tố giác từ người dân về các hoạt động dạy thêm tư nhân bất hợp pháp và sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ.

