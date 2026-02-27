Chủ động nguồn cung xăng dầu, bảo đảm ổn định thị trường trong mọi tình huống

(Ngày Nay) - Trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn hàng, duy trì dự trữ và bảo đảm cung ứng ổn định cho thị trường trong nước.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành Công văn số 495/TTTN-XD ngày 27/2/2026, đề nghị các thương nhân đầu mối, doanh nghiệp sản xuất và phân phối xăng dầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm nguồn cung theo tổng nguồn tối thiểu đã được phân giao năm 2026. Yêu cầu đặt ra là không để xảy ra gián đoạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài, trong khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có nguy cơ leo thang, đặc biệt là khả năng phát sinh xung đột giữa Mỹ và Iran. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu thô toàn cầu. Giá dầu thế giới thời gian qua biến động theo xu hướng tăng, tạo áp lực nhất định đối với hoạt động nhập khẩu và cân đối cung cầu xăng dầu trong nước.

Trước bối cảnh đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối nghiêm túc thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026, bảo đảm đầy đủ về sản lượng và chủng loại theo phân giao; đồng thời tuân thủ kế hoạch thực hiện theo quý đã đăng ký với Bộ Công Thương. Doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp, chủ động đa dạng hóa nguồn cung cả trong nước và nhập khẩu.

Đối với các đơn vị sản xuất, cơ quan quản lý yêu cầu bảo đảm các nhà máy lọc dầu vận hành an toàn, ổn định và cung ứng đủ sản lượng theo kế hoạch. Doanh nghiệp phải chủ động bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn sản xuất. Trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật, bảo trì hoặc thiếu hụt nguyên liệu làm ảnh hưởng sản lượng, cần kịp thời báo cáo để cơ quan quản lý có biện pháp điều hành phù hợp.

Cục cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trong việc duy trì nguồn cung xuyên suốt toàn hệ thống, từ đầu mối đến cửa hàng bán lẻ. Trong mọi điều kiện, hệ thống phân phối phải bảo đảm bán hàng thường xuyên, liên tục; không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn hàng cục bộ. Doanh nghiệp cần chủ động điều tiết, phân bổ nguồn hợp lý, chia sẻ lợi ích trong hệ thống và bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Song song với đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ bảo đảm nguồn cung và mức dự trữ lưu thông của các thương nhân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Theo số liệu Bộ Công Thương công bố, tổng nguồn xăng dầu tiêu thụ nội địa năm 2025 đạt 28,6 triệu m³/tấn, tăng 2,14% so với năm 2024. Sản lượng tiêu thụ ước khoảng 26,4 triệu m³/tấn, bình quân 2,2 triệu m³/tấn mỗi tháng. Lượng tồn kho duy trì khoảng 1,7 triệu m³/tấn, đáp ứng yêu cầu dự trữ lưu thông theo quy định.

Bước sang năm 2026, nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Bộ Công Thương đã phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn cho các doanh nghiệp. Thời gian tới, Bộ sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện tổng nguồn của các thương nhân đầu mối; tiếp tục hoàn thiện thể chế, triển khai Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu và thực hiện lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học từ ngày 1/6/2026.