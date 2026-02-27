Tuyển sinh Đại học 2026: Nhiều chính sách học bổng thu hút thí sinh

(Ngày Nay) - Những chính sách học bổng dành cho các thí sinh xuất sắc, tài năng và thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được các trường huy động từ nhiều nguồn để thu hút tân sinh viên.

Đến thời điểm này, nhiều cơ sở đào tạo đã công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Trong đó, những chính sách học bổng dành cho các thí sinh xuất sắc, tài năng và thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được các trường huy động từ nhiều nguồn để thu hút tân sinh viên.

1.650 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Năm 2026, Học viện Nông nghiệp Việt Nam dành gần 1.650 suất học bổng với tổng giá trị gần 25 tỷ đồng để chào đón tân sinh viên khóa 71. Trong đó, Học viện dành ba suất học bổng du học nước ngoài tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Tây Nam (Trung Quốc).

Sinh viên được miễn học phí, tham gia khóa đào tạo tiếng Trung dự bị đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ và thực tập tại các phòng thí nghiệm của trường đối tác.

Đối với học bổng “sinh viên tài năng,” Học viện miễn 100% học phí các học phần trong chương trình chính khóa (không bao gồm học phần kỹ năng mềm và tin học chuẩn đầu ra).

Để duy trì học bổng, sinh viên phải đạt học lực loại giỏi, rèn luyện loại tốt trở lên và đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ mỗi học kỳ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

Ngoài ra, còn có 50 suất học bổng Lương Định Của, miễn 100% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất cho tân sinh viên K71; 50 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ nông nghiệp,” trị giá 5 triệu đồng/suất, dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển bằng nguyện vọng 1 hoặc 2 và nhập học năm 2026.

Học viện cũng dành 20 suất học bổng “Sinh viên toàn cầu,” tạo điều kiện ưu tiên tham gia các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế và 100 suất học bổng “Khởi nghiệp VNUA,” trị giá 5 triệu đồng/khóa, hỗ trợ sinh viên tham gia các chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp do Học viện tổ chức.

Điểm nhấn trong chính sách học bổng năm 2026 của Học viện là học bổng “Tôi yêu quê hương,” thuộc Đề án hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại các vùng nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam. Chương trình dành cho học sinh lớp 12 tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc, 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên và 2 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ.

Tại miền núi phía Bắc và Tây Nam Bộ, mỗi tỉnh được cấp tối đa 115 suất/năm, gồm: 5 suất toàn phần, 10 suất bán phần, 50 suất khởi nghiệp và 50 suất kỹ năng mềm. Khu vực Tây Nguyên mỗi tỉnh có 3 suất toàn phần, 3 suất bán phần, 15 suất khởi nghiệp và 15 suất kỹ năng mềm.

Đối với học bổng toàn phần, sinh viên được miễn học phí các học phần học lần đầu, hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng và phí nội trú ký túc xá. Với học bổng bán phần, sinh viên được hỗ trợ 50% học phí và phí nội trú ký túc xá. Với học bổng khởi nghiệp, kỹ năng mềm, sinh viên được miễn học phí các khóa đào tạo tương ứng do Học viện tổ chức.

Với chương trình này, năm 2026, có 57 suất toàn phần (tổng giá trị khoảng 10,1 tỷ đồng) và 102 suất bán phần (khoảng 5,1 tỷ đồng). Học bổng khởi nghiệp và kỹ năng mềm mỗi loại có 510 suất, tổng trị giá khoảng 2,6 tỷ đồng.

Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng dành tối thiểu 8% từ nguồn thu học phí hàng năm để cấp học bổng khuyến khích học tập. Các sinh viên đạt kết quả đầu vào và thành tích học tập xuất sắc theo từng học kỳ được nhận học bổng, chiếm khoảng 20% tổng số sinh viên của từng khóa.

Ngoài ra, Trường còn có các loại học bổng do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Nhật Bản và Việt Nam tài trợ theo từng học kỳ như học bổng Yamamoto, Furyo, Deha, Pasona Tech, BIDV, học bổng Hiệu trưởng…

Bên cạnh đó, sinh viên Trường Đại học Việt Nhật còn được đăng ký nhận các loại học bổng có giá trị cao do Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý như học bổng Kumho Asiana, Mitsubishi, Yamada, Posco, Annex, ADF, Nitori, Đinh Thiện Lý, K-T, Vingroup, Thắp sáng niềm tin…

Chương trình Tìm kiếm Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam với hơn 200 tỷ đồng

Trường Đại học FPT công bố Chương trình Tìm kiếm Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam - Học bổng Nguyễn Văn Đạo, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng, triển khai 1.030 suất học bổng dành cho học sinh lớp 12 trên toàn quốc thông qua quy trình tuyển chọn đa chiều.

Khác với các chương trình học bổng truyền thống tập trung hỗ trợ tài chính, Học bổng Nguyễn Văn Đạo được thiết kế như một chương trình đầu tư toàn diện cho con người.

Tham gia chương trình, học sinh không chỉ được tài trợ từ 50-100% học phí toàn khóa mà còn được tiếp cận nguồn lực đầu tư để triển khai dự án học thuật - công nghệ - khởi nghiệp bằng nguồn vốn thực, cố vấn trực tiếp bởi các lãnh đạo và chuyên gia cấp cao, tham gia hệ sinh thái công nghệ - trí tuệ nhân tạo, các dự án nghiên cứu - phát triển (R&D), phòng Lab công nghệ cao…

Chương trình hướng tới các học sinh lớp 12 có năng lực nổi trội và tiềm năng phát triển dài hạn. Việc xét tuyển được thực hiện theo hướng đánh giá toàn diện, kết hợp giữa điểm số, thành tích, hồ sơ năng lực, dự án cá nhân, video giới thiệu và phỏng vấn chọn lọc.

Với Đại học Phenikaa, Quỹ học bổng dành cho sinh viên nhập học đại học chính quy năm 2026 được thành lập từ nhiều nguồn: Tài trợ từ Tập đoàn Phenikaa; tài trợ từ các công ty thành viên của Tập đoàn Phenikaa; tài trợ từ các doanh nghiệp, đối tác; tài trợ từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác quốc tế với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng.

Trong đó, tiêu biểu như Học bổng của Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa, với chính sách miễn học phí toàn khóa học (trị giá từ 113 triệu đến gần 1 tỷ đồng, tùy theo học phí mỗi ngành); hỗ trợ sinh hoạt phí 80 triệu/năm (tổng trị giá từ 320-480 triệu, tùy thời gian khóa học mỗi ngành); miễn phí ký túc xá toàn khóa học; tài trợ kinh phí nghiên cứu từ năm nhất, được cử đi học thạc sỹ, tiến sĩ trong nước và quốc tế; đồng thời, cam kết hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp.

Để được hưởng chính sách học bổng này, thí sinh đạt 1 trong các điều kiện sau: đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia một môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của ngành, chương trình đào tạo mà thí sinh đăng ký hoặc môn Tin học; Giải quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ quan ngang Bộ công nhận.

Với Học bổng Tài năng, sinh viên được miễn học phí toàn khóa học (trị giá từ 113 triệu đến gần 1 tỷ đồng, tùy theo học phí mỗi ngành); miễn phí ký túc xá toàn khóa học.

Để nhận học bổng này, thí sinh cần đạt 1 trong các điều kiện sau: Đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia một môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của ngành, chương trình đào tạo mà thí sinh đăng ký hoặc môn Tin học; Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi văn nghệ - thể thao cấp Quốc tế; Đạt giải Nhất trong cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp Quốc gia; Đạt giải Nhất trong cuộc thi “Khoa học kỹ thuật” cấp Quốc gia; Thí sinh có điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tương ứng ngành, chương trình đào tạo đạt từ 27,0 điểm trở lên, đồng thời kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên); Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 120/150 điểm trở lên và từ 90/100 điểm trở lên đối với phương thức đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Với những chính sách học bổng hấp dẫn từ các cơ sở đào tạo hiện nay, đặc biệt dành cho các sinh viên giỏi, tài năng, các thí sinh có nhiều cơ hội để lựa chọn ngành học, trường đại học phù hợp với sự phát triển của bản thân cũng như điều kiện gia đình, phát huy tối đa năng lực để tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.