"Việt Nam là điểm sáng trong khu vực về phòng chống bệnh sốt rét"

(Ngày Nay) - Trong 3 năm gần đây, mỗi năm tại Việt Nam chỉ còn khoảng 400-500 ca bệnh và vài ca tử vong, bệnh còn rải rác ở một số xã; 26 tỉnh, thành, không còn sốt rét nội địa.

Những năm qua, công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét đã khống chế được bệnh và tiến gần mục tiêu loại trừ sốt rét vào năm 2030, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của cơ sở đào tạo; Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương và Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra ngày 27/2, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, trải qua 69 năm xây dựng và phát triển, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương là đơn vị tiên phong trên các chiến trường, lặn lội đến các vùng rừng núi để tiêu diệt sốt rét. Viện cũng là cái nôi của khoa học sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng học Việt Nam. Từ một bệnh lan truyền phổ biến với hơn triệu ca mắc và hàng nghìn ca tử vong mỗi năm, chúng ta đã từng bước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh sốt rét.

Trong công tác phòng, chống bệnh ký sinh trùng và bệnh do côn trùng truyền, Viện không ngừng mở rộng giám sát dịch tễ, phân vùng nguy cơ và triển khai các giải pháp can thiệp tổng thể theo hướng One Health. Các nghiên cứu về chẩn đoán, điều trị đã góp phần giảm tỷ lệ nhiễm và giảm tác hại của bệnh, đặc biệt đối với trẻ em, phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Viện cũng là cơ sở đào tạo sau đại học uy tín, đã đào tạo thành công 91 Tiến sỹ, cùng hàng ngàn kỹ thuật viên, điều dưỡng từ Trường Cao đẳng Đặng Văn Ngữ đóng góp thiết thực cho hệ thống y tế cả nước. Về khám, chữa bệnh, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ mỗi năm khám và điều trị cho khoảng 70.000 lượt bệnh nhân, với sự đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao thái độ phục vụ nhằm hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, hiện đại. Viện cũng là đối tác tin cậy của nhiều tổ chức quốc tế…

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện giữ vững vai trò nòng cốt quốc gia trong nghiên cứu, giám sát, phòng chống và loại trừ các bệnh sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng, thực hiện bằng được mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030.

Tại sự kiện, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương và Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc tiếp nối và mở rộng mối quan hệ bền vững giữa viện và trường. Mục tiêu là nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sỹ và nhân viên y tế Việt Nam, thúc đẩy đào tạo lâm sàng, nghiên cứu khoa học song phương, đồng thời phát triển hợp tác trong quản lý bệnh viện thông minh và chuyển đổi số - những lĩnh vực then chốt của một nền y tế hiện đại và bền vững.

Phó giáo sư Hoàng Đình Cảnh - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương chia sẻ, Lễ ký kết cũng đặt ra nhiều kỳ vọng về tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị vừa được ban hành, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Chương trình hợp tác không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực truyền thống, mà mở rộng sang các lĩnh vực mới như quản trị y tế, công nghệ sinh học, y học số.

Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương cho rằng trong bối cảnh hệ thống y tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các thách thức về sức khỏe cộng đồng, việc phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng trở thành một yêu cầu cấp thiết.

Đặc biệt, các mô hình liên kết giữa cơ sở đào tạo y khoa, bệnh viện thực hành đang ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng để nâng cao năng lực y học quốc gia, hướng đến các chuẩn mực toàn cầu.