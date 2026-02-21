Đưa Nghị quyết thành hành động: Tạo chuyển biến trong xây dựng xã hội học tập

(Ngày Nay) - Hội Khuyến học Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết vào hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, gắn với chuyển đổi số, tăng trưởng xanh.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định rõ: Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 là đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, phát triển các mô hình, phương thức, phong trào học tập theo hướng đa dạng hóa, phù hợp với các đối tượng, từng địa phương.

Trên cơ sở đó, Hội Khuyến học Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết vào hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, gắn với chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao chất lượng các mô hình học tập trong cộng đồng.

Tạo nhận thức thống nhất trong toàn hệ thống Hội

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng, Đại hội XIV của Đảng đã xác định những mục tiêu tổng quát và định hướng lớn nhằm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trọng tâm là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Các văn kiện Đại hội XIV cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Trên cơ sở đó, các ban, văn phòng và đơn vị trực thuộc Trung ương Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình "Công dân học tập," "Gia đình học tập," "Dòng họ học tập," "Cộng đồng học tập," "Đơn vị học tập," thúc đẩy phong trào khuyến học xanh, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập gắn với yêu cầu phát triển bền vững và chuyển đổi số quốc gia.

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Tất Dong cho rằng Nghị quyết Đại hội Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là sự tổng kết sâu sắc chặng đường phát triển đã qua mà còn mở ra tầm nhìn chiến lược cho tương lai đất nước.

Nghị quyết thể hiện rõ tư duy đổi mới, bản lĩnh chính trị và khát vọng phát triển mạnh mẽ của dân tộc, đặt con người vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển, coi tri thức, giáo dục và học tập suốt đời là nền tảng bền vững cho tiến bộ xã hội.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Tất Dong, Nghị quyết nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là điều vô cùng cần thiết, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Nghị quyết không chỉ đặt ra các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, mà còn hàm chứa yêu cầu sâu sắc về xây dựng văn hóa học tập, hình thành xã hội học tập, trong đó mỗi công dân đều có trách nhiệm và quyền được học tập suốt đời để hoàn thiện bản thân và đóng góp cho cộng đồng.

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Tất Dong nhấn mạnh ý nghĩa lớn nhất của Nghị quyết Đại hội Đảng nằm ở khả năng khơi dậy niềm tin, củng cố sự đồng thuận xã hội và tạo động lực tinh thần cho toàn dân. Khi mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân nhận thức đầy đủ tinh thần của Nghị quyết, biến các mục tiêu, định hướng thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày, thì Nghị quyết sẽ thực sự đi vào cuộc sống, trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Năm 2025, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được duy trì và phát triển, từng bước đi vào chiều sâu. Các mô hình học tập như gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và công dân học tập tiếp tục được triển khai ở nhiều địa phương, tạo nền tảng thúc đẩy học tập suốt đời trong nhân dân.

Một điểm nhấn quan trọng là việc triển khai các nội dung mới, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước như "Bình dân học vụ số," "Khuyến học số," "Khuyến học xanh." Đây là bước chuyển quan trọng, thể hiện sự chủ động đổi mới của Hội, gắn hoạt động khuyến học với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và tăng trưởng xanh.

Hoạt động vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến học đạt kết quả tích cực. Trong năm 2025, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã vận động được trên 3,2 tỷ đồng và chi trên 6 tỷ đồng để trao học bổng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng thiên tai, bão lũ và người lớn học tập suốt đời. Ở nhiều địa phương, quỹ khuyến học vẫn duy trì tăng trưởng dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Cụ thể hóa bằng các chương trình hành động bám sát thực tiễn

Khi nền tảng tư tưởng và nhận thức đã được xác lập, vấn đề đặt ra là phải chuyển hóa tinh thần để biến Nghị quyết thành hành động. Vì vậy, bước tiếp theo của hệ thống Hội Khuyến học các cấp là xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn để hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội XIV đề ra.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, cho biết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ vai trò then chốt của giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ và phát triển con người trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn mới. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam trong việc thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và hình thành thế hệ công dân có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Hội cần tăng cường quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với hoạt động khuyến học. Theo đó, cần tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng hội viên; lồng ghép nội dung Nghị quyết vào các chương trình, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống Hội.

Ngoài ra, cần cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động. Các ban, văn phòng và đơn vị trực thuộc cần bám sát tinh thần Nghị quyết để xây dựng kế hoạch công tác sát thực tiễn, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và giải pháp thực hiện; bảo đảm Nghị quyết được triển khai bằng những việc làm cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động khuyến học cũng cần được triển khai bằng cách đẩy mạnh các mô hình học tập gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; chú trọng khuyến học xanh, nâng cao chất lượng các mô hình "Gia đình học tập," "Dòng họ học tập," "Cộng đồng học tập," "Đơn vị học tập," "Công dân học tập," qua đó lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong toàn xã hội.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần đi đầu trong học tập, rèn luyện, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực chuyên môn; chủ động tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia các phong trào khuyến học, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Việc tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và đẩy mạnh truyền thông cũng cần được triển khai. Việc phát huy vai trò của báo chí trong công tác truyền thông khuyến học được xác định là giải pháp quan trọng nhằm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng và các hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam đến gần hơn với cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Trước yêu cầu đó, Hội Khuyến học Việt Nam đã xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử của Hội như một kênh thông tin chính thống, có sự kết nối chặt chẽ với các cơ quan báo chí, nhằm kịp thời tuyên truyền, lan tỏa các mô hình học tập tiêu biểu, các phong trào khuyến học, khuyến tài và những cách làm hiệu quả trong xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Những định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội XIV về giáo dục, đào tạo, phát triển con người và xây dựng xã hội học tập đã và đang được Hội Khuyến học Việt Nam cụ thể hóa bằng các chương trình, mô hình và giải pháp thiết thực, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Khi tinh thần Nghị quyết được lan tỏa sâu rộng, từ nhận thức đến hành động thống nhất trong toàn hệ thống Hội, cùng sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, công tác khuyến học, khuyến tài và phong trào học tập suốt đời sẽ tiếp tục được củng cố và phát huy. Đây chính là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo động lực nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong những năm tới.