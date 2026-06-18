Tạm đóng luân phiên một số làn đường trên cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang để lắp đặt hệ thống ITS

(Ngày Nay) - Từ ngày 17/6 đến 25/6/2026, một số đoạn trên tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang sẽ được tổ chức phân luồng, tạm đóng luân phiên làn xe để phục vụ thi công lắp đặt hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có văn bản thông báo kế hoạch thi công lắp đặt giá long môn, cột camera giám sát giao thông (CCTV) và bảng thông tin điện tử (VMS) trên tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025.

Theo kế hoạch, từ ngày 17/6 đến 25/6/2026, đơn vị thi công sẽ phân luồng, hạn chế lưu thông một làn xe trên đoạn từ Km1977+300 đến Km2012+040 để lắp đặt các thiết bị ITS. Thời gian thi công hằng ngày từ 7 giờ đến 17 giờ.

Đáng chú ý, để phục vụ việc lắp đặt các giá long môn và bảng VMS, đơn vị thi công sẽ tạm đóng luân phiên nút giao IC2 (Km1976+350) đến nút giao IC5 (Km2014+000) vào các ngày 19/6, 21/6 và 25/6/2026, trong khung giờ từ 7 giờ đến 13 giờ.

Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết việc tạm đóng luân phiên các làn đường nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong quá trình thi công các hạng mục có sử dụng thiết bị cẩu tải trọng lớn.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông lưu ý theo dõi hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông khi lưu thông qua khu vực thi công; đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình và thời gian di chuyển phù hợp để tránh ùn tắc.

Việc hoàn thiện hệ thống ITS sẽ góp phần nâng cao năng lực giám sát, điều hành giao thông, hỗ trợ xử lý sự cố và bảo đảm an toàn khai thác trên tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang trong thời gian tới.