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Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Tại fanmeeting "BÁCK TOGETHER" tối 5/7 tại Hà Nội, nghệ sĩ Mason Nguyễn và Def Jam Việt Nam đã công bố kết quả hợp tác với dự án Thư viện Ước mơ của doanh nhân, chuyên gia Nguyễn Phi Vân nhằm xây dựng các thư viện dành cho trẻ em ở những địa phương còn nhiều khó khăn. Đây là hoạt động cộng đồng được khởi động từ nguồn đóng góp của người hâm mộ, thay cho hình thức tặng quà trực tiếp cho nghệ sĩ.
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 1
Doanh nhân, chuyên gia Nguyễn Phi Vân trò chuyện cùng nghệ sĩ Mason Nguyễn tại fanmeeting.

Sau một tháng phát động, chiến dịch gây quỹ do Mason Nguyễn và Thư viện Ước mơ phối hợp thực hiện đã quyên góp được gần 480 triệu đồng. Thông tin công khai cho biết gần 398 triệu đồng đến từ 485 lượt ủng hộ của người hâm mộ, trong khi 80 triệu đồng được LIFEBUOY đóng góp để đồng hành cùng Mason và dự án. Đại diện Thư viện Ước mơ chia sẻ, bên cạnh những khoản quyên góp lớn, điều khiến dự án xúc động là nhiều người hâm mộ đã âm thầm góp sức theo cách rất bền bỉ, có người duy trì mỗi ngày chuyển khoản một triệu đồng để chung tay xây dựng các thư viện cho trẻ em.

Số tiền dự kiến sẽ được sử dụng để xây dựng sáu thư viện, với kinh phí dự kiến khoảng 80 triệu đồng cho mỗi thư viện. Một số người hâm mộ sẽ có cơ hội đồng hành cùng Mason và Thư viện Ước mơ trong chuyến trao tặng thư viện tại Gia Lai, góp phần trực tiếp vào hành trình đưa sách và không gian sáng tạo đến với trẻ em.

Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 2

Thư viện Ước mơ do doanh nhân, chuyên gia đổi mới sáng tạo Nguyễn Phi Vân khởi xướng từ năm 2014, hướng đến việc mang sách, nghệ thuật và các không gian học tập sáng tạo đến với trẻ em, đặc biệt tại những khu vực còn hạn chế điều kiện tiếp cận tri thức. Theo lời bà Phi Vân, sau hơn một thập kỷ hoạt động, dự án đã đồng hành cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và tình nguyện viên xây dựng 376 thư viện trên nhiều tỉnh, thành tính đến tháng 6/2026.

Chia sẻ với Ngày Nay về việc đồng hành cùng một nghệ sĩ trẻ, chuyên gia Nguyễn Phi Vân cho rằng sự kết nối giữa người nổi tiếng và các hoạt động cộng đồng có thể tạo nên những tác động tích cực nếu được định hướng đúng. Theo bà, văn hóa thần tượng luôn tồn tại hai mặt, nhưng khi những người có sức ảnh hưởng lựa chọn lan tỏa các giá trị nhân văn, cộng đồng người hâm mộ cũng có thể trở thành lực lượng góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội.

"Nếu văn hoá thần tượng tạo ra những thế hệ idol tử tế, đàng hoàng, có nhận thức và biết cách tạo ra những giá trị tích cực cho cộng và xã hội, với tôi đó là điểm sáng. Nếu được thấu hiểu, quan tâm, định hướng và dẫn dắt đúng, văn hoá idol hoàn toàn có thể trở thành này kênh tạo ra lợi ích tích cực cho cộng đồng người trẻ," chuyên gia Phi Vân nhận định.

Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 3
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 4

Trải qua buổi fanmeeting với Mason Nguyễn và cộng đồng người hâm mộ "Cổ Đông", Nguyễn Phi Vân cho hay: "Tôi vừa ngạc nhiên nhưng vừa cảm thấy văn hoá này thật thú vị."

Về phía Mason Nguyễn, nam rapper cho biết anh nhận thấy bản thân đã đủ khả năng để truyền cảm hứng cho những người yêu thích mình thông qua các hoạt động thiện nguyện. Trước đây, Mason từng tham gia một số hoạt động thiện nguyện như đồng hành xây cầu cùng Nam Phuong Foundation, trong khi cộng đồng người hâm mộ của anh cũng từng tự tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện nhỏ. Từ nền tảng đó, Mason và ekip tin rằng đây là thời điểm phù hợp để biến sự ủng hộ dành cho nghệ sĩ thành những hành động cụ thể, góp phần mang đến giá trị bền vững cho cộng đồng.

Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 5

Sự hợp tác giữa Mason Nguyễn và Thư viện Ước mơ cho thấy một xu hướng ngày càng rõ nét trong đời sống giải trí, khi các nghệ sĩ không chỉ xây dựng mối quan hệ với người hâm mộ thông qua âm nhạc mà còn tạo thêm những cơ hội để cùng nhau đóng góp cho cộng đồng. Với dự án lần này, những khoản quyên góp từ fanmeeting sẽ được chuyển hóa thành các không gian đọc sách và sáng tạo, mở thêm cơ hội tiếp cận tri thức cho trẻ em ở vùng còn nhiều khó khăn.

Một số hình ảnh ghi lại tại fanmeeting:

Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 6
Nghệ sĩ khách mời 24K.Right.
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 7
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 8
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 9

Hoạt động fansign dành cho một số người hâm mộ tham dự sự kiện.

Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 10
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 11
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 12
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 13
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 14
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 15
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em ảnh 16
Quỳnh Hoa
Mason Nguyễn Thư viện Ước mơ Nguyễn Phi Vân Cổ Đông Def Jam Việt Nam

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