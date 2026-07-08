Ô nhiễm không khí do giao thông làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư ở trẻ em

(Ngày Nay) - Ngày 6/7, Trung tâm Ung thư quốc gia Hàn Quốc công bố kết quả của một nghiên cứu quốc tế, cho thấy việc tiếp xúc kéo dài với ô nhiễm không khí do giao thông có thể làm gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư ở trẻ em, đặc biệt là bệnh bạch cầu.

Phóng viên tại Seoul dẫn thông tin từ Trung tâm Ung thư quốc gia Hàn Quốc cho biết, nghiên cứu trên được thực hiện trên cơ sở phân tích tổng hợp các công trình khoa học được công bố trong giai đoạn 1990-2024. Trong số 1.632 nghiên cứu được rà soát, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn 25 nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí để đánh giá mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm không khí do giao thông bao gồm bụi mịn PM2.5, khí nitơ dioxide (NO₂), benzen và nguy cơ mắc ung thư ở trẻ em.

Kết quả cho thấy, nguy cơ mắc bệnh có xu hướng gia tăng khi nồng độ các chất gây ô nhiễm trong không khí tăng lên. Cụ thể, cứ mỗi khi nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng thêm 10 microgam/m³, nguy cơ mắc bệnh bạch cầu lympho cấp (ALL) ở trẻ em tăng 29%, trong khi nguy cơ mắc u nguyên bào võng mạc - một dạng ung thư mắt hiếm gặp ở trẻ em, tăng 68%.

Ngoài ra, cứ mỗi 1 microgam/m³ benzen tăng thêm trong không khí, nguy cơ mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em tăng 12%, còn nguy cơ mắc bệnh bạch cầu tủy cấp (AML) tăng 22%.

Nghiên cứu cũng cho thấy, việc tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm sau khi trẻ được sinh ra có mối liên hệ chặt chẽ hơn với nguy cơ mắc bệnh bạch cầu so với giai đoạn tiếp xúc trong thời kỳ bào thai.

Theo nhóm nghiên cứu, khác với ung thư ở người trưởng thành - vốn chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống và các yếu tố hành vi, ung thư ở trẻ em chịu tác động đáng kể từ sự tương tác giữa yếu tố di truyền và các tác nhân liên quan đến môi trường. Các chất gây ô nhiễm trong không khí được cho là có thể gây phản ứng viêm, làm gia tăng căng thẳng oxy hóa (stress oxy hóa), gây tổn thương cho ADN của tế bào và từ đó làm tăng nguy cơ phát triển ung thư.

Nghiên cứu kể trên được thực hiện trong khuôn khổ Liên minh nghiên cứu ung thư nhi khoa và thanh thiếu niên Hàn Quốc - Mỹ với sự tham gia của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Y tế Đại học Nữ sinh Ewha, Trung tâm Ung thư quốc gia Hàn Quốc, Đại học Minnesota, Đại học Boston (Mỹ) cùng nhiều cơ sở nghiên cứu khác. Kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế Environmental Research.

Theo Trung tâm Ung thư quốc gia Hàn Quốc, phát hiện mới này góp phần củng cố bằng chứng khoa học về tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe trẻ em, đồng thời cho thấy cần tiếp tục đẩy mạnh các chính sách kiểm soát ô nhiễm không khí và nghiên cứu chuyên sâu nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.