Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Ô nhiễm không khí do giao thông làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư ở trẻ em

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 6/7, Trung tâm Ung thư quốc gia Hàn Quốc công bố kết quả của một nghiên cứu quốc tế, cho thấy việc tiếp xúc kéo dài với ô nhiễm không khí do giao thông có thể làm gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư ở trẻ em, đặc biệt là bệnh bạch cầu.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phóng viên tại Seoul dẫn thông tin từ Trung tâm Ung thư quốc gia Hàn Quốc cho biết, nghiên cứu trên được thực hiện trên cơ sở phân tích tổng hợp các công trình khoa học được công bố trong giai đoạn 1990-2024. Trong số 1.632 nghiên cứu được rà soát, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn 25 nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí để đánh giá mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm không khí do giao thông bao gồm bụi mịn PM2.5, khí nitơ dioxide (NO₂), benzen và nguy cơ mắc ung thư ở trẻ em.

Kết quả cho thấy, nguy cơ mắc bệnh có xu hướng gia tăng khi nồng độ các chất gây ô nhiễm trong không khí tăng lên. Cụ thể, cứ mỗi khi nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng thêm 10 microgam/m³, nguy cơ mắc bệnh bạch cầu lympho cấp (ALL) ở trẻ em tăng 29%, trong khi nguy cơ mắc u nguyên bào võng mạc - một dạng ung thư mắt hiếm gặp ở trẻ em, tăng 68%.

Ngoài ra, cứ mỗi 1 microgam/m³ benzen tăng thêm trong không khí, nguy cơ mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em tăng 12%, còn nguy cơ mắc bệnh bạch cầu tủy cấp (AML) tăng 22%.

Nghiên cứu cũng cho thấy, việc tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm sau khi trẻ được sinh ra có mối liên hệ chặt chẽ hơn với nguy cơ mắc bệnh bạch cầu so với giai đoạn tiếp xúc trong thời kỳ bào thai.

Theo nhóm nghiên cứu, khác với ung thư ở người trưởng thành - vốn chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống và các yếu tố hành vi, ung thư ở trẻ em chịu tác động đáng kể từ sự tương tác giữa yếu tố di truyền và các tác nhân liên quan đến môi trường. Các chất gây ô nhiễm trong không khí được cho là có thể gây phản ứng viêm, làm gia tăng căng thẳng oxy hóa (stress oxy hóa), gây tổn thương cho ADN của tế bào và từ đó làm tăng nguy cơ phát triển ung thư.

Nghiên cứu kể trên được thực hiện trong khuôn khổ Liên minh nghiên cứu ung thư nhi khoa và thanh thiếu niên Hàn Quốc - Mỹ với sự tham gia của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Y tế Đại học Nữ sinh Ewha, Trung tâm Ung thư quốc gia Hàn Quốc, Đại học Minnesota, Đại học Boston (Mỹ) cùng nhiều cơ sở nghiên cứu khác. Kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế Environmental Research.

Theo Trung tâm Ung thư quốc gia Hàn Quốc, phát hiện mới này góp phần củng cố bằng chứng khoa học về tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe trẻ em, đồng thời cho thấy cần tiếp tục đẩy mạnh các chính sách kiểm soát ô nhiễm không khí và nghiên cứu chuyên sâu nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

PV
Ô nhiễm không khí giao thông nguy cơ mắc ung thư trẻ em

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất
Thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất
(Ngày Nay) - Ngày 7/7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất vào đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 (Mùng 1, mùng 2 Tết Mậu Thân).
Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất
Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất
(Ngày Nay) - Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 7/7, nước này đã thành công đưa vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới số 4 lên quỹ đạo, nhằm mục đích tăng cường năng lực thu thập dữ liệu phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, giám sát môi trường và ứng phó thiên tai.
Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới
Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới
(Ngày Nay) - Nhiều thành phố Đông Nam Á - trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, Bangkok và Samut Prakan của Thái Lan - đang đối mặt với một số rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới trong bối cảnh lo ngại về hiện tượng khí hậu El Nino ngày càng gia tăng. Cảnh báo trên được đưa ra trong một báo cáo nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh), trong đó cho biết thêm rằng các nhà khoa học trên toàn thế giới cũng đang theo dõi sát sao khả năng hiện tượng El Nino năm 2026 mạnh lên thành siêu El Nino.
Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ đăng ký hộ tịch đối với mọi người dân
Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ đăng ký hộ tịch đối với mọi người dân
(Ngày Nay) - Chiều 6/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 – 2030, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 33 điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì Hội nghị.