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Những bệnh nào được coi là bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm?

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Bộ Y tế công bố có 15 bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm.

Theo Quyết định 1965/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm bệnh truyền nhiễm vừa được Bộ Y tế ban hành, danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm gồm 15 bệnh truyền nhiễm, cụ thể:

Bệnh bại liệt;

Bệnh dịch hạch;

Bệnh do virus cúm A(H5N1);

Bệnh do virus cúm A(H5N6);

Bệnh do virus cúm A(H7N9);

Bệnh do virus cúm A(H9N2);

Bệnh do virus Ebola (Bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola);

Bệnh do virus Lassa (Bệnh sốt xuất huyết do virus Lassa);

Bệnh do virus Marburg (Bệnh sốt xuất huyết do virus Marburg);

Bệnh do virus Nipah;

Bệnh nhiễm virus tây sông Nin;

Bệnh sốt vàng;

Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS);

Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus corona (MERS-CoV);

Bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm mới phát sinh, chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Theo Thông tư 15/2026/TT-BYT, việc phân loại bệnh truyền nhiễm nhóm A, B, C được quy định theo phương pháp tính điểm dựa trên các nhóm tiêu chí cụ thể.

Các bệnh truyền nhiễm được xác định phân loại theo 4 nhóm tiêu chí, gồm: Mức độ nghiêm trọng của bệnh, khả năng lây lan, các biện pháp can thiệp đặc hiệu bằng vaccine và thuốc điều trị, mức độ lưu hành và tiềm năng gây dịch, đại dịch.

Đối với tiêu chí mức độ nghiêm trọng của bệnh, việc xác định được căn cứ theo tỷ lệ chết/mắc của bệnh truyền nhiễm. Trường hợp tỷ lệ chết/mắc thấp dưới 1% được tính 1 điểm; tỷ lệ chết/mắc trung bình từ 1% đến 10% được tính 2 điểm; tỷ lệ chết/mắc cao trên 10% được tính 3 điểm.

Đối với tiêu chí khả năng lây lan, việc đánh giá được xác định theo đường lây truyền và hệ số lây nhiễm cơ bản (Ro). Bệnh chỉ lây qua một trong các đường như máu, da, niêm mạc hoặc từ động vật sang người được tính 1 điểm. Bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp và có hệ số lây nhiễm cơ bản Ro nhỏ hơn hoặc bằng 3 được tính 2 điểm. Bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp và có Ro lớn hơn 3 được tính 3 điểm.

Đối với tiêu chí về khả năng can thiệp bằng vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu, trường hợp bệnh đã có cả vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu được tính 1 điểm; trường hợp chỉ có một trong hai biện pháp trên được tính 2 điểm; trường hợp chưa có cả vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu được tính 3 điểm.

Đối với tiêu chí mức độ lưu hành và tiềm năng gây dịch, đại dịch, bệnh lưu hành ổn định, tản phát được tính 1 điểm; bệnh lưu hành gây dịch lớn hoặc mới nổi được tính 2 điểm; bệnh có nguy cơ gây đại dịch hoặc thuộc tiêu chí chấm dứt, loại trừ, thanh toán của Bộ Y tế được tính 3 điểm.

Dựa trên cách tính điểm trên, bệnh truyền nhiễm nhóm A là bệnh truyền nhiễm có tổng điểm từ 10 điểm trở lên hoặc là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm mới phát sinh, chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Bệnh truyền nhiễm nhóm B là các bệnh truyền nhiễm có tổng điểm từ 7-9 điểm.

Bệnh truyền nhiễm nhóm C là các bệnh truyền nhiễm có tổng điểm dưới 7 điểm.

PV
Bệnh truyền nhiễm nhóm A bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm bại liệt dịch hạch cúm A Ebola virus Nipah sốt vàng

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