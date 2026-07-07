Hà Nội đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026

(Ngày Nay) - Ngày 7/7, tại khu vực sảnh đến quốc tế, Nhà ga T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Thủ đô năm 2026.

Đó là bà Piñas Piñas Maria Del Mar, quốc tịch Tây Ban Nha, trưởng đoàn 19 du khách Tây Ban Nha tham gia chương trình du lịch Việt Nam kéo dài 16 ngày. Đoàn khởi hành từ Madrid (Tây Ban Nha) trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways, quá cảnh tại Doha, hạ cánh tại Nội Bài lúc 13 giờ 55 phút ngày 7/7. Hà Nội là điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá Việt Nam của đoàn trước khi tham quan Sa Pa, Ninh Bình, Vịnh Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre.

Sự kiện là hoạt động thiết thực kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2026), góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách quốc tế, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách tham quan, trải nghiệm, khẳng định vai trò của ngành du lịch, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Trần Trung Hiếu nêu rõ, việc Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu là dấu mốc quan trọng cho thấy ngành du lịch Thủ đô đang bám sát và vượt tiến độ các mục tiêu đề ra trong năm 2026. Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế, đến thời điểm này đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch. Đây không chỉ là niềm vui của ngành du lịch Thủ đô mà còn là tín hiệu tích cực, khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của Hà Nội đối với du khách quốc tế. Qua đó, Hà Nội muốn gửi thông điệp chào đón nồng nhiệt tới du khách từ khắp thế giới đến với Thủ đô và Việt Nam, kỳ vọng Thủ đô sẽ trở thành điểm khởi đầu trong hành trình khám phá Việt Nam của du khách quốc tế để có nhiều trải nghiệm sâu sắc về thiên nhiên, văn hóa, con người và tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến du lịch.

Bà Piñas Piñas Maria Del Mar rất bất ngờ và xúc động khi trở thành vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Thủ đô trong năm 2026 trong sự đón tiếp nồng hậu. Với bà, Việt Nam là điểm đến mơ ước từ lâu và bà rất hạnh phúc khi đến Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam. Bà và các thành viên trong đoàn hy vọng sẽ có nhiều trải nghiệm đáng nhớ về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, mang về nhiều kỷ niệm đẹp sau hành trình khám phá đất nước Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã gửi thư chào mừng tới bà Maria Del Mar Piñas Piñas và các thành viên trong đoàn, hy vọng đoàn sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ khi khám phá các di sản văn hóa, thưởng thức ẩm thực đặc sắc, cảm nhận sự thân thiện, thanh lịch và mến khách của người dân Hà Nội. Mong rằng những hình ảnh đẹp, sự chân thành và lòng hiếu khách của thành phố Hà Nội sẽ là cầu nối vun đắp tình hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam và Tây Ban Nha.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đón hơn 18 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025; khách quốc tế tăng 26,8%. Tổng thu từ khách du lịch tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam.

Năm 2026, Hà Nội tiếp tục được nhiều tổ chức du lịch quốc tế vinh danh là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới. Nền tảng du lịch trực tuyến TripAdvisor xếp Hà Nội đứng thứ hai châu Á trong hạng mục Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026, nằm trong nhóm các điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch, văn hóa và ẩm thực. Tạp chí U.S. News & World Report xếp Hà Nội ở vị trí thứ 8 trong danh sách 20 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026; Time Out đưa Hà Nội vào Top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026... Những danh hiệu này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của du lịch Hà Nội trên trường quốc tế.