Bộ Công Thương lý giải về con số nhập siêu 16,65 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm (Ngày Nay) - Dù xuất khẩu tiếp tục tăng nhưng nhập khẩu lại tăng nhanh hơn. Theo Bộ Công Thương, diễn biến này cần được nhìn nhận trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất, đầu tư đang tăng cao.

El Nino có thể lập kỷ lục mới, thế giới đối mặt chuỗi thời tiết cực đoan (Ngày Nay) - Hiện tượng thời tiết El Nino năm nay có thể đạt cường độ kỷ lục, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới.

Thời tiết cực đoan tại Trung Quốc và Mỹ, nhiều người tử vong (Ngày Nay) - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 1 người vẫn mất tích sau khi dông và gió giật mạnh do thời tiết đối lưu nghiêm trọng xảy ra tại khu vực phía Đông tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.

Ô nhiễm không khí do giao thông làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư ở trẻ em (Ngày Nay) - Ngày 6/7, Trung tâm Ung thư quốc gia Hàn Quốc công bố kết quả của một nghiên cứu quốc tế, cho thấy việc tiếp xúc kéo dài với ô nhiễm không khí do giao thông có thể làm gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư ở trẻ em, đặc biệt là bệnh bạch cầu.

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Thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất (Ngày Nay) - Ngày 7/7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất vào đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 (Mùng 1, mùng 2 Tết Mậu Thân).

Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất (Ngày Nay) - Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 7/7, nước này đã thành công đưa vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới số 4 lên quỹ đạo, nhằm mục đích tăng cường năng lực thu thập dữ liệu phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, giám sát môi trường và ứng phó thiên tai.

Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới (Ngày Nay) - Nhiều thành phố Đông Nam Á - trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, Bangkok và Samut Prakan của Thái Lan - đang đối mặt với một số rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới trong bối cảnh lo ngại về hiện tượng khí hậu El Nino ngày càng gia tăng. Cảnh báo trên được đưa ra trong một báo cáo nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh), trong đó cho biết thêm rằng các nhà khoa học trên toàn thế giới cũng đang theo dõi sát sao khả năng hiện tượng El Nino năm 2026 mạnh lên thành siêu El Nino.