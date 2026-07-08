Nga thừa nhận tình trạng đổ xô mua tích trữ do thị trường nhiên liệu vẫn căng thẳng

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak lưu ý thị trường nhiên liệu của nước này vẫn trong tình trạng căng thẳng.

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 7/7, Phó Thủ tướng nước này, ông Alexander Novak cho biết tại cuộc họp ở trung tâm điều hành của chính phủ rằng tình hình trên thị trường nhiên liệu nội địa vẫn đang căng thẳng do nhu cầu tăng cao trong mùa hè và các đợt sửa chữa ngoài kế hoạch tại các nhà máy lọc dầu.

Ông Novak nói: “Tình hình hiện nay, trong bối cảnh nhu cầu đạt đỉnh vào mùa hè và các nhà máy lọc dầu phải sửa chữa ngoài kế hoạch, vẫn đang ở trạng thái căng thẳng”.

Trước đó, Phó Thủ tướng Novak nói với TASS rằng Liên bang Nga đã tích lũy đủ lượng nhiên liệu dự trữ để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước. nhưng tình trạng đổ xô mua tích trữ do tâm lý lo ngại đã khiến nhu cầu tăng thêm từ 20–30%.

Ông Novak cho rằng việc tái cấu trúc hệ thống logistics để đáp ứng mức nhu cầu gia tăng này sẽ cần thêm thời gian và Liên bang Nga có thể áp dụng lệnh cấm ngắn hạn xuất khẩu dầu diesel đối với các nhà sản xuất, kéo dài trong vài tháng, nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường nội địa.

Về phần mình, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết chính quyền cùng các công ty dầu mỏ đã chuẩn bị thêm nhiều đề xuất nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trong nước.

Ông Putin nói Liên bang Nga đã bắt đầu sử dụng lượng nhiên liệu dự trữ, nhưng lượng xăng dự trữ trong nước hầu như vẫn giữ nguyên ở mức của năm ngoái.

Nguyên thủ Liên bang Nga cũng cho biết giới chức đang xem xét khả năng áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với việc xuất khẩu dầu diesel nếu thấy cần thiết.

Trong một diễn biến liên quan, Liên bang Nga được cho là nhập khẩu từ Belarus một lượng xăng cao kỷ lục trong tháng 6 trong bối cảnh UAV (UAV) của Ukraine đã tấn công thành công các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga ít nhất 194 lần kể từ đầu năm 2026.

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) ngày 6/7, thông tin này được hãng Current Time đăng tải, dẫn nguồn từ truyền thông Liên bang Nga và dữ liệu của Trung tâm Chỉ số Giá cả (Center for Price Indices - CPI).

Số liệu được công bố cho thấy từ ngày 1 đến ngày 25/6, Liên bang Nga đã nhập khẩu 141.000 tấn xăng, cao gần gấp hai lần rưỡi so với tổng lượng nhập khẩu trong cả tháng 5. Trong khi đó, cả tháng 6 năm ngoái, lượng xăng mà Liên bang Nga nhập khẩu chỉ đạt 1.000 tấn.

Theo CPI, Belarus đã chuyển hướng một phần lượng nhiên liệu vốn trước đây được xuất khẩu sang các quốc gia Trung Á sang thị trường Liên bang Nga.

Đồng thời, khối lượng xăng của Belarus quá cảnh qua lãnh thổ Nga đã giảm từ 196.000 tấn vào đầu năm xuống chỉ còn 24.000 tấn trong tháng 6.

Theo các báo cáo của truyền thông, nhu cầu tiêu thụ xăng tại Liên bang Nga trong mùa hè hiện vượt 110.000 tấn mỗi ngày.

Lượng nhiên liệu nhập khẩu từ Belarus gia tăng trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga vẫn tiếp diễn.

Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công thành công các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga ít nhất 194 lần kể từ đầu năm 2026, góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra tại Liên bang Nga.

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform dẫn thông tin đăng tải trên tờ Financial Times cho biết các UAV của Ukraine đã tấn công thành công các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga ít nhất 194 lần kể từ đầu năm 2026.

Thông tin của Financial Times được đưa ra dựa trên phân tích riêng của báo cùng dữ liệu từ công ty phân tích Rochan Consulting của Ba Lan.

Theo các nhà phân tích, số cuộc tấn công thành công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga đã đạt mức cao kỷ lục theo tháng, với 16 vụ trong tháng 5. Tính chung từ đầu năm 2026 đến nay, các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga đã bị tấn công ít nhất 194 lần, cao gấp 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, bài báo lưu ý rằng Moskva khẳng định quân đội Liên bang Nga đã đánh chặn phần lớn các UAV tấn công của Ukraine.

Theo số liệu chính thức do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố, ít nhất 63.933 UAV của Ukraine đã bị đánh chặn trên lãnh thổ Liên bang Nga và các vùng lãnh thổ của Ukraine do Liên bang Nga kiểm soát trong sáu tháng đầu năm 2026.

Một nửa số vụ đánh chặn mà Liên bang Nga tuyên bố đã diễn ra chỉ trong hai tháng gần đây, với 14.195 UAV bị bắn hạ trong tháng 5 và 17.832 chiếc trong tháng 6, cao hơn nhiều so với tổng số UAV bị bắn hạ trong mỗi tháng 1 và tháng 2, đều không vượt quá 6.000 chiếc.

Financial Times nhận định rằng các số liệu về những cuộc tấn công của Ukraine và số UAV bị Liên bang Nga đánh chặn cho thấy tần suất các cuộc tấn công đã tăng lên đáng kể, đồng thời số lượng UAV có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ và đánh trúng các cơ sở năng lượng chiến lược của Liên bang Nga cũng ngày càng nhiều.

Các nhà phân tích cho rằng thành công ngày càng lớn của chiến dịch sử dụng UAV của Ukraine là nhờ nước này đã mở rộng đáng kể năng lực sản xuất, đồng thời cải thiện công tác điều hành và quản lý tác chiến.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ tình báo của Mỹ cũng được cho là đã góp phần giúp Kiev lựa chọn các tuyến bay tối ưu cho UAV, qua đó tránh được các hệ thống phòng không của Liên bang Nga.