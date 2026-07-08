Mở rộng hố chôn để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(Ngày Nay) -Kết thúc ngày tìm kiếm thứ 2 tại Công viên Lê Thị Riêng TPHCM, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã tìm kiếm, cất bốc được thêm 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lên 11.

Theo ghi nhận tại hiện trường, do nằm dưới đất đã gần 60 năm nên các hài cốt liệt sĩ đã bị phân hủy rất nhiều, lẫn lộn trong đất và bùn cát. Vì thế, quá trình nhận diện đòi hỏi những người tìm kiếm phải có nhiều kinh nghiệm. Các chiến sĩ tham gia luôn phải tỉ mỉ, cẩn trọng trong việc bóc tách từng lớp đất để tìm hài cốt và di vật của các liệt sĩ. Mỗi thao tác đều được thực hiện một cách chậm rãi, cẩn thận nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ dấu vết hay di vật nào, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.

Các hài cốt và hiện vật sau khi được phát hiện đều được chuyển đến khu vực lấy mẫu, lưu mẫu để làm sạch, phân loại và phục vụ công tác giám định theo quy trình chuyên môn. Mọi dấu vết, di vật và mẫu xương đều được xử lý theo nguyên tắc khoa học, khách quan và thận trọng nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn của hiện trường, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Hiện tại, khu vực tìm kiếm hài cốt (được gọi là khu vực A) là rãnh mộ tập thể dài khoảng 25 m, rộng khoảng 3 m, nằm ở phía sau Nhà truyền thống Công viên Lê Thị Riêng. Theo đánh giá của những người làm nhiệm vụ, có khả năng vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ nằm trong khu vực cũng như ở gần đó. Vì vậy, trong những ngày tới, Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị để mở rộng khu vực hố chôn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cũng trong những ngày qua, nhiều người dân đã mang theo đồ lễ như hoa cúc, nhang, xôi, trái cây, vàng mã… đến tưởng niệm các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Họ thể hiện sự thành kính, thắp nhang để tri ân những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và cầu mong các anh linh liệt sĩ sớm được siêu thoát, trở về đoàn tụ với gia đình. Nhiều người cũng kỳ vọng đợt này sẽ tìm được người thân, những liệt sĩ đã mất tích trong chiến tranh.

Liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân năm 1968 tại TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết hiện đang tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Bộ Tư lệnh TPHCM kêu gọi những người còn lưu giữ tài liệu, nhật ký, bản đồ, hình ảnh hoặc ký ức liên quan đến việc chôn cất liệt sĩ sau trận đánh hãy hỗ trợ, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.