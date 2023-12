Tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp trước Tết Giáp Thìn

(Ngày Nay) - Đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công an tại nhiều địa phương đã mở đợt ra quân, trong đó đã phát hiện nhiều vụ việc, đối tượng làm trái pháp luật.

Tại Lai Châu, ngày 18/12, Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 15/12/2023 đến 29/2/2024.

Tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương ghi nhận, đánh giá cao việc Công an tỉnh chủ động tổ chức các hoạt động tấn công, trấn áp tội phạm, thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của ngành với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng Công an lấy phương châm phòng ngừa làm trọng, kế hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh.

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã phát lệnh ra quân toàn lực lượng Công an tỉnh với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời yêu cầu, các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố, ngay sau lễ ra quân sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh nhằm tạo khí thế mạnh mẽ trong đợt cao điểm, răn đe, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên.

Công an tỉnh phấn đấu trong đợt cao điểm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ 95% trở lên; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm. Công an tỉnh phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân lựa chọn một số vụ án điểm đưa ra xét xử điểm để tuyên truyền, răn đe tội phạm; bảo đảm an toàn các cơ sở giam, giữ; giám sát, quản lý chặt chẽ các đối tượng thi hành án tại cộng đồng, tù tha, hạn chế tái phạm tội; tăng cường truy bắt đối tượng truy nã, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú…

Năm 2023, Công an tỉnh đã khởi tố 33 vụ án, 79 bị can về lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt hơn 83%; phát hiện và bắt giữ 672 vụ, 804 đối tượng (tăng 126 vụ, tăng 189 đối tượng so với năm 2022) liên quan đến ma túy; phát hiện 218 vụ, việc vi phạm pháp luật về môi trường, khởi tố 15 vụ, 17 bị can (tăng 50% so với năm 2022)... Tội phạm hình sự giảm 7,1% so với năm 2022. Các lĩnh vực như: Tai nạn giao thông, cháy nổ... đều giảm về số vụ.

Dịp này, Công an tỉnh Lai Châu đã tặng Giấy khen 2 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự năm 2023.

Tại Hà Nội, theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội, trong 3 đêm cuối tuần 15-17/12, nằm trong kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Tết Giáp Thìn, nhiều Tổ công tác 141 Công an thành phố phát hiện, xử lý hàng chục thanh, thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, rú ga, lạng lách, gây rối trật tự công cộng, sử dụng biển kiểm soát, giấy phép lái xe giả…trên địa bàn.

Cùng với xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng còn phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật khác.

Khoảng 21 giờ 30 phút tối 16/12, khi tuần tra tại khu vực đường Nhật Chiêu (Tây Hồ), Tổ công tác Y4/141 yêu cầu dừng xe kiểm tra một nam thanh niên có biểu hiện khác thường, thu giữ trong cốp xe của một gậy ba khúc bằng kim loại. Nam thanh niên tên N.V.H (sinh năm 2003, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) khai nhận mang gậy ba khúc đi để phòng thân.

Trước đó, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 15/12, Tổ công tác Y12/141 tuần tra trên địa bàn quận Đống Đa phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Cảnh sát phát hiện trên xe có hai bình kim loại màu xanh. N.V.T (sinh năm 1995, trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình) khai nhận đang trên đường chở bình "khí cười" đi giao cho khách hàng.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông lập biên bản, bàn giao Công an các địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội, cùng với xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông vào ban đêm, dịp cuối năm, lượng người và phương tiện trên địa bàn Thủ đô gia tăng, nguy cơ cao xảy ra ùn tắc giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố tập trung xử lý đồng loạt lỗi vi phạm như: Chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, phương tiện chở quá số người quy định… là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời xử lý ùn tắc, xử phạt vi phạm khác trên địa bàn.

Tại Bạc Liêu, chiều 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức tiêu hủy hơn 3,3 triệu con tôm giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Số tôm giống trên do tài xế Hoàng Long Huynh (sinh năm 1985, ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) vận chuyển bằng xe ô tô tải 85C-016.99 từ địa phương khác vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu tiêu thụ. Quá trình vận chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện vào khoảng 21 giờ ngày 17/12. Tài xế Huynh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc tôm giống. Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế và Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiến hành kiểm tra toàn bộ số tôm giống trên phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hơn 3,3 triệu con tôm giống trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch nên đã lập biên bản thu giữ. Trên cơ sở đó, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt hành chính Hoàng Long Huynh với số tiền 7 triệu đồng về hành vi “Vận chuyển giống thủy sản ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật” theo quy định tại Điều 17 Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, đồng thời tổ chức tiêu hủy số tôm giống trên theo quy định.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 16/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp (đoạn qua địa bàn ấp Phước Thuận 1, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long), Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế và Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải 85C-019.04 do tài xế Trương Văn Tài (sinh năm 1988, ngụ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển đang vận chuyển hơn 2,7 triệu con tôm giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ số tôm giống và xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Văn Tài về hành vi vận chuyển tôm giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch, đồng thời tổ chức tiêu hủy số tôm giống trên theo quy định.