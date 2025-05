Tạo thuận lợi nhất cho người dân theo dõi các sự kiện quan trọng của đất nước

Sáng 29/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và triển khai các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ trì và điều hành cuộc họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Cùng dự có một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…

Dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế

Báo cáo đánh giá về hoạt động, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai cho biết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc và toàn diện.

Các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, kịp thời chủ trương của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tổ chức các hoạt động.

Bên cạnh đó, các hoạt động kỷ niệm được chuẩn bị và tổ chức với quy mô, tầm mức phù hợp, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Đáng chú ý là các hoạt động trọng tâm như Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; hội thảo khoa học cấp quốc gia; các cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với người có công trên toàn quốc, các chương trình nghệ thuật lớn và nhiều hoạt động cấp quốc gia được chuẩn bị công phu, tổ chức thành công, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện.

Các hoạt động góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, dân tộc, khát vọng cống hiến và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và xã hội, thực sự hướng tới người dân, để người dân được hưởng thụ. Nhiều công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được khởi công hoàn thành và đưa vào sử dụng trên khắp cả nước. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần gia đình chính sách, người có công được quan tâm triển khai đồng bộ, sâu rộng trên toàn quốc…

Công tác tuyên truyền, kỷ niệm trước, trong và sau sự kiện được triển khai đồng bộ, sâu rộng, kịp thời và hiệu quả; kết hợp tuyên truyền trong nước và tuyên truyền đối ngoại với nội dung phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng. Công tác lễ tân phục vụ các hoạt động được triển khai chu đáo, bài bản. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn y tế được triển khai sớm, đồng bộ, nghiêm túc, từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm.

Bên cạnh những kết quả tích cực cũng có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm liên quan đến công tác chuẩn bị đề án, kế hoạch liên quan; công tác lễ tân trong một số hoạt động; một số hoạt động trong công tác thông tin...

Về tiến độ chuẩn bị triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bà Đinh Thị Mai cho biết đến nay, các ban, bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là thành phố Hà Nội đã rất tích cực, chủ động bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương để xây dựng dự thảo đề án, kế hoạch kỷ niệm và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để trang trọng, đúng tầm mức ý nghĩa sự kiện lịch sử.

Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo đề án tổng thể, kế hoạch, các đại biểu đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm (thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…) rà soát các phần việc, chủ động phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng…

"Phải làm tốt hơn, hoàn chỉnh hơn, hoàn hảo hơn"

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với các hoạt động trọng tâm như Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; hội thảo khoa học cấp quốc gia; các cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với người có công trên toàn quốc, các chương trình nghệ thuật lớn và nhiều hoạt động cấp quốc gia... được chuẩn bị công phu, tổ chức thành công, trang trọng, đúng tầm vóc sự kiện, tuyệt đối an toàn, bảo đảm chất lượng yêu cầu đề ra, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Công tác tuyên truyền góp phần đưa sự kiện trở thành đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt sâu rộng trong toàn Đảng, toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư biểu dương các cơ quan, ban, bộ, ngành, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu cao trách nhiệm, không quản ngại ngày đêm, vượt qua mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần chung vào thành công đã đạt được tại Lễ kỷ niệm.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế, thiếu sót, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn cho sự kiện sắp tới, gần nhất là các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, "phải làm tốt hơn, hoàn chỉnh hơn, hoàn hảo hơn."

Đánh giá cao trách nhiệm, tinh thần chủ động của thành phố Hà Nội, các bộ, ngành... trong xây dựng đề án, kế hoạch, nhấn mạnh từ nay đến ngày tổ chức sự kiện không còn nhiều với khối lượng rất lớn và yêu cầu rất cao, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhằm đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng và tiến độ hoạt động đề ra.

"Vấn đề phát sinh thì báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Vấn đề trong tổ chức thực hiện thì báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương," Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; củng cố niềm tin, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát triển đất nước.

Việc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm sẽ góp phần tạo nên bầu không khí chính trị xã hội thuận lợi để động viên toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng thành công.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thiện đề án tổng thể; thành phố Hà Nội hoàn thiện, ban hành kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lên kế hoạch tổ chức các chương trình chính luận nghệ thuật, phim tài liệu, phim hoạt hình, xuất bản sách..., đặc biệt là trưng bày Triển lãm thành tựu 80 năm thành lập nước và 40 năm đổi mới, cần triển khai thực hiện sớm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu "tạo thuận lợi nhất cho người dân được theo dõi các sự kiện"; đồng thời giao Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm; chủ động phối hợp với các cơ quan đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ chu đáo, kịp thời, đặc biệt là phối hợp với thành phố Hà Nội, các ban, bộ, ngành liên quan xây dựng, đôn đốc thực hiện đề án tổ chức kỷ niệm.

Bộ Quốc phòng hoàn thiện, ban hành đề án diễu binh, diễu hành; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công tổ chức thực hiện, chuẩn bị nội dung kịch bản diễu hành kỹ lưỡng, tổ chức luyện tập tốt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì chương trình nghệ thuật đặc biệt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng; phối hợp xây dựng kịch bản diễu binh, diễu hành trang trọng, thiết thực, đúng tính chất, quy mô cấp quốc gia; chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thành phố Hà Nội, các cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, kỷ niệm các sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy vai trò tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội.

"Báo chí phải là đầu mối dẫn dắt, định hướng và kiểm soát chất lượng hình ảnh cũng như các thông tin hoạt động kỷ niệm," Thường trực Ban Bí thư nói; đồng thời giao Bộ Công an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các hoạt động kỷ niệm trên toàn quốc.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thành phố Hà Nội, các cơ quan liên quan để hoàn thiện số lượng, kế hoạch mời đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí trong và ngoài nước dự Lễ kỷ niệm và các hoạt động khác đảm bảo chu đáo, thận trọng cho an toàn.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thành phố Hà Nội tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với người có công, với cách mạng, gia đình chính sách, đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho gia đình chính sách.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với thành phố Hà Nội trong công tác đảm bảo công tác y tế, chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Bộ Nội vụ chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng cho những cá nhân có công lao, thành tích trong các cuộc kháng chiến; tham mưu khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tăng cường trao đổi, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kế hoạch tổ chức, thực hiện; phối hợp kịp thời, chặt chẽ, nhất là giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh.