Tập đoàn Viettel đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai

(Ngày Nay) - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng vì những thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động sản xuất kết hợp với quốc phòng an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lần thứ hai Viettel nhận danh hiệu này, sau lần đầu tiên vào tháng 5/2024.

Cách đây 15 năm, Tập đoàn Viettel bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu sản xuất, thúc đẩy quá trình nâng cao tiềm lực quốc phòng, trở thành hạt nhân của tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp hiện đại hóa Quân đội để giữ vững chủ quyền đất nước, trên cả đất liền, bầu trời, biển đảo và không gian mạng.

Đến nay, Viettel đã làm chủ nhiều khí tài chiến lược, hoàn thành nghiên cứu, chế tạo hơn 50 loại vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, được đưa vào trang bị, phục vụ tốt các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng của nhiều đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thông qua việc giới thiệu những thành quả sau nhiều năm kiên trì nghiên cứu, phát triển, Viettel mong muốn khẳng định rằng người Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực, trí tuệ để làm chủ các vũ khí chiến lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Vinh dự đại diện cho Tập đoàn Viettel nhận phần thưởng cao quý này, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh: “Trên hành trình vươn lên cùng đất nước, Tập đoàn Viettel xin cam kết sẽ thực hiện tốt hơn nữa chức năng đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, là doanh nghiệp tiên phong, chủ lực của Việt Nam, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội dành cho Viettel. Đây là lời hứa và cũng là mệnh lệnh từ trái tim của hơn 50 nghìn cán bộ nhân viên Viettel trên toàn cầu, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng và trường tồn. Viettel rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban ngành trung ương, địa phương để Tập đoàn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.”

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khí tài của Viettel đã xuất hiện ấn tượng tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8 với hai tổ hợp tên lửa, các dòng UAV thế hệ mới, tổ hợp radar và xe tác chiến điện tử.

Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (diễn ra từ 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội), Viettel mang đến hơn 50 sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự, bao gồm UAV tầm xa, pháo tự hành, tổ hợp tên lửa và radar mới, thu hút đông đảo khách tham quan.

Trước đó, Viettel đã vinh dự đón nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh cho hai công trình khoa học về quân sự năm 2022, Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2019, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2014, danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2007 và nhiều huân chương cao quý cấp Nhà nước khác.