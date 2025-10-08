Thái Lan đẩy mạnh triệt phá hàng giả

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 7/10, Cục Sở hữu Trí tuệ Thái Lan cho biết trong 8 tháng đầu năm 2025, nước này đã xử lý 863 vụ việc hàng giả, thu giữ hơn 2,96 triệu mặt hàng. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ bắt giữ và truy tố trong năm 2025 giảm 7,6%, nhưng số lượng hàng hóa bị bắt giữ lại tăng 27,11%. Các mặt hàng này bao gồm đồng hồ, trang sức, giày dép, quần áo, mỹ phẩm, dầu động cơ và phụ tùng ô tô giả thương hiệu.
Thái Lan đẩy mạnh triệt phá hàng giả

Bà Aromon Traiphatthaweetham, Tổng Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Thái Lan cho biết số lượng hàng hóa bị bắt giữ tăng là do cục và các cơ quan đối tác tập trung thực hiện các biện pháp ngăn chặn hàng giả ngay từ nguồn gốc. Cục Sở hữu Trí tuệ đang tích cực theo dõi và bắt giữ các đối tượng buôn bán hàng giả lớn. Phần lớn hàng hóa bị thu giữ là các sản phẩm gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng, chẳng hạn như thực phẩm, mỹ phẩm, dầu động cơ, phụ tùng ô tô và các sản phẩm giả mạo thương hiệu như đồng hồ, trang sức, giày dép và quần áo.

Những vụ bắt giữ hàng giả này là kết quả của nỗ lực chung giữa Cục Sở hữu Trí tuệ, Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế (ECD), Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ thuộc khu vực tư nhân. Nỗ lực này đang được tiến hành, phù hợp với kế hoạch hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là tại các khu du lịch, các khu thương mại trọng điểm, các trung tâm phân phối được liệt kê trong báo cáo "Thị trường Khét tiếng" của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), và trong các nhà kho, chẳng hạn như các trung tâm mua sắm ở Pathumwan và các nhà kho ở Samut Sakhon.

Ngoài việc ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường, Cục Sở hữu Trí tuệ Thái Lan cũng đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trực tuyến với 44 cơ quan nhà nước và tư nhân để giám sát và ngăn chặn việc bán hàng hóa vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử, bao gồm Lazada, Shopee, TikTok Shop, Nex Gen Commerce và NocNoc. Các nền tảng này đã được yêu cầu triển khai biện pháp Thông báo và Gỡ bỏ, trong đó phải nhanh chóng gỡ bỏ bất kỳ sản phẩm nào bị báo cáo là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bà Aromon cho biết thêm Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đẩy mạnh hợp tác nhằm ngăn chặn và giải quyết các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cơ quan này cũng sẽ tổ chức vận động nâng cao nhận thức về tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm chất lượng, tiêu chuẩn và hợp pháp, qua đó tạo ra một môi trường thuận lợi cho thương mại và đầu tư nước ngoài.

PV
Thái Lan hàng giả sở hữu trí tuệ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
(Ngày Nay) - Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 190/CĐ-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
(Ngày Nay) - Tối 7/10, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra trận đấu cuối trong ngày khởi tranh giai đoạn 2 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nội dung nam.
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
(Ngày Nay) - Một nhóm các gia đình trong Phong trào Phụ huynh Italy (MOIGE) vừa đệ đơn kiện lên Tòa án Milan, cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và TikTok không đảm bảo thực thi quy định giới hạn độ tuổi và sử dụng các tính năng gây nghiện làm tổn hại sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
(Ngày Nay) - Ngày 17/10 tại Tokyo (Nhật Bản), Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản và chuyển đổi sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Phối cảnh cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội sau khi hoàn thiện.
Khởi công xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội
(Ngày Nay) - Dự án Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2, tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng.