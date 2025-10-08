Thái Lan đẩy mạnh triệt phá hàng giả

(Ngày Nay) - Ngày 7/10, Cục Sở hữu Trí tuệ Thái Lan cho biết trong 8 tháng đầu năm 2025, nước này đã xử lý 863 vụ việc hàng giả, thu giữ hơn 2,96 triệu mặt hàng. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ bắt giữ và truy tố trong năm 2025 giảm 7,6%, nhưng số lượng hàng hóa bị bắt giữ lại tăng 27,11%. Các mặt hàng này bao gồm đồng hồ, trang sức, giày dép, quần áo, mỹ phẩm, dầu động cơ và phụ tùng ô tô giả thương hiệu.

Bà Aromon Traiphatthaweetham, Tổng Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Thái Lan cho biết số lượng hàng hóa bị bắt giữ tăng là do cục và các cơ quan đối tác tập trung thực hiện các biện pháp ngăn chặn hàng giả ngay từ nguồn gốc. Cục Sở hữu Trí tuệ đang tích cực theo dõi và bắt giữ các đối tượng buôn bán hàng giả lớn. Phần lớn hàng hóa bị thu giữ là các sản phẩm gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng, chẳng hạn như thực phẩm, mỹ phẩm, dầu động cơ, phụ tùng ô tô và các sản phẩm giả mạo thương hiệu như đồng hồ, trang sức, giày dép và quần áo.

Những vụ bắt giữ hàng giả này là kết quả của nỗ lực chung giữa Cục Sở hữu Trí tuệ, Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế (ECD), Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ thuộc khu vực tư nhân. Nỗ lực này đang được tiến hành, phù hợp với kế hoạch hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là tại các khu du lịch, các khu thương mại trọng điểm, các trung tâm phân phối được liệt kê trong báo cáo "Thị trường Khét tiếng" của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), và trong các nhà kho, chẳng hạn như các trung tâm mua sắm ở Pathumwan và các nhà kho ở Samut Sakhon.

Ngoài việc ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường, Cục Sở hữu Trí tuệ Thái Lan cũng đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trực tuyến với 44 cơ quan nhà nước và tư nhân để giám sát và ngăn chặn việc bán hàng hóa vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử, bao gồm Lazada, Shopee, TikTok Shop, Nex Gen Commerce và NocNoc. Các nền tảng này đã được yêu cầu triển khai biện pháp Thông báo và Gỡ bỏ, trong đó phải nhanh chóng gỡ bỏ bất kỳ sản phẩm nào bị báo cáo là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bà Aromon cho biết thêm Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đẩy mạnh hợp tác nhằm ngăn chặn và giải quyết các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cơ quan này cũng sẽ tổ chức vận động nâng cao nhận thức về tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm chất lượng, tiêu chuẩn và hợp pháp, qua đó tạo ra một môi trường thuận lợi cho thương mại và đầu tư nước ngoài.