Thời tiết ngày 24/7: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Bắc Bộ mưa rất to

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Ludông của Philippines tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Trên đất liền, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo có mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi trên 200mm.

Hồi 1 giờ ngày 24/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Ludông của Philippines khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tương đương 50-61km/giờ, giật cấp 9. Hệ thống di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 25/7, tâm áp thấp nhiệt đới được dự báo ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, cách đảo Ludông khoảng 170km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 8–9, giật cấp 10 và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 26/7, tâm bão ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 10–11, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chiều tối và đêm 24/7, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10–11, giật cấp 13. Biển động dữ dội, sóng cao 3–5m, riêng vùng gần tâm bão cao 4–6m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao 2–3m. Phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động.

Ngày và đêm 24/7, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và nhiều khu vực trên Biển Đông có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng biển cao trên 2m.

Trên đất liền, sáng sớm 24/7, Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 60mm.

Dự báo trong ngày và đêm 24/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40–100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30–70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Chiều tối và đêm, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, rải rác có dông với lượng mưa 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp và khu đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Người dân và phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-28 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.