Thời tiết ngày 27/4: Cả nước có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

(Ngày Nay) - Dự báo, ngày 27/4, cả nước có mưa dông vào chiều tối và đêm, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Bộ trời mát, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 28-31 độ C; Nam Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hà Nội nhiều mây, trời mát mẻ, chiều và đêm có lúc có mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Dự báo, chiều và đêm 27/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung Bộ trời nắng, mưa dông vào chiều và tối. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/4 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C.