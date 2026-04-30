Thời tiết ngày nghỉ lễ 30/4/2026: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

(Ngày Nay) - Trong ngày nghỉ lễ 30/4 hôm nay, thời tiết trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và di chuyển. Bắc Bộ duy trì trạng thái mát mẻ, ít mưa nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh; miền Trung trời đẹp, biển êm; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng ban ngày nhưng cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối.
Tại khu vực Bắc Bộ, do vẫn chịu tác động nhẹ của khối không khí lạnh, thời tiết hôm nay duy trì trạng thái mát mẻ và dễ chịu. Phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tham quan, vui chơi ngoài trời trong dịp nghỉ lễ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ về chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết trong ngày nghỉ lễ cũng khá lý tưởng. Nhờ tác động của không khí lạnh, khu vực này duy trì nền thời tiết dễ chịu, ít mưa và có nắng trong ngày, thuận lợi cho các hoạt động du lịch, di chuyển và nghỉ dưỡng.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế cùng các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, trời có nắng. Đặc biệt, vùng biển miền Trung có thời tiết đẹp, biển lặng và sóng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham gia các tour du lịch biển đảo trong kỳ nghỉ lễ. Tại Đà Nẵng và khu vực ven biển Nam Trung Bộ, thời tiết ổn định hơn, nắng rõ hơn vào ban ngày.

Ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trời có nắng từ sớm, trong đó Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên, đến chiều tối và tối, mưa dông có thể xuất hiện rải rác tại một số nơi. Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt khi tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc di chuyển vào cuối ngày.

