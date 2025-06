Thông cáo báo chí số 28, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Thứ Ba, ngày 17/6/2025, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ hai mươi tám tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội dành cả ngày làm việc tại hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam) để tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,61% tổng số đại biểu Quốc hội, trong đó, có 455 đại biểu tán thành (bằng 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 453 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,77% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó, có 452 đại biểu tán thành (bằng 94,56% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận về các nội dung: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; Việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; Kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024.

Tại phiên thảo luận có 56 đại biểu phát biểu, 02 đại biểu tranh luận, nội dung cụ thể như sau:

Về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025: Các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, thống nhất với những nhóm giải pháp được Chính phủ đề xuất triển khai trong thời gian tới; đồng thời, đề xuất bổ sung nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế-xã hội năm 2025, tập trung vào các nội dung:

- Về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng: Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng khung pháp lý thống nhất, đồng bộ, khả thi để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn bán hàng giả, gian lận thương mại; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; quan tâm, nghiên cứu và có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng tiếp cận tín dụng cho sản xuất và kinh doanh; sử dụng linh hoạt các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa; triển khai hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn thi hành về phát triển kinh tế tư nhân; khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy phát triển vùng và liên kết vùng.

- Về nông nghiệp và nông thôn: Phát triển chế biến sâu và chuỗi liên kết nông sản; việc sử dụng, chế biến phế phẩm, phụ phẩm từ nông nghiệp; xây dựng chiến lược quốc gia, đầu tư nguồn vốn, hạ tầng giao thông để thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững; xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm nông nghiệp; quản lý, bảo vệ rừng và đất đai nông, lâm trường; đổi mới hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

- Về công nghiệp, thương mại và dịch vụ: Tập trung đầu tư vào hạ tầng logistics, cảng biển, cửa khẩu để giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu; chú trọng các biện pháp để thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với các nước trên các lĩnh vực; quan tâm giữ vững thị trường nội địa, thúc đẩy tiêu dùng trong nước; quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

- Về giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: cải thiện hiệu quả đầu tư công; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ để kết nối thông thương, phát triển kinh tế-xã hội giữa các tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính; tập trung cho các dự án hạ tầng chiến lược mang tính liên kết vùng, liên kết tỉnh; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia khi thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

- Về chính sách tiền tệ và tài khóa: Triển khai các giải pháp kiểm soát biến động giá vàng; xây dựng chính sách tài khóa chặt chẽ, ưu tiên vốn cho đầu tư phát triển và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chính sách tín dụng ưu đãi riêng cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và các hộ kinh doanh chuyển đổi.

- Về cải cách thể chế và quản lý Nhà nước: Tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành và các luật đang sửa đổi để tránh chồng chéo, mâu thuẫn, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và khả thi trong triển khai; tập trung nguồn lực cho chính quyền cấp xã; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương đột phá thể chế, tinh gọn bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính, chống lãng phí và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ứng dụng công nghệ chuyển đổi số quốc gia trong quản lý nhà nước.

- Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Chú trọng thực hiện chủ trương bố trí 3% tổng chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua kết nối đào tạo và thực hành giữa nhà trường và doanh nghiệp; các giải pháp hữu hiệu trong quản lý các nền tảng mạng xã hội.

- Về văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm: chính sách đối với giáo dục đào tạo, an sinh xã hội; hoàn thiện cơ chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; vấn đề đào tạo nhân lực ngành y tế; chính sách hỗ trợ, tái đào tạo và chuyển đổi nghề cho lực lượng lao động bị dôi dư sau tinh giản biên chế và sáp nhập đơn vị hành chính; xây dựng Quỹ chuyển đổi việc làm quốc gia; giải pháp tiếp tục triển khai chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát; công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm; giải pháp đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số hạnh phúc quốc gia.

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023: Các ý kiến đại biểu tập trung thảo luận về tình hình thực hiện chính sách tài khóa năm 2023; việc thực hiện các chỉ tiêu thu, chi ngân sách, vay, trả nợ, số liệu quyết toán ngân sách nhà nước; đồng thời, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ để khắc phục những bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành ngân sách và quyết toán ngân sách nhà nước.

Về việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước: Các ý kiến đại biểu tập trung thảo luận về sự cần thiết, cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý của việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù; tán thành việc tiếp tục chuyển tiếp áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại một số địa phương. Có ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc về cơ sở, nguyên tắc và phạm vi chuyển tiếp; đồng thời, đề nghị quy định cụ thể về thời gian chuyển tiếp để tránh những vướng mắc pháp lý và thực tiễn trong quá trình triển khai.

Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024: Các ý kiến đại biểu đánh giá, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính, quản lý tài sản, quản lý người lao động và thời gian làm việc.

Bên cạnh đó, có một số ý kiến đại biểu cho rằng, ở nhiều địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng không sử dụng trụ sở, tài sản công dôi dư sau khi sáp nhập bộ máy hành chính; một số công trình, dự án hiện vẫn đang chậm tiến độ, chưa rõ thời gian hoàn thành. Các ý kiến đại biểu đề nghị cần có cơ chế đặc thù để xử lý tình trạng các trụ sở dôi dư của các đơn vị sau sắp xếp, tránh lãng phí; áp dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất toàn quốc trong quản lý tài sản công.

Về kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024: Các ý kiến đại biểu đánh giá, năm 2024, kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới đã có những tiến bộ rõ rệt; đồng thời, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách về giới, như: nâng cao vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị; tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận với công nghệ, khoa học, kỹ thuật, vốn; nâng cao số lượng, chất lượng cán bộ làm công tác bình đẳng giới; bố trí kinh phí hợp lý trong việc thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới.

Trong quá trình thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ tư, ngày 18/6/2025, Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục thảo luận về các nội dung: (i) Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025; (ii) Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; (iii) Việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; (iv) Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; (v) Kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024 (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung: (i) biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; (ii) thảo luận về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi).