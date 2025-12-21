Đông Ấm 2025: Mang hơi ấm về với bản làng vùng cao xứ Nghệ

(Ngày Nay) - Chương trình thiện nguyện Đông Ấm của Đội sinh viên tình nguyện Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Đội SVTN Nghệ An tại AJC) trở lại với chủ đề “Khai Đăng Tỏ Lòng”. Ngay từ những ngày đầu khởi động, Ban Tổ chức nhận được đông đảo sự quan tâm từ công chúng.

Đội SVTN Nghệ An tại AJC là một trong những đội tình nguyện năng động của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong hành trình lan toả những hành động thiết thực và ý nghĩa, “Đông Ấm” là chuyến thiện nguyện được mong đợi nhất năm của Đội. Chương trình hướng tới những hoàn cảnh khó khăn tại các huyện vùng sâu, vùng xa xứ Nghệ, góp phần mang hơi ấm vật chất lẫn tinh thần trong những ngày đông lạnh giá nơi đây.

Tiếp nối sự thành công của những mùa trước, Đông Ấm 2025 chính thức trở lại. Ban Tổ chức hy vọng có thể đem đến một cái Tết đủ đầy thông qua việc trao gửi những món quà tới các em học sinh tại điểm trường PTDTBT Tiểu học Yên Thắng thuộc địa bàn xã Yên Hoà, tỉnh Nghệ An. Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, việc đến trường các em nhỏ nơi đây bị gián đoạn khi cơ sở vật chất lớp học thiệt hại nặng nề, đường đến trường sạt lở, nhiều em phải nghỉ học dài ngày. Qua chương trình, Đội mong muốn phát huy tinh thần tình nguyện, chung tay cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho các em.

Chủ đề “Khai Đăng Tỏ Lòng” của chương trình Đông Ấm 2025 được khơi nguồn từ những gian khó mà các em học sinh nơi vùng cao xứ Nghệ phải đối mặt sau mỗi mùa mưa lũ. Giữa bão giông của cuộc đời, hình ảnh chiếc đèn bấc ôm trọn ngôi trường nhỏ hiện lên như một sự che chở lặng thầm, sưởi ấm tâm hồn của những đứa trẻ luôn canh cánh ước mơ được cắp sách tới lớp. Qua bộ nhận diện, Đội SVTN Nghệ An tại AJC muốn truyền động lực để các em học sinh và thầy cô nơi đây thêm vững tâm, lạc quan dẫu điều kiện học tập và sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.

Chương trình “Đông Ấm 2025” được triển khai với sự tham gia của toàn bộ thành viên Đội SVTN Nghệ An tại AJC. Đặc biệt trong công tác tổ chức, 37AJC tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tăng độ phủ sóng và kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng. Bên cạnh đó, nguồn lực cho chương trình sẽ được gây dựng thông qua hoạt động bán hàng gây quỹ và các chương trình đồng hành.

Hành trình yêu thương Đông Ấm 2025 - Khai Đăng Tỏ Lòng dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 08/02/2026 - 09/02/2026. Đội SVTN Nghệ An tại AJC hy vọng “Khai Đăng Tỏ Lòng” sẽ thắp sáng điểm trường PTDTBT Tiểu học Yên Thắng, dành trọn yêu thương tới các em nhỏ và người dân nơi đây.