Thủ tướng: Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong giải quyết các khó khăn, thách thức

(Ngày Nay) - Sáng 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, ủng hộ các địa phương, doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp là thành công của đất nước, xem khó khăn, thách thức của doanh nghiệp cũng là khó khăn, thách thức của mình để cùng nhau giải quyết.

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và một số địa phương trên cả nước; đại diện cơ quan ngoại giao, xúc tiến đầu tư của các nước, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, ngân hàng trong và ngoài nước.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng để kết nối, lan tỏa cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển giữa Thanh Hóa với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế; góp phần cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Cam kết mạnh mẽ của tỉnh Thanh Hóa

Tại Hội nghị, tỉnh Thanh Hóa công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, gồm 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 570.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 24 tỷ USD).

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn khoảng 30 nghìn tỷ đồng; các cơ quan trao biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư 14 dự án, với tổng mức đầu tư gần 73 nghìn tỷ đồng trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, hàng không, khu công nghiệp; logistics; nghiên cứu phát triển…;

Theo các ý kiến tại hội nghị, Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 11.115 km2, dân số trên 4,3 triệu người, đứng thứ 12 về diện tích và thứ 8 về dân số so với cả nước; có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội, có thể ví như một "Việt Nam thu nhỏ".

Tỉnh có lợi thế rất riêng với "4 Sơn" giàu tiềm năng gồm Sầm Sơn năng động về du lịch và kinh tế biển; Nghi Sơn là cực tăng trưởng công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics; Lam Sơn là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và hàng không; Bỉm Sơn là đầu mối công nghiệp, đô thị và kết nối giao thương quan trọng.

Thanh Hóa còn có lợi thế nổi bật cả về nông nghiệp và du lịch, với điều kiện tự nhiên đa dạng, vị trí thuận lợi và bản sắc văn hóa đặc sắc; về nông nghiệp, tỉnh có đủ miền núi, trung du, đồng bằng và ven biển, tạo điều kiện phát triển toàn diện trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản; về du lịch, tỉnh có nhiều điểm đến nổi tiếng như Sầm Sơn, Pù Luông, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Suối Cá thần Cẩm Thủy cùng hệ thống lễ hội, di tích, di sản phong phú. Đồng thời, tỉnh cũng có lực lượng dân số trong độ tuổi lao động dồi dào (2,1 triệu người chiếm 56% dân số); con người Thanh Hóa cần cù, bản lĩnh, hiếu học, đoàn kết và giàu ý chí vươn lên.

Về cơ sở hạ tầng, tỉnh có hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, liên thông, kết nối thuận lợi giữa đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không.

Năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,27%, đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; quy mô nền kinh tế đạt 333,6 nghìn tỷ đồng, xếp hạng cao trong các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, đứng thứ 11 cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt 57,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26% dự toán Trung ương giao, cao nhất từ trước đến nay. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ.

Khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư; đồng hành trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Khi nhà đầu tư quyết định đầu tư tại Thanh Hóa, tỉnh sẽ đồng hành với doanh nghiệp thu hồi, bàn giao đất để thực hiện dự án; lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh của dự án.

Định kỳ hằng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ duy trì lịch tiếp doanh nghiệp để đối thoại, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường bố trí thời gian ít nhất 1 ngày trong tháng để tiếp và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đồng hành, quyết tâm cùng Thanh Hóa phát triển thành tỉnh "kiểu mẫu"

Phát biểu tại Hội nghị, khẳng định Thanh Hóa có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng cũng còn nhiều khó khăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn, đánh giá cao các nhà đầu tư dự Hội nghị, thể hiện sự quan tâm, ủng hộ, sẻ chia, với quyết tâm cao cùng tỉnh Thanh Hóa phát triển thành tỉnh "kiểu mẫu" như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Dành thời gian phân tích về tình hình thế giới với nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định, những khó khăn, thách thức xuất hiện bất cứ lúc nào, tác động tới Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, càng trong khó khăn, thách thức thì càng phải đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để tăng cường lòng tin.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam đã cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy được tăng trưởng, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng cũng nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, là năm có ý nghĩa mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về tốc độ, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần quán triệt, bám sát và thực hiện nghiêm 4 nguyên tắc cốt lõi về tăng trưởng kinh tế mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra tại Hội nghị Trung ương 2: tăng trưởng thực chất, không đánh đổi chất lượng, tính bền vững lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn; tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư; tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội.

Thủ tướng nêu rõ, muốn cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì các ngành, địa phương đều phải đạt tăng trưởng 2 con số, trong đó có Thanh Hóa. Khẳng định muốn tăng trưởng thì phải có nguồn lực, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp", phát huy tối đa nguồn lực bên trong (con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa, lịch sử) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với nguồn lực bên ngoài (vốn, công nghệ, đào tạo nhân lực, quản trị) là quan trọng, đột phá.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ, công việc trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các bộ ngành, địa phương, trong đó có Thanh Hóa cần tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa việc triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nhiều nghị quyết, kết luận khác.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai 3 đột phá chiến lược theo định hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người và quản trị thông minh; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và nâng cao năng lực thực thi của cán bộ, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển hạ tầng chiến lược để giảm chi phí đầu vào; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Đồng thời, tiếp tục ứng phó kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với các vấn đề phát sinh.

Với Thanh Hóa, nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh có "người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt", Thủ tướng nêu rõ, Thanh Hóa phải quản trị tốt, quy hoạch với tầm nhìn 100 năm, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực, nguồn lực cho sự phát triển, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Thủ tướng cũng đánh giá cao và yêu cầu khai thác, phát huy hơn nữa "Tứ Sơn" của Thanh Hóa, đặc biệt là giữ đà, giữ nhịp và tiếp tục mở rộng để khu kinh tế Nghi Sơn phát triển tốt hơn; phát huy hơn nữa thế mạnh du lịch, dịch vụ của Sầm Sơn theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp; phát triển công nghệ cao, công nghiệp chế biến và hàng không tại Lam Sơn; phát triển công nghiệp, đô thị và kết nối giao thương tại Bỉm Sơn… Cùng với đó, chú trọng phát triển lâm nghiệp ở khu vực miền núi; khai thác không gian biển, phát triển kinh tế tầm thấp, kinh tế tầm cao…

Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất; đổi mới cách làm, cách tiếp cận; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện thủ tục đầu tư nhiều hơn nữa; làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quan tâm phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng kết nối nội tỉnh, mở rộng không gian phát triển; đào tạo nhân lực, phát huy tốt nhất lợi thế lớn nhất của Thanh Hóa là con người…

Với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Thanh Hóa, Thủ tướng cho rằng cần vừa khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, cần vừa phát huy tinh thần cống hiến, chia sẻ, các chủ thể liên quan "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm", "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm cụ thể, người dân được thụ hưởng thành quả".

Chúc các nhà đầu tư đến Việt Nam đạt thành công, Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, ủng hộ các địa phương, với doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp là thành công của đất nước, doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển, khi doanh nghiệp khó khăn thì Chính phủ chia sẻ với doanh nghiệp, xem khó khăn, thách thức của doanh nghiệp cũng là khó khăn, thách thức của mình để cùng nhau giải quyết.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, địa phương hành động, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, nhân dân ủng hộ, đất nước phát triển và nhân dân được thụ hưởng; các cấp, các ngành, địa phương, các chủ thể liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.