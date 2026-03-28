Thủ tướng chủ trì Phiên họp BCĐ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

(Ngày Nay) - Chiều 28/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo (BCĐ).

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết hợp với trực tuyến với Ban chỉ đạo của các tỉnh, thành phố.

Tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Thị Thanh Trà, Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 34 tỉnh, thành phố; đại diện các trường đại học, doanh nghiệp khoa học công nghệ, các ngân hàng.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp lần thứ hai năm 2026 nhằm rà soát thực hiện các nhiệm vụ được đề ra tại các phiên họp trước; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Đặc biệt Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát việc phát triển các các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu; đề ra giải pháp mang tính đột phá để lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tăng trưởng 2 con số, góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Cho rằng chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối dữ liệu còn những hạn chế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát việc triển khai nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo tại các bộ, ngành, địa phương; rút ra bài học hay, kinh nghiệm quý cần nhân rộng, cũng như chỉ rõ hạn chế để khắc phục.

Cho biết, hiện nay còn 77 nhiệm vụ Ban Chỉ đạo đề ra đã quá hạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu thảo luận thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, làm rõ việc chậm trễ, khó khăn, vướng mắc do đâu, ai phải chịu trách nhiệm.