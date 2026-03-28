Thủ tướng chủ trì Phiên họp BCĐ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chiều 28/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo (BCĐ).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ hai của BCĐ về phát triển khoa học công nghệ và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang
Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết hợp với trực tuyến với Ban chỉ đạo của các tỉnh, thành phố.

Tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Thị Thanh Trà, Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 34 tỉnh, thành phố; đại diện các trường đại học, doanh nghiệp khoa học công nghệ, các ngân hàng.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp lần thứ hai năm 2026 nhằm rà soát thực hiện các nhiệm vụ được đề ra tại các phiên họp trước; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Đặc biệt Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát việc phát triển các các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu; đề ra giải pháp mang tính đột phá để lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tăng trưởng 2 con số, góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp BCĐ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp lần thứ hai của BCĐ về phát triển khoa học công nghệ và Đề án 06. Ảnh: Dương Giang

Cho rằng chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối dữ liệu còn những hạn chế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát việc triển khai nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo tại các bộ, ngành, địa phương; rút ra bài học hay, kinh nghiệm quý cần nhân rộng, cũng như chỉ rõ hạn chế để khắc phục.

Cho biết, hiện nay còn 77 nhiệm vụ Ban Chỉ đạo đề ra đã quá hạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu thảo luận thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, làm rõ việc chậm trễ, khó khăn, vướng mắc do đâu, ai phải chịu trách nhiệm.

PV
Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

(Ngày Nay) -Ngày 27/3/2026, tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển – Cao nguyên” đã diễn ra thành công, với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương, chuyên gia kinh tế, hàng không, du lịch cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Nhiều nước đẩy mạnh đảm bảo an ninh năng lượng
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đối mặt nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị, nhiều quốc gia đang đồng loạt triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định kinh tế vĩ mô.
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nêu rõ và giải quyết 11 vấn đề Đoàn thanh tra IUU của Ủy ban châu Âu (EC) nêu ra sau khi làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-19/3.
Bắc Bộ bớt sương mù, Nam Bộ nắng nóng
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/3, nắng nóng cục bộ diễn ra ở Tây Bắc, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 35 độ C.
(Ngày Nay) -Xuất hiện tại sự kiện “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên”, người sáng lập Tập đoàn FLC gây ấn tượng mạnh mẽ với những chia sẻ thú vị, thiết thực và những dự định Tập đoàn này, với vai trò nhà đầu tư chiến lược lớn nhất của tỉnh sẽ làm trong thời gian tới để Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam.