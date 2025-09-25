Thủ tướng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để chuyển đổi số

Tổng Bí thư: Thi đua Quyết thắng toàn quân tạo đột phá mới xây dựng quân đội (Ngày Nay) - Tổng Bí thư nêu rõ, yêu cầu dựng xây và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi quân đội ta vừa “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” vừa “cơ động, linh hoạt, thông minh số.”

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I (Ngày Nay) - Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 (Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2121/QĐ-TTg ngày 23/9/2025 về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 (Hội đồng).

Chính sách toàn diện ứng phó tình trạng sinh ít con (Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, mức sinh tại Việt Nam có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt ở các đô thị, trở thành một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững. Nếu trước đây chính sách dân số tập trung vào việc giảm sinh thì nay, tình trạng sinh ít con, kết hôn muộn và sự gia tăng các mô hình gia đình mới đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh chính sách phù hợp, khuyến khích sinh con và bảo đảm cân bằng dân số trong tương lai.

Những huyền thoại bất tử bên dòng sông xanh Long Đại (Ngày Nay) - Là địa điểm hứng chịu quả bom đầu tiên mà Quân đội Mỹ thả trong chiến dịch leo thang bắn phá miền Bắc giai đoạn 1965-1972, bến phà Long Đại từng được mệnh danh như “tọa độ máu” tuyến đầu của đường Trường Sơn huyền thoại.

Siêu bão tiến vào Bắc Biển Đông, cảnh báo mưa lớn và gió giật mạnh (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650 km về phía Đông.

Văn hóa dân gian hồi sinh qua các hoạt động sáng tạo (Ngày Nay) - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, một hoạt động văn hóa sáng tạo và đầy ý nghĩa đang lan tỏa, thu hút đông đảo giới trẻ. Đó là thực hành, trải nghiệm văn hóa dân gian qua những buổi workshop thủ công, làm cho di sản văn hóa dân gian hồi sinh và trở nên gần gũi hơn bao giờ hết qua.

Tổng thống Mỹ cho rằng NATO nên bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 cho biết các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên bắn hạ máy bay của Liên bang Nga vi phạm không phận của khối.

Hơn 1 triệu người sơ tán đề phòng siêu bão Ragasa (Ngày Nay) - Theo thông tin cập nhật, đến chiều tối 23/9 đã có hơn 1,04 triệu người tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, được sơ tán đến các điểm tránh trú an toàn để đề phòng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, dự kiến sẽ đổ bộ dọc khu vực ven biển các tỉnh miền Tây hoặc miền Trung Trung Quốc trong ngày 24/9.