Thủ tướng: Phải đáp ứng nhu cầu nhà ở và quyền có chỗ ở của nhân dân

(Ngày Nay) - Sáng 17/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và thời gian tới.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự phiên họp có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp bất động sản; các chuyên gia kinh tế.

Ban Chỉ đạo cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 quyết định về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, 3 công điện và 1 chỉ thị; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có khoảng 15 thông báo kết luận, chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác phát triển nhà ở xã hội, quản lý thị trường bất động sản; Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 6 hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội, thị trường bất động sản.

Các chính sách pháp luật ban hành thời gian vừa qua đã tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản nói chung và thị trường nhà ở nói riêng. Đặc biệt, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thị trường bất động sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án bất động sản đã được tháo gỡ về khó khăn, vướng mắc về pháp lý, được tiếp tục triển khai tạo điều kiện khơi thông nguồn lực, tạo nguồn cung mới cho thị trường. Theo thống kê, đóng góp của ngành Xây dựng và Bất động sản trong GDP các năm gần đây chiếm khoảng 11%. Trong đó, đóng góp của ngành Bất động sản trực tiếp và gián tiếp thông qua các lĩnh vực khác khoảng 4,5%.

Về phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đến nay cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 657.441 căn, trong đó: 193 dự án hoàn thành, quy mô 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 134.111 căn; 305 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 354.187 căn. Số lượng căn nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 62% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án.

Có 19 tỉnh, thành phố đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao; trong khi đó có 12 địa phương không hoàn thành chỉ tiêu. Cùng với các địa phương, các bộ, ngành như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có nhiều dự án nhà ở xã hội phục vụ quân nhân, cán bộ công đoàn, người lao động.

Tuy nhiên, một số dự án bất động sản vướng mắc về pháp lý, triển khai chậm; nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức về cơ cấu sản phẩm và quỹ đất dành riêng cho phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội; nguồn cung nhà ở chủ yếu ở phân khúc trung - cao cấp, thiếu nhà ở có giá phù hợp với khả năng của đa số người dân; giá bất động sản còn cao so với thu nhập của số đông người dân, vượt khả năng chi trả của người dân…

Tại phiên họp, các đại biểu đề xuất, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nhà ở, bất động sản đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi và hiệu quả; nghiên cứu cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp và các loại hình nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bảo đảm phù hợp với khả năng chi trả của người dân; khẩn trương thành lập Quỹ nhà ở quốc gia để tiếp nhận nguồn vốn, đầu tư, tạo lập, quản lý vận hành, cho thuê nhà ở; nghiên cứu, thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập…

Cùng với đó tập trung, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án bất động sản, nhà ở để tăng nguồn cung cho thị trường; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, tập trung hoàn thành mục tiêu Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"; thực hiện kiểm tra, thanh tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản; xử lý các tồn tại, bất cập và nguy cơ phát sinh tiêu cực trong xét duyệt, mua, thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội.

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, năm 2025 đi qua, tình hình thị trường bất động sản, nhà ở có nhiều chuyển biến. Trong đó, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, doanh nghiệp, cả nước đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, với trên 334 ngàn nhà, về đích trước 5 năm so với mục tiêu. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan như thiên tai có thể phát sinh, nên tiếp tục rà soát, không ngừng nghỉ việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, không để ai không có nhà ở.

Về phát triển nhà ở xã hội, sau nhiều nhiệm kỳ triển khai chậm, nhiệm kỳ này đã có đột phá. Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đạt 62% so với chỉ tiêu đã đặt ra. Riêng trong năm 2025, cả nước thực hiện vượt chỉ tiêu 100 ngàn căn nhà ở xã hội. Với đà này, chậm nhất hết năm 2028, hoàn thành Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phát huy kết quả đạt được, các địa phương chủ động bố trí đất đai, nguyên vật liệu, thiết lập luồng xanh giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết ngay các vướng mắc để phát triển nhà ở xã hội, vì đây là chính sách hết sức nhân văn của chế độ ta, thực hiện chủ trương không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hôi, môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần; góp phần tăng nguồn cung về nhà ở cho xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người có nhu cầu, ổn định chỗ ở cho người dân; góp phần giảm giá bất động sản và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cùng với đó, thị trường bất động sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án bất động sản đã được tháo gỡ về khó khăn, vướng mắc về pháp lý, được tiếp tục triển khai tạo điều kiện khơi thông nguồn lực, tạo nguồn cung mới cho thị trường; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp; ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cơ bản nhất trí với các đề xuất của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ sở dư liệu về thị trường bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc, hoàn thành trong quý 1/2026; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, trong đó có quy định linh hoạt để tăng tiếp cận nhà ở cho người dân, với các hình thức mua, thuê, thuê mua; phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, gắn với phát triển lành mạnh, ổn định các ngành nghề đến bất động sản như nguyên vật liệu…

Chỉ đạo đa dạng hóa nguồn vốn cho bất động sản bảo gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, với các nguồn vốn vay ngân hàng, trái phiếu, vốn FDI, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ phải điều hành thị trường vốn đi lành mạnh, đúng hướng cho bất động sản, đảm bảo hài hòa, cân bằng; thúc đẩy các các gói tin dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội, nhà ở cho người dưới 35 tuổi.

Trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng cũng yêu cầu có giải pháp kiểm soát giá bất động sản, trong đó kiểm soát ngay từ giá đầu vào của bất động sản; rà soát, làm rõ nguyên nhân và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết tồn kho bất động sản; đẩy mạnh chuyển đổi số để thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh; khẩn trương thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất; phát triển bất động sản công nghiệp…

Nhấn mạnh: “Đảng chỉ đạo, Nhà nước phải kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công - tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện các các quy hoạch, dành quỹ đất cho nhà ở xã hội; cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm 50% thủ tục hành chính liên quan nhà ở xã hội; khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; xét duyệt đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng, phòng ngừa tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn nhận nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả bất kể cá nhân, tập thể trong hay ngoài Nhà nước miễn là cá nhân, tập thể đó mang lại lợi ích cho đất nước, lợi ích cho người dân.

Nhấn mạnh, bất động sản là lĩnh vực rất nhạy cảm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát thực tiễn, phản ứng kịp thời, để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững; cùng với đó phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu và quyền có chỗ ở của nhân dân.