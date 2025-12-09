Thủ tướng: Thần tốc hơn nữa triển khai xây, sửa nhà cho dân bị thiệt hại do bão lũ

(Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu thực hiện với tất cả trách nhiệm với người dân và bằng tất cả tình cảm từ trái tim, với mục tiêu hoàn thành xây mới nhà cho các hộ bị mất nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025.

Sáng 9/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua.

Dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các tập đoàn kinh tế; các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Vừa qua, bão, mưa lũ cực đoan, lũ vượt lịch sử hậu quả rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực Trung Bộ. Trong đó làm sập, đổ 1.635 ngôi nhà và hư hỏng nặng 39.461 ngôi nhà.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục kịp thời, đảm bảo khôi phục nhanh nhất đời sống cho nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 về phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai vừa qua.

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã quyết liệt vào cuộc, quyết tâm hoàn thành xây mới các căn nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025.

Đến ngày 8/12/2025, tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã khởi công xây dựng 971/1.635 nhà, trong đó đã hoàn thành 479 căn, số nhà chưa khởi công xây dựng là 664 căn. Các tỉnh, thành phố đã, sửa chữa 34.627 nhà; đang tiến hành sửa chữa 3.943 nhà; còn 891 nhà chưa khởi công sửa chữa.

Việc xây mới, sửa chữa nhà cho người dân có nhà bị sập đổ, hư hỏng được sự chung tay từ nhiều nguồn gồm kinh phí của Trung ương, địa phương; sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng khu dân cư với tinh thần “ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít góp ít” như lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” cũng như việc sửa chữa trường học, trạm y tế bị hư hỏng; kết luận cuộc họp, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các địa phương tích cực khắc phục hậu quả bão, lũ lụt, đặc biệt là tập trung ổn định đời sống, sản xuất, khôi phục nhà cửa cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương, cảm ơn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, các lực lượng quân đội, công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào cuộc rất tích cực, triển khai chiến dịch Quang Trung và đã có nhiều nhà được khởi công xây dựng, sửa chữa.

Đồng thời phê bình nghiêm khắc tỉnh Quảng Trị chỉ với 12 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của mưa bão, song đến nay chưa triển khai sửa chữa, người dân vẫn phải ở tạm.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão lũ lịch sử vừa qua.

Do đó, cần thần tốc, thần tốc hơn nữa; thực hiện với tất cả trách nhiệm với người dân và bằng tất cả tình cảm từ trái tim, với mục tiêu hoàn thành xây mới nhà cho các hộ bị mất nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ ngoài nguồn lực của Nhà nước, cần huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho người dân, với tinh thần “ai có gì giúp nấy; ai có ít giúp ít, ai có của giúp của; ai có công giúp công; ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều; tiện ở đâu, giúp ở đó”.

Nếu có vướng mắc, khó khăn thì báo cáo ngay để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết vì với người dân đang mất nhà cửa thì thiếu mấy cũng phải làm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố dành thời gian, phân công lãnh đạo theo dõi địa bàn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương các vấn đề liên quan đất đai; Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm hỗ trợ về thiết kế mẫu nhà; Bộ Tài chính chuẩn bị, bố trí nguồn lực tài chính; các tập đoàn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp năng lượng Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)… quan tâm khôi phục điện, nước, viễn thông và hỗ trợ các địa phương thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động phong trào tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực đưa tin hằng ngày để cổ vũ, biểu dương, khích lệ và phổ biến mô hình hay trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".