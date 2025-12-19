Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 2748/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (Ban Chỉ đạo).
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Hai Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc (Phó Trưởng Ban Thường trực) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trên phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Bộ Tài chính làm nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy, nhân sự trực thuộc của mình để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo chỉ đạo của Trưởng Ban, bảo đảm không làm tăng số lượng đầu mối tổ chức và biên chế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập Tổ điều phối kinh tế vĩ mô để giúp việc Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Tài chính là Tổ trưởng; Thứ trưởng Bộ Tài chính là Tổ phó; lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ, cơ quan trong Ban Chỉ đạo là thành viên Tổ điều phối kinh tế vĩ mô.

Trong trường hợp cần thiết, Ban Chỉ đạo và Tổ điều phối kinh tế vĩ mô được huy động các các chuyên gia trong và ngoài nước để nghiên cứu, tư vấn, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao và được thực hiện cơ chế đặt hàng nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia.

Định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm, Bộ Tài chính báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo gửi Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

PV
Thủ tướng Phạm Minh Chính quản lý điều hành kinh tế vĩ mô

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh scan từ cuốn sách Dấu ấn 100 năm – Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Nhặt sạn Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Kỳ 2: Tránh tạo “chuẩn mực sai” cho lịch sử mỹ thuật Việt Nam
(Ngày Nay) - Ở kỳ I của loạt bài, Ngày Nay đã chỉ ra những sai lệch nghiêm trọng trong phần tiểu sử họa sĩ Tô Ngọc Vân, quanh tên trường và chức danh hiệu trưởng. Sang kỳ II, những “hạt sạn” tiếp tục lộ diện trong phần viết về hai hiệu trưởng người Pháp là họa sĩ Victor Tardieu và nhà điêu khắc Évariste Jonchère. Điểm chung của các sai sót này nằm ở việc sử dụng sai danh xưng hành chính, bối cảnh lịch sử, kéo theo hệ quả có thể làm méo mó tiến trình phát triển của giáo dục mỹ thuật Việt Nam.
Phối cảnh phân khu Parc Régent khu đô thị Park City.
Bất thường: Căn hộ Parc Régent Park City vừa đặt cọc đã bán chênh 3-4 tỷ đồng?
(Ngày Nay) -Sau 2 ngày mở bán, 300 căn hộ thuộc phân khu Parc Régent nằm trong khu đô thị Park City đã “sold out”. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng toàn bộ giỏ hàng giai đoạn 1, môi giới bắt đầu chào bán chênh “suất ngoại giao”, “suất cư dân”, “suất nhân viên”của chính giỏ hàng này, với phần thu chênh lên tới 3-4 tỷ đồng/ một căn hộ.
Hàng triệu người hâm mộ LMHT chờ từng ngày T1 và Faker sang Việt Nam.
Vì sao VPBank đưa T1 về Việt Nam? Khi eSports là điểm kết nối thế hệ khách hàng mới
(Ngày Nay) - Việc đưa toàn bộ đội hình T1 cùng huyền thoại Faker đến Hà Nội là dấu ấn lớn để VPBank tiếp cận và chinh phục hơn 30 triệu người chơi Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Từ K-Pop đến eSports, VPBank đang chứng minh họ hiểu người trẻ, sống cùng văn hóa đại chúng và kiến tạo trải nghiệm chưa từng có.
Các bạn học sinh tham gia vào hoạt động xử lý tình huống. Ảnh: Tuấn Nghĩa
Xóa tan nỗi sợ mang tên bạo lực học đường
(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực tinh thần trong môi trường học đường, nhóm sinh viên ngành Công tác xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp cùng với Ban giám hiệu trường THCS Đống Đa để tổ chức buổi chia sẻ đầy ý nghĩa mang tên “Điểm tựa cảm xúc - Vì môi trường học đường không bạo lực tinh thần”.
Trung tá Lê Lam Hà cân bằng giữa bản lĩnh thép nơi tuyến đầu cấp cứu và tâm hồn yêu hoa tinh tế. Ảnh: NVCC
Chất lính trong một tâm hồn hoa
(Ngày Nay) - Ít ai biết rằng, phía sau màu áo lính của khoa Cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Quân y 354, còn có một góc rất khác - nơi một nữ điều dưỡng quân y lặng lẽ bồi đắp tâm hồn mình với những bình hoa.