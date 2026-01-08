Khai mạc trưng bày "Ngựa về phố" tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

(Ngày Nay) - Ngày 08/01, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hoạt động trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” đã chính thức khai mạc. Sự kiện diễn ra nhân dịp chào đón Tết Bính Ngọ 2026. Trưng bày giới thiệu các tác phẩm của nhà nghiên cứu văn hoá Tây Nguyên Đặng Minh Tâm; hoạ sĩ Lê Huy và nhóm Lamphong Studio cùng hình ảnh, hiện vật về ngựa đến từ một số không gian văn hoá khác.

Trong tâm thức và văn hoá Việt Nam, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, sự bền bỉ và tinh thần tiến bước không ngừng. Gắn liền với những cuộc hành trình dài trong lịch sử và đời sống, hình tượng ngựa thường được xem như biểu trưng cho ý chí bền bỉ, khát vọng vươn xa và tinh thần không ngừng học hỏi của con người. Đặc biệt, trong năm Bính Ngọ – năm của hành động và chuyển động mạnh mẽ – hình tượng ngựa càng trở nên giàu ý nghĩa, gợi nhắc nội lực, sự bứt phá và tinh thần vượt lên trong năm mới.

Việc tổ chức trưng bày tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nơi biểu tượng của đạo học và truyền thống hiếu học Việt Nam, mang ý nghĩa sâu sắc. Trong không gian linh thiêng của sự học, hình tượng con ngựa không chỉ đại diện cho sức mạnh và sự bền bỉ, mà còn gợi liên tưởng tới tinh thần lập thân, lập nghiệp, ý chí vươn lên thông qua học tập, rèn luyện và cống hiến cho xã hội.

Các tác phẩm và tư liệu trưng bày thể hiện nhiều cách tiếp cận về hình tượng ngựa: từ chiều sâu nghiên cứu văn hoá, ngôn ngữ tạo hình hội hoạ đương đại đến các hình thức nghệ thuật sắp đặt sáng tạo. Qua đó, trưng bày khắc hoạ hình ảnh con ngựa vừa gần gũi với truyền thống, vừa mang tinh thần thời đại, phản ánh khát vọng bứt phá trong tư duy, hành động và sáng tạo của xã hội đương đại.

Trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” chào xuân Bính Ngọ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám là hoạt động văn hoá mở đầu năm mới, góp phần lan toả các giá trị truyền thống, khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí tiến thủ và niềm tin vào một năm mới mạnh mẽ – bền bỉ – vươn xa.

Trưng bày diễn ra từ ngày 08/01/2026 đến hết tháng 03/2026.