Hiệp hội UNESCO Thành phố Hà Nội tổng kết công tác năm 2025

(Ngày Nay) - Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội trong năm 2025 đã có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động hòa bình hữu nghị của Thủ đô.

Ngày 8/1, Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2025, Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội đã thường xuyên rà soát, cập nhật, củng cố hoạt động các câu lạc bộ, trung tâm, đoàn nghệ thuật.

Các đơn vị thuộc Hiệp hội đã tổ chức 188 buổi biểu diễn văn hoá nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương cấp phường, xã, cấp quận huyện, cấp Thành phố; cấp Trung ương và các hoạt động ngoài Hà Nội nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước.

Hiệp hội thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố và chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trong công tác đối ngoại nhân dân. Trong các hoạt động, Hiệp hội đã duy trì được sự đoàn kết thống nhất trong Ban lãnh đạo, Ban thường vụ, Ban chấp hành. Đặc biệt là sự gắn kết chia sẻ của các hội viên trong từng đơn vị, sự giao lưu phối hợp giữa các đơn vị tạo sự phấn khởi, đoàn kết cùng nhau hoạt động. Phần lớn các hoạt động đều do hội viên tự nguyện đóng góp, đây là yếu tố thành công nhất tạo nên sức mạnh bền vững của Hiệp hội.

Theo đó, Hiệp hội tiếp tục tham gia tích cực các chương trình, hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức, đồng thời triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố. Tiếp tục gắn kết hoạt động với Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, ngành Văn hóa thể thao trong việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Thủ đô.

Tích cực tham gia các hoạt động do Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam tổ chức, phát động: Khai trương Bảo tàng nghệ thuật kính màu ở Ba Vì; Tham gia Hội nghị thông tin thời sự quốc tế, phong trào nhân dân thế giới và công tác đối ngoại nhân dân, đào tạo chuyển giao công nghệ cổng thông tin điện tử…

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2026, Hiệp hội xác định Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác đã được Ban chấp hành thông qua. Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố và các cơ quan liên quan. Chăm lo củng cố tổ chức, hoạt động ở các đơn vị, kết nạp hội viên mới. Nghiên cứu thành lập thêm một số đơn vị khối trường học, khối khoa học nghiên cứu, khối DSVH... Kiện toàn bộ máy Ban chấp hành và lãnh đạo của Hiệp hội.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động có ý nghĩa truyền thống của Hiệp hội như: Tổ chức liên hoan ca múa nhạc thường niên; Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trưng bày, triển lãm nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước và của thành phố Hà Nội, của ngành di sản văn hóa; Triển khai các hoạt động xã hội từ thiện giúp đỡ các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo trong và ngoài Hà Nội…

Đồng thời, tăng cường hợp tác lĩnh vực di sản văn hóa, văn học nghệ thuật với các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế; Thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, xây dựng môi trường thuận lợi, liên kết, phát huy vai trò của các tập thể, cá nhân trong lĩnh vực phát triển văn hoá, khoa học, giáo dục. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, thiếp lập kênh thông tin điện tử để tăng tương tác, liên lạc, trao đổi giữa các thành viên trong hiệp hội, các tổ chức trong và ngoài nước.