Đường sách TP.HCM: 10 năm hành trình lan tỏa tri thức và giá trị văn hóa tốt đẹp

(Ngày Nay) - Ngày 8/1, Lễ kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (2016 - 2026) được tổ chức với nhiều hình ảnh ý nghĩa khó quên, đánh dấu bước phát triển của một không gian văn hóa - tri thức đặc biệt của đô thị lớn nhất Việt Nam .
Sau 10 năm, Đường sách TPHCM không chỉ là nơi gặp gỡ của sách và bạn đọc, mà còn là không gian văn hóa sống động - nơi tri thức, ký ức và cảm hứng tiếp tục được nuôi dưỡng mỗi ngày. Diện mạo mới hôm nay là sự tiếp nối của một hành trình bền bỉ, được tạo nên từ sự đồng hành của bạn đọc, tác giả, nhà xuất bản và cộng đồng yêu sách.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá: “Đường sách TPHCM là hình mẫu nêu gương trong công tác huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và phát triển văn hóa đọc”.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, nhận định: “Sự ra đời của Đường sách TPHCM không chỉ là một sự kiện văn hóa đơn thuần mà còn là sản phẩm của tầm nhìn chiến lược, thể hiện sự quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa và con người, đặc biệt là việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và văn hóa đọc trong kỷ nguyên mới”.

“Trong 10 năm qua, dưới sự quản lý năng động và sáng tạo, Công ty TNHH Đường sách TPHCM không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn kiến tạo nên nhiều giá trị nhân văn nổi trội và được nhân rộng. Đường sách đã trở thành "Không gian đọc ngoài trời" thân thiện, nơi mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, có thể tiếp cận sách, tác giả và các hoạt động văn hóa một cách bình đẳng, củng cố hệ sinh thái sáng tạo” - PGS.TS Phạm Minh Tuấn, nói thêm.

Mười năm trước, khi Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động ngày 9/1/2016, hội tụ hàng chục nhà xuất bản, đơn vị làm sách với rất nhiều hoạt động giao lưu giữa tác giả - độc giả, con đường nhỏ rợp bóng cây xanh bình yên giữa lòng thành phố dần dần trở thành một điểm hẹn văn hóa, điểm hẹn của tri thức.

Trong 10 năm qua, tại Đường Sách diễn ra hơn 3.000 hoạt động đa dạng, gồm: 164 sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, 1.320 sự kiện giao lưu tác giả - tác phẩm, 50 hội sách, 280 chương trình chuyên đề cho học sinh, 275 chương trình triển lãm nghệ thuật, 130 chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đương đại và dân gian, hơn 800 sân chơi tương tác, kỹ năng - trải nghiệm và các hoạt động hợp tác, kết nối xuất bản, văn hóa với các đối tác trong và ngoài nước.

Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Công ty TNHH Đường sách TPHCM sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết nội bộ, năng động, sáng tạo và tư duy đổi mới. “Đường Sách TPHCM đã sẵn sàng chào đón bạn đến cùng chia sẻ niềm vui, cảm xúc và những khoảnh khắc ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm sắp tới. Đường Sách sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành xuất bản, phát triển văn hóa đọc và lan tỏa tri thức bền vững trong giai đoạn mới, tiếp tục phát triển mạnh mô hình không gian văn hóa đọc tiêu biểu, thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và sự thay đổi trong thói quen tiếp cận tri thức của xã hội hiện đại”.

Thanh Kiều
