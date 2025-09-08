Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách

Yêu cầu làm rõ vụ nhân viên y tế đánh bệnh nhân tại TP Hồ Chí Minh (Ngày Nay) - Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu làm rõ vụ nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh tại TP Hồ Chí Minh.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 8 tháng qua (Ngày Nay) - Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 556,2 triệu USD; trong khi tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 26,14 tỷ USD.

Quan sát siêu "trăng máu" tại Việt Nam trong đêm 8/9 (Ngày Nay) - Rạng sáng 8/9/2025, tại Việt Nam, người yêu thiên văn có thể bắt đầu theo dõi từ hiện tượng hiện tượng nguyệt thực toàn phần, thường được gọi là "trăng máu" khoảng từ 2h đến gần 4h.

Vụ Chi cục THADS TP.Kon Tum bị kiện: Công ty bảo vệ có phải là Người phải thi hành án? (Ngày Nay) - Tại phiên xét xử vụ Công ty Thiên Ưng khởi kiện Chi cục THADS TP.Kon Tum, TAND TP.Kon Tum (cũ) nhận định cả 2 bên đều có sai sót trong quá trình ký hợp đồng dịch vụ. HĐXX cũng viện dẫn nhiều quy định pháp luật khác và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 chính thức khép lại với concert thứ 8 tại TP.HCM (Ngày Nay) - Đêm diễn cuối cùng của chuỗi Anh trai vượt ngàn chông gai concert 2024 chính thức khép tại TP.HCM vào ngày 7/9/2025. Xuyên suốt concert day 8, 33 anh tài đã cháy hết mình cùng hàng chục ngàn khán giả với setlist hơn 50 bài hát.

Chứng khoán giảm sâu phiên đầu tuần (Ngày Nay) - Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới sáng 8/9 trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 28 điểm, còn 1.639 điểm. Áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm ngân hàng và bất động sản, trong khi lực đỡ từ một số mã trụ như HPG, MWG không đủ giúp thị trường thoát khỏi đà giảm.

Hà Nội dự kiến lắp 115 trạm sạc xe điện tại vành đai 1 (Ngày Nay) - Hà Nội đã rà soát gần 500 vị trí lắp trạm sạc xe điện, riêng phía trong Vành đai 1 dự kiến lắp 115 điểm, hướng tới 100% xe buýt và taxi chạy điện vào 2030.

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố từ chức (Ngày Nay) - Việc ông Ishiba Shigeru lựa chọn rút lui ngay trước hạn chót nộp văn bản đề nghị bầu cử chủ tịch đảng nhằm làm dịu căng thẳng trong nội bộ và tránh nguy cơ chia rẽ sâu sắc.

Hơn 1/3 dân số châu Âu đang sử dụng TikTok (Ngày Nay) - TikTok cho biết có hơn 200 triệu người dùng hàng tháng tại châu Âu, tương đương khoảng 1/3 dân số châu lục, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ứng dụng này.