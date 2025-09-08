Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách

(Ngày Nay) - Tại phiên xét xử vụ Công ty Thiên Ưng khởi kiện Chi cục THADS TP.Kon Tum, TAND TP.Kon Tum (cũ) nhận định cả 2 bên đều có sai sót trong quá trình ký hợp đồng dịch vụ. HĐXX cũng viện dẫn nhiều quy định pháp luật khác và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
(Ngày Nay) - Đêm diễn cuối cùng của chuỗi Anh trai vượt ngàn chông gai concert 2024 chính thức khép tại TP.HCM vào ngày 7/9/2025. Xuyên suốt concert day 8, 33 anh tài đã cháy hết mình cùng hàng chục ngàn khán giả với setlist hơn 50 bài hát.
(Ngày Nay) - Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới sáng 8/9 trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 28 điểm, còn 1.639 điểm. Áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm ngân hàng và bất động sản, trong khi lực đỡ từ một số mã trụ như HPG, MWG không đủ giúp thị trường thoát khỏi đà giảm.
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, ngày 7/9, Giáo sư - Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ về một số thành tựu nổi bật trong quản lý chất lượng giáo dục của Việt Nam ở cả cấp học phổ thông và đại học.