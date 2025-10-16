Thủ tướng: Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật, trả lời được "5 vì sao"

(Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, cơ quan tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật theo hướng vừa đáp ứng tính kịp thời, vừa nâng cao chất lượng, đặc biệt phải trả lời được 5 vì sao.

Ngày 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm trao đổi, thống nhất một số nội dung, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cùng tham dự hội nghị có: các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Phó Chủ tịch Quốc hội; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trưởng các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội.

Dự kiến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20/10 đến 12/12. Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung, trong đó có 50 luật, 3 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Tại hội nghị, Thường trực Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rà soát công tác chuẩn bị các hồ sơ tài liệu; việc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự án luật, báo cáo, tài liệu của Chính phủ dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Sau cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, đến nay đã trình 108/120 hồ sơ, tài liệu, cơ bản bảo đảm tiến độ trình Quốc hội.

Các đại biểu trao đổi sâu sắc một số vấn đề quan trọng, vấn đề mới và khó mà Chính phủ sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 như các vấn đề liên quan đất đai; quy hoạch; chuyển đổi số; trí tuệ nhân tạo; khoa học công nghệ; phát triển năng lượng; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giáo dục; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ với Quốc hội, các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội trong quá trình xây dựng pháp luật; khẳng định những nội dung Chính phủ, các bộ, cơ quan của Chính phủ chủ trì soạn thảo gửi sang Quốc hội đều được các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội khẩn trương, nghiêm túc thẩm tra kỹ lưỡng, cơ bản thống nhất, đồng thời kịp thời có các phản hồi để Chính phủ, các cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét.

Đánh giá cao Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc tiếp thu, giải trình các nội dung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội có ý kiến, yêu cầu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ luật, nghị quyết đảm bảo đầy đủ, tiến độ, chất lượng để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Quốc hội tiếp tục thực hiện tốt cơ chế liên thông giữa Quốc hội, Chính phủ trong xây dựng pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật, xây dựng Quốc hội số, hướng tới Quốc hội thông minh; phát huy tinh thần chung sức, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm, góp phần vào thành công của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhất là Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội trong việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chính phủ suốt thời gian qua, trên tinh thần tất cả vì đất nước, vì nhân dân và theo các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan của hai bên tiếp thu đầy đủ, tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu các luật, nghị quyết, báo cáo trình Quốc hội trong kỳ hợp tới, trên tinh thần “đã nỗ lực rồi, nỗ lực hơn nữa; đã cố gắng rồi, cố gắng hơn nữa; đã quyết tâm rồi, quyết tâm hơn nữa; đã hiệu quả rồi, hiệu quả hơn nữa."

Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật theo hướng vừa đáp ứng tính kịp thời, vừa nâng cao chất lượng, đặc biệt phải trả lời được 5 vì sao: “Vì sao lại lược bỏ, vì sao phải hoàn thiện, vì sao lại bổ sung, vì sao lại cắt bỏ các thủ tục hành chính, vì sao phải phân cấp, phân quyền”; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số để cùng với Quốc hội số, Quốc hội thông minh đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành theo phân công nâng cao chất lượng, đảm bảo thời gian trình các dự án luật, nghị quyết để thể chế hóa ngay các Nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành, khẩn trương đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành thu xếp thời gian tối đa tham gia Kỳ họp, cũng như phục vụ Kỳ họp; góp phần vào thành công chung của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.