Lễ khởi công 234 công trình - nền tảng cho phát triển dài hạn, hội nhập quốc tế

(Ngày Nay) - Thủ tướng khẳng định lễ khởi công 234 công trình, dự án nhằm tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới, góp phần thúc đẩy nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong các năm tới.

Nhìn lại lịch sử đất nước cho thấy phát triển hạ tầng luôn gắn với mục tiêu và yêu cầu của từng giai đoạn cụ thể. Mỗi khi đất nước bước vào những bước ngoặt, việc tổ chức, khôi phục và đầu tư xây dựng hạ tầng luôn được đặt ra như một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược.

Sự kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án ngày 19/12/2025 là một điểm nhấn lớn trong điều hành phát triển, nơi các mục tiêu kinh tế, chính trị và xã hội được đặt trong cùng một quyết sách.

Quy mô, cách tổ chức và thông điệp điều hành của sự kiện cho thấy quyết tâm chuẩn bị nền tảng vật chất và tinh thần cho giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu và mục tiêu cao hơn.

Đầu tư xây dựng hạ tầng - nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược

Trong các cuộc kháng chiến, dù điều kiện vật chất vô cùng khó khăn, việc mở đường, làm cầu, dựng kho, hình thành các tuyến vận tải vẫn luôn được ưu tiên, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa phục vụ cho mục tiêu duy trì lực lượng, bảo đảm hậu cần và tạo thế chủ động lâu dài.

Những công trình như tuyến đường Trường Sơn - không chỉ là phương tiện vận chuyển, mà còn là một bộ phận cấu thành của chiến lược quân sự và chính trị, gắn liền với vận mệnh của cuộc kháng chiến.

Đất nước thống nhất, khôi phục và xây dựng hạ tầng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa mang ý nghĩa xã hội và chính trị sâu sắc. Các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi không chỉ phục vụ sản xuất và đời sống, mà còn góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, kết nối lại không gian phát triển thống nhất của đất nước, tạo nền móng cho quá trình ổn định và đi lên.

Bước vào thời kỳ đổi mới, khi Việt Nam chuyển sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và từng bước mở cửa, hội nhập, vai trò của hạ tầng tiếp tục được đặt ra với những yêu cầu mới.

Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu kinh tế trở thành điều kiện không thể thiếu để thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Hạ tầng trong giai đoạn này không chỉ phục vụ tăng trưởng, mà còn quyết định khả năng hội nhập và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực tiễn phát triển qua nhiều giai đoạn cho thấy, mỗi khi đất nước đứng trước yêu cầu chuyển sang một nấc thang phát triển mới, vấn đề hạ tầng lại được đặt ra với tầm nhìn dài hạn hơn, quy mô lớn hơn và cách tiếp cận tổng thể hơn.

Trong mạch phát triển liên tục đó, các quyết sách đầu tư hạ tầng quy mô lớn hiện nay chính là sự tiếp nối của tư duy phát triển nhất quán: coi hạ tầng là nền tảng vật chất quan trọng để mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối và chuẩn bị điều kiện cho những mục tiêu dài hạn, tầm nhìn hướng tới tương lai.

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao năng lực kết nối, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn

Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trên cả nước dự kiến sẽ diễn ra ngày 19/12/2025.

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 16/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án lần này là sự kiện rất ý nghĩa, tiếp nối các đợt khởi công, khánh thành dự án lớn trước đó trong năm, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định sự kiện này nhằm tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới, góp phần thúc đẩy nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Về quy mô, theo tổng hợp của Bộ Xây dựng, đến ngày 14/12/2025, cả nước có có 234 công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, phân bố tại 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 148 dự án khởi công, 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật.

Nhiều dự án giao thông chiến lược được đưa vào khởi công hoặc thông xe kỹ thuật, như tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cần Thơ-Hậu Giang-Cà Mau, cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc. Bên cạnh đó là các dự án công nghiệp, năng lượng có ý nghĩa nền tảng như Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất; các công trình hạ tầng đô thị, dịch vụ, văn hóa-xã hội như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, Nhà văn hóa Thanh Niên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; cùng các dự án có ý nghĩa chiến lược dài hạn như Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Việc lựa chọn các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cho thấy mục tiêu đầu tư không chỉ tập trung vào tăng trưởng trước mắt, mà hướng tới hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao năng lực kết nối, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.

Về vốn đầu tư, tổng mức đầu tư các dự án đạt hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó 96 dự án sử dụng vốn Nhà nước với hơn 627.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 18% tổng vốn), còn lại 138 dự án sử dụng các nguồn vốn khác với hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm tới 82% tổng mức đầu tư.

Cơ cấu nguồn vốn phản ánh rõ định hướng điều hành hiện nay: Nhà nước tập trung vai trò kiến tạo, dẫn dắt, trong khi khu vực ngoài Nhà nước tham gia ngày càng sâu vào các dự án hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ quy mô lớn, dài hạn. Việc huy động được khối lượng vốn xã hội hóa rất lớn trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn cho thấy niềm tin của thị trường và doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển của nền kinh tế, cũng như hiệu quả của các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thời gian qua.

Về hình thức tổ chức, lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật được thực hiện theo mô hình trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 79 điểm cầu trên cả nước, tượng trưng cho 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025). Điểm cầu trung tâm đặt tại Hà Nội, kết nối với 11 điểm cầu trực tiếp tại các địa phương và 67 điểm cầu trực tuyến tại các công trình, dự án.

Cách tổ chức này vừa đáp ứng yêu cầu về quy mô, vừa thể hiện rõ tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần thi đua, khí thế triển khai các công trình trọng điểm trên phạm vi cả nước.