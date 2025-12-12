Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ

(Ngày Nay) - Ngày 10/12/2025, tại TP. HCM, Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 2025 với chủ đề “30 năm hợp tác kinh tế, thương mại – Vượt qua thách thức, bước vào kỷ nguyên mới”. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục vận động theo xu thế tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đặc biệt trên các trụ cột kinh tế, thương mại và đầu tư.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ cho rằng, 30 năm sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, đến nay đã đạt nhiều thành tựu cả về chính trị, kinh tế. Thành tựu đó có được từ quá trình nỗ lực rất nhiều của cả hai phía, không chỉ từ hai chính phủ Việt Nam- Hoa Kỳ, mà còn là sự nỗ lực cùng tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà tư vấn.

Theo ông Vinh, năm 1994, thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ chưa đến 0,5 tỷ USD và đến năm 2024 con số này là 149,6 tỷ USD, tăng gần 300 lần.

"Kinh tế thương mại trong quan hệ 30 năm qua Việt Nam- Hoa Kỳ luôn luôn là một trụ cột cực kỳ quan trọng. Và chính trụ cột này gắn kết đan xen lợi ích Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và là một điểm sáng. Hiện tại, thế giới có thay đổi, Việt Nam có thay đổi, Hoa Kỳ có thay đổi. Vậy thì chúng ta nhận diện bức tranh cơ hội, thách thức như thế nào. Và chắc chắn rằng, cơ hội có, có cả trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, có cả trong quyết tâm đổi mới và khát vọng phát triển của Việt Nam. Nhưng thách thức rất mới, rất khác so với trước và chúng ta sẽ phải có một cách tiếp cận khác", ông Phạm Quang Vinh khẳng định.

Hiện tại, thế giới có thay đổi và cần nhận diện bức tranh cơ hội, thách thức trong bối cảnh mới.

Trong bối cảnh kinh tế - thương mại toàn cầu đang điều chỉnh sâu sắc, Diễn đàn đồng thời thảo luận thẳng thắn những thách thức mới nổi, bao gồm sự điều chỉnh chính sách thương mại của Hoa Kỳ, xu hướng gia tăng các biện pháp thuế quan và phòng vệ thương mại, cũng như các yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, phát triển bền vững và minh bạch chuỗi cung ứng.

Diễn đàn tập trung làm rõ các định hướng hợp tác lớn trong giai đoạn tới theo hướng hài hòa lợi ích, cân bằng và bền vững hơn; qua đó tận dụng hiệu quả cơ hội từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời chủ động thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường chính sách và thương mại quốc tế.

Cũng trong chương trình Bà Virginia Foote, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thuongw mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham Hà Nội) chia sẻ: doanh nghiệp FDI chắc chắn có cân nhắc chính sách thuế quan khi đầu tư nhưng đó không phải là 100% lý do tại sao họ đến Việt Nam hoặc tại sao họ mua từ Việt Nam, mà còn có những lý do như: nhân lực, hạ tầng… và Việt Nam là một đối tác dài hạn. Cho nên Chính phủ Việt Nam cần nỗ lực hơn trong các chính sách mềm về hành chính, pháp lý:

"Việt Nam cần tiếp tục xây dựng kinh tế số, sản xuất năng lượng... nếu muốn di chuyển lên chuỗi giá trị, rất nhiều ngành công nghiệp mới mà Việt Nam muốn thu hút, sử dụng rất nhiều điện và ngay bây giờ không có điện dự phòng. Tương lai Việt Nam cần mở rộng sang các thị trường toàn cầu bổ sung, thời điểm này có thể cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Đồng thời có được cơ sở hạ tầng mềm, cải cách hành chính, hoàn thiện pháp lý và sau đó là cơ sở hạ tầng cứng, năng lượng, nước, không khí sạch... Tất cả để duy trì toàn bộ bức tranh về Việt Nam là một nơi tốt để đầu tư, để có quan hệ đối tác, để xây dựng tương lai".

Các ý kiến tại diễn đàn thống nhất rằng trong giai đoạn chính sách thương mại toàn cầu biến động nhanh, Việt Nam cần chủ động nâng cấp chất lượng nền kinh tế, củng cố năng lực sản xuất, đầu tư mạnh vào chuỗi cung ứng và tuân thủ cao hơn với các quy tắc mới của Hoa Kỳ.

Diễn đàn thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 2025 không chỉ là dịp nhìn lại 30 năm hợp tác kinh tế mà còn là thời điểm để doanh nghiệp hai nước cùng xác định hướng đi mới, vượt qua thách thức và mở rộng không gian hợp tác trong kỷ nguyên đầy biến động phía trước.