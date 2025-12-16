Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Cảnh giác với "phá hoại mềm" dưới mác "quan tâm"

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đại hội Đảng lần thứ XIV nhận được sự quan tâm lớn của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội, đặc biệt là vấn đề nhân sự.

Công tác cán bộ của Đảng bao giờ cũng hết sức quan trọng, theo như văn kiện Đại hội lần thứ XIII là “then chốt của then chốt”, còn theo lời của Tổng Bí thư Tô Lâm là “công việc của công việc”.

Nói một cách cụ thể thì chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV tức là chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV dự kiến được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 25/1/2026, với một trong những nội dung trọng tâm là bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới để rồi Ban Chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

Đại hội Đảng lần thứ XIV diễn ra trong điều kiện nước ta đã thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, bắt đầu bằng đổi mới “tư duy kinh tế” từ Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986). Đại hội sắp tới có ý nghĩa quan trọng mang tính bước ngoặt và công tác nhân sự của Đại hội có tầm ảnh hưởng quyết định đến con đường phát triển của đất nước.

Trong những ngày này dư luận có nhiều thông tin xung quanh vấn đề nhân sự của Đảng bởi đây là thời điểm chuẩn bị diễn ra Hội nghị Trung ương 15 có tầm quan trọng lớn. Cụ thể, trong buổi làm việc với Thường trực các Tiểu ban chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV vào ngày 9/12, Tổng Bí thư Tô Lâm giao Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV “tiếp tục hoàn thiện toàn bộ công việc liên quan đến công tác nhân sự để trình Hội nghị Trung ương 15 sắp tới”. Trước đó, vào đầu tháng 11, Hội nghị Trung ương 14 đã thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Không chỉ cán bộ, đảng viên mà người dân cũng rất quan tâm đến Đại hội Đảng lần thứ XIV là điều dễ hiểu. Song, sự quan tâm này có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau.

Không có điều khoản pháp luật nào không cho phép “toàn dân làm công tác nhân sự Đảng quanh bàn nước”. Thế nhưng, từ đây có thể phát sinh những hệ lụy khó lường.

Thực tế cho thấy, việc chống phá, bôi đen các chính sách của Đảng, của Nhà nước Việt Nam một cách lố bịch ít mang lại hiệu quả. Thời gian gần đây, có những thế lực thù địch chuyển sang phương thức gài ý đố “phá hoại mềm” dưới vỏ bọc “bàn luận khách quan” một cách tinh vi.

Lấy danh nghĩa góp ý tâm huyết về những khiếm khuyết trong công tác nhân sự của Đảng khóa XIII, những người này hướng đến việc phủ định kết quả của công tác chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta trong 5 năm qua, khéo léo ngầm kết luận những vụ án hình sự lớn, các quyết định xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao chỉ là sự thanh trừng phe nhóm hay đơn gian là “làm màu”, “sơn quét bên ngoài”.

Lấy danh nghĩa là “dự đoán về các vị trí lãnh đạo chủ chốt”, các đối tượng chống phá khơi gợi về sự phân biệt Bắc – Nam, về sự “lấn át” của cơ quan này trước tổ chức kia, phân hóa ngành này với bộ kia, về “ảnh hưởng bao trùm” của một cá nhân trước các cá nhân khác và cả tập thể.

Lấy danh nghĩa “ủng hộ người có tâm với dân”, những đối tượng này tinh vi kích động tâm lý quần chúng, kín đáo hạ thấp uy tín cán bộ thuộc diện quy hoạch hoặc có nhiều khả năng được bầu vào vị trí chủ chốt, gợi ý về “đổi mới về tư duy công tác nhân sự” khác với chủ trương của Đảng.

Lấy danh nghĩa “băn khoăn về những thông tin chưa được kiểm chứng”, các đối tượng phá hoại tung lên mạng xã hội những con số, sự việc hay câu chuyện bịa đặt, để chúng nằm ở ranh giới lấp lửng giữa có và không, ai hiểu thế nào cũng được, mục đích chỉ là gây ra sự hoang mang, hoài nghi, không khẳng định cũng chẳng phủ định.

Lấy danh nghĩa “cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy”, các đối tượng này đưa ra “danh sách ủy viên Bộ Chính trị”, “Bộ Tứ”, ngầm khẳng định về “công tác nhân sự bỏ túi”, các vị trí then chốt đã được “thỏa hiệp” giữa các phe nhóm rất lâu trước Đại hội thứ XIV, thậm chí là trước cả Hội nghị Trung ương 15.

Chúng ta biết rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2025.

Sau tròn một tháng đã có 5 triệu lượt góp ý với 13 triệu ý kiến về dự thảo văn kiện trình Đại hội và Thường trực các Tiểu ban chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV đã tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện dự thảo văn kiện.

Tham gia góp ý văn kiện Đại hội XIV chính là cách thiết thực nhất để mỗi người dân cùng Đảng kiến tạo nên một tương lai thịnh vượng cho dân tộc. Mỗi ý kiến đóng góp là sự kết tinh của trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm công dân, góp phần xây dựng các quyết sách phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển của đất nước.

Cũng còn một cách khác thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân đối với vận mệnh của đất nước là mỗi cá nhân chúng ta không lan truyền dưới mọi hình thức những thông tin độc hại, dù là dưới bỏ bọc “vô hại” về công tác nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Và như lời của Tổng Bí thư là góp phần mình theo cách riêng vào việc "phủ xanh" thông tin tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội, cùng hướng tới mục tiêu phát triển đất nước.