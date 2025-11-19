"Đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng"

In bài viết
(Ngày Nay) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các đơn vị tiếp tục có sự phối hợp thật tốt để có đề xuất phương án tối ưu nhất sớm báo cáo Bộ Chính trị xem xét, thông qua.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Sáng 19/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan để rà soát công việc và cho ý kiến về phương án triển khai các hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương...

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phương án trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ của Bộ là rất lớn, rất quan trọng, thời gian ngắn, yêu cầu cao, có sự đổi mới cả về kỹ thuật, mỹ thuật, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Bộ và các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về nội dung này.

Tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư cho ý kiến về công tác trang trí, tuyên truyền trực quan trên các khu vực, các không gian; trong đó có trang trí khánh tiết không gian bên trong Hội trường nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC), Đại lộ Thăng Long (Hà Nội)...

Nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo đồng bộ, trang trọng, hài hòa, thẩm mỹ, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc; tổ chức đoàn khảo sát tại Trung tâm hội nghị quốc gia, lên các phương án đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đề ra. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thẩm định các nội dung, số lượng, hình thức, phương án bố trí các khẩu hiệu tuyên truyền...

Nhấn mạnh thời gian không còn nhiều, yêu cầu về nội dung tuyên truyền phải rất cụ thể, đảm bảo các thành tố đã được nêu trong văn kiện của Đảng, sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục có sự phối hợp thật tốt để có đề xuất phương án tối ưu nhất sớm báo cáo Bộ Chính trị xem xét, thông qua.

