UBND TP Hồ Chí Minh có thêm ba Phó Chủ tịch mới

(Ngày Nay) - Ngày 14/11, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua việc bầu bổ sung ba Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh gồm ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Trần Văn Bảy và ông Nguyễn Công Vinh. Việc kiện toàn nhân sự diễn ra trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh triển khai mô hình chính quyền mới và thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển quan trọng.

Ngày 14/11, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X đã tiến hành bỏ phiếu bầu nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Ba ứng viên được giới thiệu gồm ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh; và ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Kết quả cho thấy sự tín nhiệm rất cao của đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đối với cả ba nhân sự. Cụ thể, 160/161 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý bầu ông Trần Văn Bảy làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đạt tỉ lệ 99,38%. Ông Nguyễn Công Vinh nhận được 159/161 phiếu đồng ý, tương đương 98,76%. Ông Hoàng Nguyên Dinh đạt 149/161 phiếu, tỉ lệ 92,55%.

Tại hội trường, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã tặng hoa chúc mừng ba tân Phó Chủ tịch. Sự kiện được đánh giá là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của chính quyền thành phố sau sáp nhập, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong chỉ đạo điều hành.

Như vậy, Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh hiện có 10 thành viên gồm: Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 9 Phó Chủ tịch, gồm ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Bùi Minh Thạnh, ông Trần Văn Bảy và ông Nguyễn Công Vinh.

Ông Trần Văn Bảy sinh năm 1971, quê Đồng Nai, có trình độ Thạc sĩ Luật và Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND quận 9 cũ, Phó Giám đốc Sở TN&MT. Tháng 6/2024, ông được điều động làm Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh và tiếp tục giữ chức vụ này sau sáp nhập trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Công Vinh, sinh năm 1972, quê thành phố Bà Rịa (nay thuộc TP Hồ Chí Minh mới), có trình độ Cử nhân Luật và Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng giữ các chức vụ Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cũ; Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cũ. Năm 2020, ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Sau sáp nhập (1/7), ông giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh sinh năm 1980, quê thành phố Huế, có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ xây dựng cầu đường và Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng làm việc tại nhiều đơn vị giao thông tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu như Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình Giao thông; Phó Giám đốc Sở GTVT. Sau sáp nhập, ông công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh trước khi được bầu vào Thường trực UBND Thành phố.

Theo HĐND TP Hồ Chí Minh, việc bổ sung ba Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh là cần thiết nhằm đáp ứng khối lượng công việc lớn, yêu cầu điều hành cao trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều nhiệm vụ ưu tiên về hạ tầng, kinh tế, tài chính, an sinh và mô hình chính quyền đô thị mở rộng.