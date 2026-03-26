Tiếp nối niềm tự hào nơi vùng mỏ

(Ngày Nay) - Những người thợ mỏ trẻ tự hào viết tiếp câu chuyện ngành than bằng chính đôi tay và khát vọng của mình. Với họ, nghề không chỉ là kế sinh nhai mà còn là sự lựa chọn của đam mê.

Vững vàng khẩu hiệu “Kỷ luật và đồng tâm”

Trong những đường hầm nơi “đất mỏ” Quảng Ninh, từng người thợ mỏ trẻ vẫn luôn miệt mài với công việc của mình qua từng ngày. Không ồn ào, phô trương, họ gắn bó với nghề bằng sự kiên trì, tinh thần kỷ luật và lòng tự hào sâu sắc. Với họ, nghề than không chỉ là kế sinh nhai mà còn là sứ mệnh tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của các bậc cha anh đi trước.

Hiện nay, lực lượng lao động trẻ đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong ngành than tại Quảng Ninh. Họ được đào tạo bài bản tại các trường như: Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Bách Khoa… và học nghề trực tiếp từ thế hệ trước, mang theo cả truyền thống và tinh thần trách nhiệm bước chân vào hầm lò.

Tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu, lực lượng đoàn viên, thanh niên chiếm gần ⅓ tổng số lao động. Họ không chỉ tham gia sản xuất mà còn tích cực trong các phong trào thi đua, lao động sáng tạo, khẳng định vai trò xung kích của mình.

Là thế hệ thứ hai trong gia đình làm nghề, anh Phạm Trung Thành (26 tuổi, Quảng Ninh) sau nhiều năm học tập tại Hà Nội đã chọn con đường quay về mỏ để tiếp nối truyền thống gia đình. Anh chia sẻ chân thành khi nói về công việc: “Tôi muốn ổn định cuộc sống và cảm thấy cuộc sống ở quê phù hợp với bản thân nên quyết định về đây làm việc”.

Dù không trực tiếp làm việc trong hầm lò, công việc của anh Thành vẫn đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật. Mỗi ngày, anh cùng đồng nghiệp thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, phương tiện phục vụ khai thác than. “Những công việc quen thuộc nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro nếu chỉ một phút lơ là”, anh Thành cho biết.

Làm việc trong môi trường hầm lò tiềm ẩn nhiều rủi ro, cường độ lao động cao và áp lực công việc đòi hỏi người lao động phải có sức khỏe và sự kiên trì. Không chỉ vậy, áp lực về tiến độ sửa chữa, đảm bảo máy móc vận hành ổn định phục vụ sản xuất cũng đặt lên vai người thợ trách nhiệm không nhỏ. Trước những khó khăn ấy, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” trở thành điểm tựa giúp họ vững vàng vượt qua. Với người trẻ, đó vừa là thử thách, vừa là cơ hội để rèn luyện và trưởng thành.

Giữ gìn truyền thống nghề than

Môi trường làm việc khó khăn, ảnh hưởng đến sức khỏe và áp lực công việc lớn đang khiến nghề than ngày càng khó “chọn người”. Dù mức lương của thợ mỏ luôn dao động ở mức cao, trung bình 15 triệu đồng/tháng, nghề vẫn nhiều lần phải đối mặt với “làn sóng bỏ việc” của công nhân. Không ít bạn trẻ lựa chọn những công việc khác thay vì gắn bó với hầm lò - nơi không chỉ đòi hỏi sức lực mà còn yêu cầu sự bền bỉ và lòng kiên định.

Dẫu vậy, than vẫn là một phần không thể tách rời trong bản sắc của tỉnh Quảng Ninh - vốn được coi là “thủ phủ” của ngành công nghiệp khai khoáng tại nước ta. Vì thế, nhiều người trẻ lớn lên trong gia đình có truyền thống làm mỏ vẫn mang trong mình ngọn lửa đam mê với nơi sản sinh ra từng khối “vàng đen”. Đó cũng chính là động lực to lớn để họ quyết định theo đuổi nghề, đưa nghề than tiếp tục đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, anh Thành Kiên (33 tuổi, Quảng Ninh) quyết định trở lại quê hương để tiếp nối truyền thống làm mỏ của gia đình sau nhiều năm mưu sinh tại Hà Nội. “Gia đình tôi tính đến nay đã 3 đời làm than. Ban đầu khi mới vào mỏ, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều về những công việc mình sẽ làm. Nhưng sau một thời gian gắn bó, tôi lại thấy nghề than cũng rất phù hợp với bản thân mình. Đến nay tôi đã theo nghề được 10 năm rồi”, anh Kiên tâm sự.

Để góp phần gìn giữ truyền thông nơi đất mỏ, công ty Than Hà Tu cũng thực hiện nhiều bước tiến mới để thu hút nguồn nhân lực trẻ. Đại diện công ty cho biết, công ty hiện đang tiến hành nâng cao chất lượng đào tạo thợ lò, cải thiện về công nghệ kỹ thuật, sản xuất, đặc biệt là tăng cường chế độ đãi ngộ nhằm thu hút lao động.

Giữa nhiều đổi thay của thời cuộc, nghề than vẫn “lặng lẽ” tồn tại trong “hơi thở” nơi đất mỏ. Bằng khát vọng và bản lĩnh của mình, những thợ mỏ trẻ đang ngày ngày gìn giữ truyền thống tốt đẹp của vùng than với khẩu hiệu “Kỷ luật và Đồng tâm”. Khi ấy, “vàng đen” sẽ không chỉ đơn giản là tài nguyên của đất, mà còn trở thành biểu tượng của niềm tin, niềm tự hào của người dân Quảng Ninh.