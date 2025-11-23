Tính đến sáng 23/11, mưa lũ ở miền Trung khiến 102 người chết và mất tích

Khôi phục nhanh giao thông, đặc biệt là tuyến đường phục vụ cứu hộ, cứu nạn (Ngày Nay) - Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị phối hợp khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn hiệu quả.

Châu Âu "chạy đua" viết lại kế hoạch hoà bình mới của Mỹ cho Ukraine trước hạn chót (Ngày Nay) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu đang gấp rút sửa lại kế hoạch hòa bình mới của Mỹ cho Ukraine trước thời hạn chót mà Tổng thống Donald Trump đặt ra (27/11).

Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô (Ngày Nay) - Tối 22/11, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hoá dân tộc Mường lần thứ II năm 2025.

Tầm nhìn tương lai của tỷ phú Elon Musk: Khi lao động chỉ là lựa chọn (Ngày Nay) - Tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Saudi Arabia ở Washington, D.C., CEO Tesla Elon Musk phát biểu rằng trong 10 đến 20 năm tới, công việc sẽ mang tính lựa chọn chứ không còn là điều bắt buộc.

TP HCM siết kiểm soát tay chân miệng và sốt xuất huyết (Ngày Nay) - Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm hô hấp cấp trên địa bàn có xu hướng gia tăng, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi đến UBND phường xã, trung tâm y tế đẩy mạnh công tác phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi, làm việc với tỉnh Lâm Đồng về khắc phục hậu quả mưa lũ (Ngày Nay) - Sáng 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đi kiểm tra và làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai, sạt lở trên địa bàn.

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – El Salvador (Ngày Nay) - Sáng 21/11 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm El Salvador Nguyễn Văn Hải đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa, qua đó thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống với quốc gia Trung Mỹ.

Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế (Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Khu du lịch Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu”. Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng đất cố đô, đồng thời khẳng định Tam Cốc là điểm đến lễ hội bốn mùa của Việt Nam.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (Ngày Nay) - Ngày 22/11, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.