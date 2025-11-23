Tính đến sáng 23/11, mưa lũ ở miền Trung khiến 102 người chết và mất tích

(Ngày Nay) - Tính đến sáng 23/11, mưa lũ đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng, làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu lên đến 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

