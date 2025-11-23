Tính đến sáng 23/11, mưa lũ ở miền Trung khiến 102 người chết và mất tích

(Ngày Nay) - Tính đến sáng 23/11, mưa lũ đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng, làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.
(Ngày Nay) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu đang gấp rút sửa lại kế hoạch hòa bình mới của Mỹ cho Ukraine trước thời hạn chót mà Tổng thống Donald Trump đặt ra (27/11).
(Ngày Nay) - Tối 22/11, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hoá dân tộc Mường lần thứ II năm 2025.
(Ngày Nay) - Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm hô hấp cấp trên địa bàn có xu hướng gia tăng, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi đến UBND phường xã, trung tâm y tế đẩy mạnh công tác phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn thành phố.
(Ngày Nay) - Sáng 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đi kiểm tra và làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai, sạt lở trên địa bàn.
(Ngày Nay) - Sáng 21/11 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm El Salvador Nguyễn Văn Hải đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa, qua đó thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống với quốc gia Trung Mỹ.
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Khu du lịch Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu”. Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng đất cố đô, đồng thời khẳng định Tam Cốc là điểm đến lễ hội bốn mùa của Việt Nam.