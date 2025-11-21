Miền Trung vẫn mưa lớn

(Ngày Nay) - Ngày 21/11, từ Đà Nẵng đến phía bắc Khánh Hòa có mưa với lượng phổ biến 50-120 mm, một số nơi mưa cường suất lớn 150 mm trong 3 giờ.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm nay đến ngày mai khu vực nói trên mưa giảm nhẹ, song lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Sau đó, đêm 22 và ngày 23/11, mưa ở khu vực giảm với lượng mưa 30-60 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm. Từ 24/11 mưa sẽ giảm nhanh.

Theo cơ quan khí tượng, hai ngày qua từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng mưa rất to, đặc biệt một số nơi ở Đăk Lăk mưa đến 319,6 mm (ở Sông Hinh), Khánh Hòa tới 613,2 mm (ở Suối Sung - Hoa Sơn). Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%). Do vậy nếu mưa vẫn duy trì, một số nơi nguy cơ sạt lở đất, sụt lún, lũ quét.

Thời gian qua, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lũ đã làm 41 người chết, nhiều nhất ở Đăk Lăk với 16 người; Khánh Hòa 14; Lâm Đồng 4; Gia Lai 3; Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 2 người. Hiện còn 9 người mất tích.

Thiên tai cũng làm 167 nhà hư hỏng, hơn 52.000 nhà ngập, chủ yếu tại Đăk Lăk (khoảng 23.000), Gia Lai (19.200) và Khánh Hòa (9.000). Ngoài ra, hơn 13.000 ha hoa màu, gần 2.100 ha cây lâu năm, 88 ha thủy sản và hơn 30.700 gia súc, gia cầm bị thiệt hại.

Thiên tai lũ lụt mưa lớn Miền Trung

