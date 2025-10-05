Tinh gọn bộ máy: Giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực

(Ngày Nay) - Nổi bật trong tuần qua (từ ngày 29/9-5/10), Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 3/10/2025 về giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực, tích cực trong việc triển khai các nhiệm vụ để phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau 3 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra và đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Khuyến nông là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cấp xã

Ngày 3/10, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, về những vấn đề chung ở cấp xã, Bộ Chính trị đã có đánh giá và có kết luận rất cụ thể. Theo phản ánh, một trong những vấn đề khó khăn nhất của cấp xã hiện nay là công tác cán bộ. Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ chuyên môn trước ngày 15/10/2025.

Riêng về khuyến nông, Tổng Bí thư nhấn mạnh, thống nhất xác định nông nghiệp là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt được quan tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Xác định khuyến nông là một nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cấp xã. Khuyến nông phải gắn bó với cơ sở, gắn với đồng ruộng. Mỗi xã cơ cấu hai cán bộ khuyến nông. Ở cấp tỉnh tiếp tục có các Trung tâm khuyến nông, chủ yếu làm các nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, hỗ trợ cấp xã thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức khuyến nông trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp xã, bỏ khâu trung gian, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, hoạt động thường xuyên, hiệu quả; sắp xếp vị trí việc làm công chức có chuyên môn lĩnh vực nông nghiệp ở cấp xã; củng cố, tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ khuyến nông cấp xã để bảo đảm hoạt động khuyến nông trên địa bàn cấp xã không đứt gãy, gián đoạn...

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP chậm nhất trước ngày 10/10/2025. Bộ Nội vụ trực tiếp đôn đốc kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng rà soát, đánh giá, phân loại gắn với cơ cấu lại đội ngũ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp để cho nghỉ theo chế độ những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; tổng hợp, xem xét kết quả thực hiện trước ngày 15/10/2025…

"Chia quân xuống ấp" và "Cùng nhau về thôn" hỗ trợ nhân dân

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phú Lâm (tỉnh An Giang) có địa bàn rộng, nhiều hộ dân ở xa trung tâm xã nên thực hiện thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn. Để tạo thuận lợi cho người dân, UBND xã Phú Lâm đã triển khai mô hình "Xuống địa bàn hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính tại ấp" và mô hình "Hỗ trợ cấp giấy chứng tử cho người cao tuổi tại nhà". Cứ 2 ngày mỗi tuần, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Lâm và cán bộ đoàn thể lại "chia quân" xuống các ấp, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính, từ cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, nộp hồ sơ cho đến tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia... Nhờ đó, nhiều người dân không còn phải đi xa hàng chục cây số để nộp hồ sơ làm thủ tục hành chính.

Phong trào "Cùng nhau về thôn" do xã Bảo Yên (Lào Cai) phát động nhận được sự hưởng ứng tích cực và tạo ấn tượng tốt với nhân dân. Theo đó, vào các ngày cuối tuần, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của xã sẽ cùng nhau xuống các thôn, bản để giúp nhân dân thực hiện các phần việc, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Bà Lý Thị Bầu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Yên cho biết, hằng tuần, Đảng ủy xã giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khảo sát các phần việc cụ thể tại các thôn, sau đó huy động các lực lượng cùng nhân dân triển khai thực hiện. Hoạt động này nhằm giải quyết được phần lớn công việc cần huy động sức dân. Qua đó, lãnh đạo chính quyền địa phương cũng nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có phương án xử lý phù hợp.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Ngày 2/10, tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2025, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nêu rõ một nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm của tỉnh là tiếp tục theo dõi chặt chẽ quá trình vận hành, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đảng ủy và chính quyền địa phương sẽ rà soát lại toàn bộ quy định để hoàn thiện tổ chức bộ máy, đặc biệt là tại đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, xã, đảm bảo không để xảy ra khoảng trống trong quản lý.

Còn tại Đồng Nai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề), đã thông qua Nghị quyết quyết định biên chế cán bộ, công chức; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2025. Đây là Nghị quyết đầu tiên về giao chỉ tiêu biên chế sau khi hợp nhất tỉnh Bình Phước (cũ) và tỉnh Đồng Nai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7.

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến phát triển đô thị thông minh, chính quyền số là nhiệm vụ đã và đang được các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng mô hình chính quyền tinh gọn, hiện đại vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Ngày 4/10 vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình phát động Tuần lễ sinh viên Thành phố tham gia xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp và các hoạt động xung kích hỗ trợ chính quyền địa phương năm học 2025-2026. Theo Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Đăng Khoa, các Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các trường cần xác lập nội dung phối hợp, hình thành các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số" nhằm đồng hành cùng địa phương trong công tác chuyển đổi số, nhập liệu, số hóa hồ sơ, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch.

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất về thông tin báo cáo, thực hiện báo cáo theo thời gian thực về tình hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành trước ngày 5/10/2025.