Tọa độ đầu tư sáng giá khi Cần Giờ “lột xác” thành downtown mới của TP.HCM

(Ngày Nay) - Từ vùng đất ven biển dường như bị lãng quên, Cần Giờ đang bước vào giai đoạn “thay da đổi thịt” mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Một loạt công trình hạ tầng chiến lược được triển khai biến Cần Giờ thành downtown sầm uất mới của TP.HCM, mở ra những cơ hội đầu tư, kinh doanh chắc thắng.

Cần Giờ: Từ vùng ven thành lõi trung tâm mở rộng

Trong lịch sử phát triển của TP.HCM, chưa có khu vực nào đón nhận dòng vốn hạ tầng quy mô lớn như Cần Giờ hiện tại.

Điểm nhấn đầu tiên là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự kiến khởi công cuối năm 2025, vận hành quý III/2028. Với tốc độ thiết kế 350 km/h, tuyến đường sắt này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ còn tính bằng phút. Điều này mở ra mô hình sống - làm việc kiểu mới: cư dân làm việc tại lõi thành phố nhưng tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng mỗi ngày tại Cần Giờ.

Tiếp đó là cầu Cần Giờ, dự kiến khởi công quý III/2026 và hoàn thành giữa 2028, chấm dứt cảnh lụy phà Bình Khánh, tạo trục kết nối thông suốt giữa trung tâm TP.HCM và biển.

Bên cạnh đó, Vingroup đang nghiên cứu tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 khu vực chỉ còn 10 phút. Dự kiến khởi công quý II/2026 và hoàn thành vào quý I/2029, khi tuyến đường hoàn thành, mạch du lịch toàn khu vực Đông Nam Bộ sẽ bùng nổ.

Cần Giờ còn được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng cảng biển. Trong đó, Cảng Quốc tế Cần Giờ giai đoạn 1 sẽ hoàn thành quý I/2027. Cảng Landmark Harbour (trong lòng Vinhomes Green Paradise), dự kiến khởi công quý II/2026, vận hành sau một năm. Sự xuất hiện của bộ đôi cảng biển sẽ đưa Cần Giờ vào bản đồ logistics - du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á, đón tàu quốc tế, du thuyền hạng sang và hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Hạ tầng bùng nổ sẽ kéo theo sự bứt phá của bất động sản. Tại Nhật Bản, tuyến đường sắt cao tốc Hokuriku Shinkansen giúp lượng khách du lịch tăng 210%. Tại Trung Quốc, giá nhà tại các khu vực có tàu cao tốc mới đi qua tăng 14-32% ngay trong năm đầu dự án vận hành. Còn ở Mỹ, khu vực Depot tàu cao tốc Miami Central ghi nhận mức tăng giá bất động sản 67% chỉ trong hai năm 2018 - 2019, gần gấp đôi so với mức tăng bình quân 33% của khu vực lân cận.

Với quy mô đầu tư hạ tầng chưa từng có, Cần Giờ được dự báo sẽ bước vào chu kỳ tăng giá tương tự, đặc biệt tại các các siêu dự án được ví như downtown trong khu vực, nơi con người không chỉ sinh sống với tiêu chuẩn cao, mà còn đến để làm việc, vui chơi, tiêu dùng và tận hưởng. Trong bối cảnh hạ tầng tăng tốc, hình hài downtown Cần Giờ đang hiện lên rõ nét nhờ siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise.

Trục Tương Lai và Vịnh Ngọc 48: Trái tim của downtown “không ngủ” Cần Giờ

Tại Vinhomes Green Paradise, mọi không gian, tiện ích đều được quy hoạch để tạo nên nhịp sống 24/7. Tiêu biểu là Cosmo Bay - tái hiện thiên đường vui chơi giải trí đêm Clarke Bay của Singapore - cùng chuỗi phố thương mại, trung tâm mua sắm, ẩm thực, giải trí hoạt động bất kể ngày đêm, nơi dòng người hòa mình trong không khí sôi động của những khu phố ven biển phồn hoa, náo nhiệt.

Song hành là hệ sinh thái trải nghiệm đa tầng, với VinWonders, bộ đôi sân golf 18 hố, biển hồ Lagoon hơn 800 ha lớn nhất thế giới, khu du lịch rừng ngập mặn, bến du thuyền… tạo nên “vũ trụ giải trí” khó tìm thấy ở bất kỳ downtown nào của Việt Nam. Cùng với hệ thống kết nối đồng bộ, kỳ vọng 40 triệu du khách/năm sẽ trở thành con số khả thi.

Cùng với đó, hệ thống tòa nhà văn phòng - thương mại - tài chính hiện đại được quy hoạch đồng bộ với tòa tháp 108 tầng cao top 10 thế giới và hơn 2 triệu m2 sàn văn phòng, hứa hẹn quy tụ các doanh nghiệp quốc tế, thương hiệu toàn cầu, hình thành một trung tâm kinh doanh và tài chính hướng biển mới của TP.HCM.

Giữa trung tâm dự án, Vịnh Ngọc kết hợp vẻ đẹp của thiên nhiên thuần khiết với nhịp sống thương mại thời thượng đang là “đích ngắm” của khách mua ở thực cũng như nhà đầu tư. Nơi đây nổi bật với hai tuyến phố chiến lược: Tương Lai - trục xương sống 50m và Vịnh Ngọc 48 - trục thương mại 21m. Hai tuyến phố này được đánh giá là “mặt tiền vàng” cho kinh doanh nhờ loạt yếu tố hiếm có.

Trước tiên là vị trí kết nối thượng đỉnh. Nhà phố tại đây nằm ngay trục dẫn vào Depot đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, sát kề đại lộ Thời Đại và đối diện khu cao tầng tài chính sẽ khởi công ngay cuối 2025. Dòng người từ tàu tốc độ cao, văn phòng, chung cư đổ về sẽ tạo nên lưu lượng thương mại cực lớn.

Tiếp đến là sức bật thương mại 24/7. Các tuyến phố kết nối trực tiếp Cosmo Bay, chợ đêm, Vincom Plaza và trục cầu Cần Giờ - Vũng Tàu tương lai. Sự cộng hưởng của du lịch - giải trí - mua sắm sẽ hình thành “vùng khai thác liên tục” cực kỳ hiếm trên thị trường.

Đặc biệt là “combo” giá tốt nhất và tổng diện tích sàn lớn nhất dự án, mang lại lợi ích tối ưu cho nhà đầu tư. Các sản phẩm liền kề tại Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 đặc biệt phù hợp để phát triển các mô hình Mini hotel, F&B, Boutique shop, Văn phòng dịch vụ… tạo nên những “gà đẻ trứng vàng” có thể sinh lợi ngay trong năm đầu tiên.

Trong bối cảnh một downtown phồn hoa ven biển đang dần thành hình, đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư nắm giữ sản phẩm trung tâm ở giai đoạn đầu - nơi giá trị luôn tăng cùng nhịp phát triển của hạ tầng và đại đô thị biển Cần Giờ.