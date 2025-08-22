Toàn cảnh lịch sử tăng giá các dự án dọc trục “đại lộ tỷ đô” Tây Thăng Long

(Ngày Nay) - Trong khi các dự án cao cấp trên trục Tây Thăng Long (Hà Nội) đã tiến tới ngưỡng giá trần, Vinhomes Wonder City là đại đô thị hiếm hoi vẫn sở hữu dư địa tăng giá gấp 2 - 3 lần do mới ở giai đoạn đầu tiên của chu kỳ tăng trưởng.

Giá thấp tầng tăng bằng lần sau 1 thập kỷ

Đại lộ Tây Thăng Long - trục xương sống của cực phát triển mới phía Tây Hà Nội, là một trong những điểm nóng nhất của thị trường bất động sản (BĐS) Thủ đô khi chứng kiến đà tăng trưởng không ngừng nghỉ, ngay cả khi thị trường trải qua những giai đoạn trầm lắng.

Thống kê cho thấy, các dự án thấp tầng dọc trục đại lộ Tây Thăng Long đều đã ghi nhận mức giá cao ngất ngưởng sau một thời gian ra mắt thị trường: liền kề mặt trong dao động từ 250 - 300 triệu/m²; liền kề mặt đường từ 330 - 380 triệu/m².

Ở phân khúc cao tầng, một tòa tháp căn hộ hạng sang có giá mở bán năm 2023 trung bình 80 triệu đồng/m2. Chỉ sau 2 năm, mức giá đã tăng gần gấp đôi, lên tới 110 - 160 triệu đồng/m2.

Những con số trên cho thấy một quy luật nhất quán: khi khu đô thị bước từ giai đoạn sơ khai sang hoàn thiện, giá trị BĐS lập tức “cất cánh”. Đặc biệt, sau khi các tuyến hạ tầng huyết mạch đi vào vận hành, các dự án đều nhanh chóng thiết lập đỉnh giá mới, cao gấp nhiều lần thời điểm mở bán.

Thực tế, khoảng 10 năm qua, khu vực Tây Hồ, Tây Thăng Long đã đón hàng loạt dự án giao thông lớn về đích, như: đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân (2015), Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - cầu Thăng Long (2020), cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt (2020)… Đây cũng chính là những đòn bẩy thúc đẩy BĐS khu vực tăng tưởng mạnh mẽ.

Vinhomes Wonder City: Giá chân sóng mở ra cơ hội vàng nhân 2, nhân 3 tài sản

Trong bức tranh phát triển sôi động phía Tây Thủ đô, Vinhomes Wonder City - dự án án ngữ ngay mặt tiền “đại lộ tỷ đô” Tây Thăng Long, đang là một tân binh giàu tiềm năng nhờ sở hữu nhiều lợi thế độc đáo.

Trước tiên, dự án ra mắt đúng điểm rơi vàng của hạ tầng chiến lược phía Tây. Đặc biệt, sau nhiều năm ách tắc về giải phóng mặt bằng, mới đây nhất, điểm nghẽn 700m từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng thuộc tuyến Tây Thăng Long đã tìm được lời giải. Hơn 400 hộ dân tại đây đồng thuận phương án tái định cư, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch giúp dự án đẩy nhanh tiến độ để về đích đúng kế hoạch vào quý II/2026. Từ đây, thời gian di chuyển từ Vinhomes Wonder City tới Tây Hồ, Cầu Giấy hay Mỹ Đình sẽ rút ngắn chỉ còn khoảng 15 phút. Hạ tầng hoàn thiện cũng là bước ngoặt lớn, tạo cú hích mạnh mẽ cho giá trị BĐS.

Dư địa tăng trưởng của Vinhomes Wonder City được đánh giá là lớn nhất trên trục Tây Thăng Long bởi các sản phẩm hiện có giá chỉ từ 160 triệu đồng/m2. Đây là mức giá hiếm thấy khi so sánh với đỉnh giá thấp tầng lên tới 800 triệu đồng/m2 trên trục Tây Thăng Long. Bởi thế, đầu tư vào Vinhomes Wonder City ở giai đoạn chân sóng này, khách hàng có cơ hội nhân đôi, nhân ba tài sản khi tuyến “đại lộ tỷ đô” thông xe năm 2026, cùng thời điểm dự án bắt đầu bàn giao và đi vào vận hành.

Chưa kể, trong giai đoạn 24 - 36 tháng tiếp theo, Vinhomes Wonder City còn đón thêm hàng loạt cú hích hạ tầng khác khi cầu Thượng Cát, Hồng Hà, Vành đai 3.5, Vành đai 4… hoàn thành.

Bên cạnh đó, Vinhomes Wonder City được phát triển với triết lý quy hoạch vượt trội. Dự án nổi bật với mật độ xây dựng chỉ 26,7%, gần 25 ha đất dành riêng cho cây xanh và mặt nước.

Hệ thống tiện ích tại Vinhomes Wonder City cũng được đầu tư đồng bộ với 99 hạng mục đa dạng: sân chơi sáng tạo, khu tương tác, quảng trường sự kiện, không gian thư giãn…. Ngoài ra còn có bộ tứ dịch vụ “hàng hiệu” của Vingroup: giáo dục Vinschool, y tế Vinmec, trung tâm thương mại Vincom và quản lý - vận hành chuẩn 5 sao của Vinhomes.

Wonder City cũng là đại đô thị Vinhomes đầu tiên giới thiệu dòng sản phẩm thương phố nhà vườn thế hệ mới “The 8:120 Collection”. Mỗi căn đều có mặt tiền rộng 8m, diện tích lớn tới 120m², khu vườn phía sau thoáng rộng từ 20 - 36m², đáp ứng hoàn hảo cả nhu cầu an cư cũng như kinh doanh. Số lượng giới hạn càng khiến “The 8:120 Collection” trở thành hàng hiếm được thế hệ thành đạt mới ưu tiên lựa chọn.

Bài học từ các dự án dọc theo trục Tây Thăng Long cho thấy: những khách hàng xuống tiền sớm luôn là những người gặt hái thành công lớn nhất. Vinhomes Wonder City, với lợi thế vượt trội về vị trí, quy hoạch, tiện ích, sản phẩm và nền giá, được đánh giá đang ở “điểm vào vàng” cho những khách hàng nhạy bén. Bởi việc tham gia ngay từ pha đầu sẽ giúp nhà đầu tư đón trọn chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường BĐS phía Tây Thủ đô khi sóng hạ tầng đang chuẩn bị ập tới.