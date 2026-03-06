Khách mua The Sentosa ấn tượng với tiến độ thi công thần tốc, háo hức chờ nhận nhà vào tháng 3/2027

(Ngày Nay) - Tại Thanh Hóa, các khu cao tầng thuộc Vinhomes Star City đang thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường bởi phong cách sống thời thượng và tốc độ xây dựng thần tốc. Người mua ở thực háo hức chờ được dọn vào không gian sống mơ ước, nhà đầu tư hài lòng vì giá trị tài sản tăng nhanh từng ngày theo tiến độ dự án.

Chuỗi cột mốc thi công định hình diện mạo tâm điểm an cư mới

Hội tụ cộng đồng cư dân thịnh vượng cùng hệ tiện ích all-in-one đẳng cấp, Vinhomes Star City từ lâu đã được đánh giá là khu đô thị đáng sống bậc nhất xứ Thanh. Các khu thấp tầng mang phong cách kiến trúc châu Âu sang trọng, những con đường nội khu rợp bóng cây, các quảng trường, công viên được vận hành đồng bộ, chuỗi sự kiện, hoạt động cộng đồng liên tục được tổ chức… ghi dấu ấn của nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam tại xứ Thanh.

Sức sống của Vinhomes Star City đang tiếp tục được bồi đắp khi khu cao tầng dần hiện hữu rõ nét. Khởi công từ cuối năm 2024, đến nay, các tòa căn hộ The Kyoto đã vươn cao tới tầng 16-18 và dự kiến cất nóc vào cuối tháng 3/2026, từng bước định hình chuẩn sống Nhật giữa lòng đô thị.

Các tòa K-Park Avenue hiện đã thi công tới tầng 6-10. Công trường duy trì nhịp độ xây dựng khẩn trương, phấn đấu bàn giao giai đoạn 1 ngay trong năm 2026. Tọa độ sống mang phong cách Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ bổ sung cho Thanh Hóa một mảnh ghép sôi động với các tuyến thương mại thời thượng và một cộng đồng trẻ trung.

Sau The Kyoto và K-Park Avenue,The Sentosa mang phong cách Singapore cũng đang dần lộ diện. Dự án nằm tại giao điểm của hai đại lộ Nam Sông Mã và Nguyễn Hoàng, khu vực được xem là trục phát triển năng động hàng đầu xứ Thanh.

Chuỗi cột mốc thi công liên tiếp được thiết lập tại Vinhomes Star City không chỉ phản ánh tốc độ triển khai ấn tượng của chủ đầu tư, mà còn củng cố niềm tin của thị trường vào một chuẩn an cư cao cấp đang dần hiện hữu. Với khách hàng và nhà đầu tư, đó cũng là tín hiệu rõ ràng cho thấy một tài sản giàu tiềm năng tăng trưởng đang tiến gần tới thời điểm “nắm chắc trong tầm tay”.

Bàn giao tháng 3/2027, nhận nhà vẫn được hỗ trợ lãi suất 0% thêm 1 năm

Sau những kỷ lục thanh khoản của The Kyoto, K-Park Avenue, The Sentosa chính là tọa độ hot nhất hiện nay tại Thanh Hóa. Dự án được phát triển theo cảm hứng Singapore Tropical, kiến tạo một ốc đảo nghỉ dưỡng riêng tư giữa lòng đô thị. Thông qua đại lộ Nam Sông Mã và Nguyễn Hoàng, cư dân dễ dàng kết nối trực tiếp các khu hành chính, thương mại và dịch vụ trọng điểm xứ Thanh.

Trên quỹ đất 19.337m2, The Sentosa được phát triển với mật độ xây dựng chỉ 29,2%. Điểm nhấn là hệ tiện ích mang phong cách resort nhiệt đới với hồ bơi Sentosa Oasis Pool rộng gần 700m2, công viên vườn trên mây The Canopy Garden rộng gần 1.000m2 cùng các quảng trường, khu vui chơi, không gian thể thao ngoài trời, tổ hợp mua sắm giải trí Mini Orchard 5 tầng ngay khối đế. Với tiến độ xây dựng hiện tại, The Sentosa dự kiến sẽ bàn giao đúng hẹn vào tháng 3/2027.

Song song với lộ trình này, chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, hỗ trợ khách vay tới 70% giá trị căn, lãi suất 0% trong 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên (không muộn hơn 06/3/2028). Đồng nghĩa, sau khi nhận nhà, người mua vẫn có thể tiếp tục được hỗ trợ lãi suất thêm khoảng 1 năm. Gia chủ có thể dọn về ở hoặc khai thác cho thuê trong thời gian này mà không lo áp lực tài chính. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng chưa muốn dồn toàn bộ tài chính ngay từ đầu, hoặc muốn tận dụng thời gian khai thác cho thuê để bù đắp dòng tiền.

“Thị trường cho thuê tại Thanh Hóa đang khá tốt khi lượng chuyên gia và lao động chất lượng cao về làm việc ngày càng nhiều. Việc hỗ trợ lãi suất trong thời gian dài trong bối cảnh lãi vay ở một số ngân hàng đang cao, giúp tôi tự tin xuống tiền. Chỉ khoảng một năm nữa có thể nhận nhà và khai thác cho thuê, trong khi tới tận 2027 mới bắt đầu đóng lãi”, anh Hoàng Hữu Nghĩa, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, cho biết.

Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ. Các công trình trọng điểm liên tục được nâng cấp, từ cảng biển Nghi Sơn, sân bay Thọ Xuân đến các tuyến giao thông kết nối liên vùng. Khi kết nối thông suốt, thời gian di chuyển rút ngắn, nhu cầu nhà ở tại khu vực trung tâm thường gia tăng, mở rộng khả năng khai thác cho thuê cũng như tiềm năng tăng giá cho các sản phẩm căn hộ được quy hoạch bài bản trong lòng Vinhomes Star City.