Chuẩn sống “khách sạn 4.0” tại Sunshine Sky City – Khi công nghệ chạm đến từng trải nghiệm

(Ngày Nay) - Tiêu biểu cho dòng bất động sản giá trị thực, Sunshine Sky City xác lập chuẩn sống “khách sạn 4.0” ven sông bằng việc tích hợp sâu hệ sinh thái Smart Living - SmartTel - Smart Home, giải bài toán về sự tiện nghi và an ninh tuyệt đối trong một quy trình vận hành khép kín.

Trong kỷ nguyên số, khái niệm căn hộ cao cấp đang dịch chuyển mạnh mẽ từ không gian lưu trú thuần túy sang mô hình thông minh, nơi công nghệ đóng vai trò là “xương sống” để tối ưu hóa trải nghiệm và trở thành thước đo mới cho giá trị thực cũng như tiềm năng thanh khoản của bất động sản hạng sang.

Tiên phong đón đầu xu hướng này, Sunshine Group đã phát huy thế mạnh công nghệ lõi để kiến tạo nên Sunshine Sky City - Tổ hợp hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ “chuẩn khách sạn” 4.0 ven sông đầu tiên tại quận 7, nay là phường Tân Mỹ, TP.HCM. Với quy mô 9 tòa tháp cao 26 - 38 tầng, cung ứng gần 3.500 căn hộ cao cấp, dự án xác lập vị thế khác biệt nhờ ứng dụng giải pháp số vào mọi điểm chạm vận hành, từ đó thiết lập một môi trường sống an toàn, tiện nghi cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Cá nhân hóa trải nghiệm qua lộ trình “không điểm chạm”

Tại Sunshine Sky City, công nghệ hiện diện như một "quản gia số" âm thầm, thiết lập đặc quyền riêng tư và an toàn tuyệt đối cho cư dân qua hệ sinh thái Smart Living - SmartTel - Smart Home toàn diện.

Điểm nhấn khác biệt nằm ở quy trình vận hành "không điểm chạm" xuyên suốt: từ hệ thống Smart Parking tự động nhận diện biển số, mở Barrier và điều hướng xe tới vị trí trống, đến công nghệ FaceID tại sảnh đón, tự động nhận diện cư dân để kích hoạt thang máy đưa về đúng tầng căn hộ. Giải pháp này không chỉ tối ưu thời gian di chuyển mà còn tạo lập hàng rào an ninh đa lớp, cho phép gia chủ giám sát lịch trình ra vào và quản lý khách ghé thăm từ xa qua ứng dụng di động.

Bên trong căn hộ, hệ thống Gateway kết nối AI biến không gian sống thành một cấu trúc thấu hiểu thói quen và cảm xúc của gia chủ. Tại đây, các thiết bị từ đèn, rèm cửa đến điều hòa đều vận hành tự động theo "kịch bản" cá nhân hóa, điều khiển dễ dàng qua giọng nói hoặc chỉ một nút chạm nhẹ trên màn hình cảm ứng. Đặc biệt, tính năng quản trị rủi ro từ Smart Lighting và Smart Meter đóng vai trò như một giám sát viên, tự động tối ưu hóa chi phí vận hành và ngắt các thiết bị không cần thiết khi gia chủ rời nhà, đảm bảo an toàn cháy nổ và tiết kiệm năng lượng bền vững.

Sunshine Sky City - Sức hấp dẫn của một bất động sản giá trị thực giữa tâm điểm Nam Sài Gòn

Tọa lạc ngay giao lộ "vàng" Phú Thuận – Huỳnh Tấn Phát, liền kề Phú Mỹ Hưng, Sunshine Sky City nổi bật với hệ kính Low-E kịch trần chạm sàn bao phủ toàn diện mặt ngoài. Thiết kế này không chỉ mở ra tầm nhìn panorama không giới hạn hướng sông Sài Gòn và sông Cả Cấm, mà còn tối ưu khả năng cách âm, cách nhiệt, giúp không gian sống luôn ngập tràn ánh sáng và gió trời tự nhiên.

Dành tới 12.000m2 cho diện tích cây xanh và mặt nước, dự án kiến tạo hệ sinh thái "Wellness" với hơn 50 tiện ích tiêu chuẩn quốc tế: Rooftop Bar, CLB Golf 3D, vườn thiền trên cao, Spa chăm sóc sức khỏe…, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng 5 sao giữa lòng đô thị.

Không chỉ khẳng định đẳng cấp an cư với bộ sưu tập căn hộ 5 sao được hoàn thiện bởi nội thất từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu như Hafele, Duravit, Hansgrohe hoặc tương đương, Sunshine Sky City còn sở hữu tiềm năng tăng giá mạnh mẽ nhờ vị trí kế cận cầu Phú Mỹ 2 - dự án giao thông chiến lược, được dự báo sẽ tạo nên bước ngoặt bùng nổ cho BĐS Nam Sài Gòn.

Sức hút của Sunshine Sky City còn được bảo chứng bởi pháp lý minh bạch và tiến độ thi công được bảo đảm. Ngay sau khi tháo gỡ các nút thắt pháp lý, dự án đã khởi công phân khu Thịnh Vượng (gồm 5 tòa tháp với hơn 1.200 căn hộ) vào tháng 11/2025, tạo nên xung lực mới cho thị trường. Trước đó, tòa Sky 1 đã đi vào vận hành ổn định; các tòa Sky 2, 3, 4 đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng bàn giao từ cuối quý 2/2026.