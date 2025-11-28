Toàn cầu ghi nhận 1,1 tỷ lượt khách du lịch quốc tế

(Ngày Nay) - Theo thông tin mới nhất từ Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) công bố ngày 27/11, lượng khách du lịch quốc tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025.

Trong Báo cáo Du lịch Thế giới hằng quý, UN Tourism cho biết đã có hơn 1,1 tỷ lượt khách thực hiện các chuyến đi quốc tế trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ với mức tăng 8%, nhờ vào phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa quay trở về so với mức trước đại dịch vào năm 2019 và hiện vẫn đang thấp hơn khoảng 10%.

Ngoài ra, các khu vực khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Châu Phi tăng đáng kể về số lượt khách du lịch quốc tế, đặc biệt khu vực Bắc Phi với mức tăng 11% và khu vực phía Nam sa mạc Sahara tăng 10%. Trong khi đó, châu Âu tiếp tục giữ vị thế điểm đến lớn nhất toàn cầu với 625 triệu lượt khách trong cùng giai đoạn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024.

Khu vực Nam Mỹ và Trung Mỹ cũng có mức tăng trưởng tích cực, lần lượt đạt 9% và 3%, trái ngược với mức giảm nhẹ 1% ở khu vực Bắc Mỹ.

Tổng thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili nhận định du lịch quốc tế tăng trưởng ổn định trong năm nay cả về lượng khách và doanh thu, bất chấp áp lực lạm phát trong ngành dịch vụ du lịch và các căng thẳng địa chính trị.

UN Tourism dự báo du lịch toàn cầu sẽ tăng 3 – 5% trong cả năm, nhưng những bất ổn địa chính trị và chi phí cao có thể sẽ là các yếu tố tiềm ẩn, tác động tiêu cực đến triển vọng phát triển của ngành.