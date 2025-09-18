Tối ưu hóa chi tiêu thông minh cùng bộ sưu tập thẻ TPBank

(Ngày Nay) - Giữa thời bão giá, thay vì lo lắng trước chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều người đã chọn cách ‘dẫn dắt’ dòng tiền một cách khôn ngoan hơn. Đôi khi, hành trình ấy không cần bắt đầu từ những thay đổi quá lớn, mà đơn giản chỉ là lựa chọn một chiếc thẻ TPBank phù hợp với nhu cầu.
Tối ưu hóa chi tiêu thông minh cùng bộ sưu tập thẻ TPBank

Quẹt đúng thẻ, nhẹ gánh tài chính

Với nhiều gia đình trẻ ở đô thị, mỗi khoản chi tiêu đều là một “bài toán cân não” – từ tiền ăn, học phí của con đến khoản dự phòng y tế hay kế hoạch lâu dài. Thay vì “thắt lưng buộc bụng”, ngày càng nhiều hộ gia đình đã lựa chọn cách chi tiêu thông minh, tận dụng ưu đãi để giảm gánh nặng tài chính.

Chị Minh Thu (35 tuổi, kế toán tại Hà Nội) là một ví dụ điển hình. “Gia đình tôi dành khoảng 40% thu nhập mỗi tháng cho học phí và lớp học thêm của hai con. Trước kia, khoản này gần như rút cạn ví. Nhưng từ ngày dùng thẻ TPBank World Mastercard – được hoàn tiền 8% cho lĩnh vực giáo dục & y tế – tôi tiết kiệm được thêm một khoản nhỏ mỗi tháng để dành cho các chi tiêu khác”, chị chia sẻ.

Khách hàng thanh toán bằng thẻ TPBank Visa qua Apple Pay.

Ngoài ra, chị Thu còn sử dụng TPBank Visa Debit tích hợp trên Apple Pay cho các chi tiêu hằng ngày tại Winmart, Co.op… Với ưu đãi Hoàn 10% (tối đa 130.000 đồng) áp dụng tại các chuỗi siêu thị, ẩm thực trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2025, mỗi khoản mua sắm của chị trở nên “nhẹ nhàng” hơn chút. “Mỗi khoản chi đều là cơ hội để được tặng thêm, giảm thêm. Đây là điều mà trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến”, chị Thu chia sẻ.

Thực tế, riêng trong lĩnh vực ẩm thực, TPBank còn có lựa chọn “chuyên biệt” với thẻ tín dụng TPBank JCB Cashback, mang đến ưu đãi hoàn 10% cho chi tiêu ăn uống. Nhờ đó, nhiều khách hàng đã có thể khám phá thêm những trải nghiệm ẩm thực mới lạ với chi phí hợp lý hơn.

Ưu đãi linh hoạt theo từng nhịp sống

Cuộc sống hiện đại không chỉ đặt ra thách thức tài chính cho các gia đình, mà còn cho từng cá nhân – từ người trẻ mới đi làm, freelancer sáng tạo đến những người khởi nghiệp.

Khách hàng chỉ mất 1 phút đăng ký trên App TPBank tại Shop thẻ Flash 2in1 để sở hữu thẻ tích hợp cả tín dụng và ghi nợ trong một chip duy nhất này.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết: “Mỗi sáng mình đặt xe Be để ra trạm Metro đi làm. Thanh toán bằng thẻ đa năng TPBank Visa Flash 2in1 trên Be hay Xanh SM đều được giảm tới 35%, nên chi phí đi lại tiết kiệm được đáng kể”.

Không chỉ dừng ở việc di chuyển, thẻ Flash 2in1 còn mang lại cho anh Tuấn Anh chút hứng khởi mỗi ngày nhờ ưu đãi free upsize cho mọi thức uống tại Starbucks. “Với người hay ghé Starbucks, mình thấy ưu đãi này khá hữu ích đấy”, anh chia sẻ.

Đặc biệt, TPBank còn bắt kịp xu hướng trẻ với phiên bản TPBank Visa Flash 2in1 Em Xinh “Say Hi”. Chỉ mất 1 phút đăng ký trên App TPBank tại Shop thẻ Flash 2in1, khách hàng đã có thể sở hữu chiếc thẻ tích hợp cả tín dụng và ghi nợ trong một chip duy nhất này. Không chỉ gọn gàng trong quản lý tài chính, phiên bản đặc biệt này còn mang đến trải nghiệm mới mẻ, giúp người dùng trẻ hứng thú hơn với việc tối ưu hóa từng khoản chi.

Các bạn trẻ hào hứng check-in với thẻ TPBank Visa Flash 2in1 phiên bản Em Xinh “Say Hi” tại không gian trải nghiệm của TPBank tại Concert Em xinh “Say hi”.

Không chỉ dành cho cá nhân, TPBank hỗ trợ hộ kinh doanh vừa và nhỏ với ưu đãi hoàn tiền 6,8% cho các giao dịch quảng cáo trực tuyến khi dùng thẻ TPBank Visa Flash 2in1 hoặc TPBank Visa Debit mPlus, tối đa lên đến 3 triệu đồng/tháng. Đây là lựa chọn thanh toán được nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đánh giá cao bởi chi phí chạy ads thường là khoản “nặng đô” mỗi tháng.

Thẻ TPBank sẵn sàng đồng hành từ phút giây giải trí cuối tuần đến hành trình khám phá thế giới

Không chỉ đồng hành trong chi tiêu thiết yếu hay công việc, TPBank còn mang đến nhiều lựa chọn ưu đãi cho những khoảnh khắc thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Sau một tuần bận rộn, khách hàng có thể thoải mái tham gia các concert đình đám hay cùng gia đình tận hưởng những bộ phim mới ra rạp với nhiều ưu đãi hấp dẫn từ thẻ tín dụng TPBank Mastercard FEST.

TPBank Mastercard FEST sở hữu nhiều ưu đãi giải trí hấp dẫn.

Phối hợp cùng Ticketbox, thẻ này mang đến ưu đãi giảm 50% cho giao dịch đầu tiên và 15% cho các giao dịch tiếp theo khi mua vé concert, sự kiện âm nhạc, thể thao hay nghệ thuật. Với những ai yêu thích xem phim cuối tuần, chỉ cần đặt vé trực tuyến tại CGV Cinemas hoặc Lotte Cinema bằng thẻ TPBank Mastercard FEST, khách hàng đã có thể sở hữu 2 vé với giá chỉ 95.000 đồng. Bên cạnh đó, bạn còn được hoàn 20% khi thanh toán bằng thẻ TPBank Mastercard FEST trên các nền tảng giải trí trực tuyến như Spotify, Netflix hay YouTube Premium.

Không dừng lại ở giải trí, với những khách hàng thường xuyên du lịch, đặc biệt là du lịch quốc tế, thẻ đen TPBank Visa Signature mang đến ưu đãi hoàn tới 8% cho chi tiêu tại khách sạn, nghỉ dưỡng – giúp hành trình thêm trọn vẹn với những trải nghiệm cao cấp và dịch vụ xứng tầm. Đặc biệt, chủ thẻ còn được hưởng mức phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 0,95%, thấp nhất trên thị trường hiện nay. Đây là lợi thế giúp việc chi tiêu toàn cầu vừa thuận tiện, vừa tối ưu.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về các sản phẩm thẻ phù hợp với nhu cầu chi tiêu bằng cách truy cập website TPBank, liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 theo số 1900 6036, hoặc ghé bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết và mở thẻ.

TPBank World Mastercard Visa Flash 2in1

