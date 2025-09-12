TPBank – Từ lựa chọn số hóa trong khó khăn đến khát vọng E-Vietnam

(Ngày Nay) - Tại Tọa đàm “Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành Tài chính Ngân hàng” ngày 9/9, CEO TPBank Nguyễn Hưng cho rằng lựa chọn công nghệ trong giai đoạn khó khăn đã đưa ngân hàng đi đúng xu thế. Và trên con đường xây dựng E-Vietnam, yếu tố then chốt vẫn là xuất phát từ nhu cầu thực sự của người dân.

Những ngày đầu tháng 9, câu chuyện tặng quà cho mọi người dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 với số tiền 100.000 đồng đã trở thành chủ đề được nhắc đến mọi nơi. Hàng chục triệu người lần đầu trải nghiệm dịch vụ công số, liên kết tài khoản ngân hàng với an sinh xã hội trên VNeID.

Đây cũng là nội dung được thảo luận sôi nổi tại Tọa đàm “Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành Tài chính Ngân hàng” ngày 9/9. Từ câu chuyện đó và những thành công trong chuyển đổi số ngành ngân hàng, các chuyên gia, lãnh đạo ngân hàng, doanh nghiệp đã nhìn về tương lai một quốc gia số E–Vietnam thịnh vượng.

TPBank là một trong những ngân hàng tiên phong đồng hành cùng Chính phủ trong chương trình tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh, thậm chí còn tặng thêm 100.000 đồng cho người dân liên kết thành công tài khoản an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản TPBank.

Theo CEO Nguyễn Hưng, đây không phải là chương trình kinh doanh, mà là một lời tri ân nhân dịp đặc biệt. “Chúng tôi không có ý định kinh doanh gì trong chương trình này. Nhân dịp Quốc khánh, ngân hàng chỉ muốn gửi thêm một phần quà nhỏ tới khách hàng”, ông chia sẻ. Ông cũng cho biết lượng khách hàng đăng ký khá lớn cho thấy mức độ lan tỏa mạnh mẽ.

Cũng theo ông Hưng, Việt Nam hiện sở hữu hệ thống thanh toán khổng lồ qua ngân hàng. Nếu như trước đây số người dân sở hữu tài khoản ngân hàng còn hạn chế, thì nay đã có tới 86% người trưởng thành có tài khoản, giúp việc triển khai nhanh chóng.

Đặc biệt, toàn bộ giao dịch thanh toán hiện nay đang vận hành theo cơ chế miễn phí cho người dân. “Thực tế, hiếm nước nào như nước mình khi toàn bộ giao dịch thanh toán là miễn phí hết. Trong khi ở châu Âu hay châu Mỹ, phí giao dịch khá cao. Đây là nỗ lực lớn của toàn ngành ngân hàng: duy trì một hệ thống thanh toán khổng lồ, miễn phí cho người dân, dù không thu lợi trực tiếp từ hoạt động này,” ông Hưng cho biết.

Lựa chọn đúng xu thế trong thách thức

Theo tiết lộ của ông Hưng, hiện phần lớn giao dịch của khách hàng tại TPBank là trên kênh số với tỷ lệ lên tới 98%. Quy mô khách hàng đã lên tới hơn 14 triệu, nằm trong nhóm những ngân hàng có tệp khách hàng lớn nhất Việt Nam.

Đáng nói, trước khi trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu về số hoá, TPBank từng là ngân hàng yếu kém, thuộc diện phải tái cơ cấu bắt buộc. Năm 2011, TPBank đứng cuối bảng xếp hạng ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ vị trí đó để vươn lên nhóm 10–12 ngân hàng hàng đầu như hiện nay là một hành trình đầy gian khó.

Ông Nguyễn Hưng cho biết, nếu chỉ cạnh tranh theo mô hình truyền thống với những ngân hàng đã đi trước, TPBank gần như không có cơ hội, nhất là khi Nhà nước hạn chế việc mở rộng chi nhánh. Chính vì vậy, ngay từ khi tái cơ cấu, ban lãnh đạo TPBank đã chọn con đường duy nhất: phát triển mạnh kênh số - nơi ngân hàng không bị giới hạn việc phục vụ khách hàng theo không gian và thời gian.

“Có thể nói, trong cái khó ló cái khôn. Trong hoàn cảnh thách thức, TPBank đã có lựa chọn duy nhất, và lựa chọn đó đã đúng xu thế,” ông Hưng nhìn nhận.

Nhờ vậy, dù số lượng chi nhánh vật lý không nhiều, TPBank vẫn thu hút được lượng khách hàng lớn. Ngân hàng tiên phong triển khai mô hình chi nhánh tự động 24/7 trên toàn quốc, được Ngân hàng Nhà nước cho phép thử nghiệm. Đến nay, đã có khoảng 400–500 điểm giao dịch tự động LiveBank thay thế hiệu quả cho chi nhánh truyền thống. Đây là một bước ngoặt lớn, vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang lại trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng.

Từ E-Bank đến khát vọng E-Vietnam

Không dừng ở ngân hàng số, TPBank đặt mục tiêu góp phần xây dựng E-Vietnam. VNeID và cơ sở dữ liệu dân cư giúp eKYC chính xác gần như tuyệt đối, ngăn chặn gian lận, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

Ông Nguyễn Hưng cho rằng E-Vietnam không phải là một viễn cảnh xa xôi, mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực ngay trong thập kỷ này. Ông nhận định quyết tâm cải cách của Đảng và Chính phủ đã tạo nền tảng để quốc gia bứt phá. VNeID là minh chứng rõ ràng cho lợi ích thiết thực mà số hoá mang lại.

Đặc biệt, CEO TPBank nhấn mạnh: “Suy cho cùng, nhu cầu thực sự của người dân mới là yếu tố then chốt quyết định thành công của chuyển đổi số. Chính những lợi ích thiết thực, nhỏ bé hàng ngày sẽ tạo thành thói quen sử dụng, rồi dần lan tỏa thành sự thay đổi lớn.”